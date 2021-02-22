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Спасатели просят граждан быть аккуратными на льду: с начала февраля погибли 23 человека

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели просят граждан быть аккуратными на льду: с начала февраля погибли 23 человека

С начала февраля на водоемах Украины погибли 23 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В зимний период лед, которым покрываются водоемы, несет потенциальную опасность для людей, которые выходят на него. Резкие перепады температур, пренебрежение элементарными правилами безопасности, любознательность детей приводят к трагическим последствиям", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали о показательном случае, произошедшем 17 февраля на Николаевщине: "На Тилигульском лимане, неподалеку с. Коблево, Березанского района, трое мальчиков - один 2011 и двое 2009 г.р. - провалились под лед. К счастью, их заметил водитель грузовика, который проезжал мимо. Мужчина вызвал спасателей и сразу же приступил к спасению детей самостоятельно, используя подручные средства. Когда вытаскивал детей к нему присоединились и местные жители. Обошлось без жертв, состояние здоровья ребят удовлетворительное".

Отмечается, что для того, чтобы предупредить возникновение подобных ситуаций, спасатели постоянно проводят превентивную работу с гражданами вблизи водоемов.

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Специалисты Службы спасения напоминают:

- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которой вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.
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Так придурков- валом! Вот две фотки мариупольские. Спасатели предупреждали: лед от 4-х до 8-ми сантиметров. Придурни организовали прокат квадриков, прямо на пляже! Результат- на фотке. Ладно! Это таки не тяжелый квадрик. А вот кто может объяснить попытку на 2-х тонном Л-200 покататься, практически в том же самом месте???!!!

Спасатели просят граждан быть аккуратными на льду: с начала февраля погибли 23 человека - Цензор.НЕТ 9179
Спасатели просят граждан быть аккуратными на льду: с начала февраля погибли 23 человека - Цензор.НЕТ 300
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22.02.2021 10:28 Ответить
по Русановскому каналу гуляют по льду толпами, с детьми и собаками. а что там за лёд -х/з
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22.02.2021 11:17 Ответить
Кухонні ножі, автомобілі, зброю і лід заборонити - бо вони вбивають людей.
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22.02.2021 11:24 Ответить
 
 