Кулеба и глава МИД Польши Рау призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока - 2": США не могут отступить перед лицом шантажа РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в совместной статье призвали президента США Джо Байдена не допустить завершения реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Польша и Украина давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством "Северного потока - 2". Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, вызывающий разногласия проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - говорится в статье министров, опубликованной в издании Politico в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Главы МИД указали, что в этом вопросе США продолжают играть критически важную роль.
"Необходимо опровергнуть утверждения о том, что "Северный поток-2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу" и что его просто нужно завершить. Если проект будет успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Запад не заботится о своих собственных принципах и, в конечном итоге, о безопасности и процветании Украины", - считают министры.
Кулеба и Рау отметили, что этот проект - не об энергетической безопасности Германии, "нашего близкого союзника и партнера". В то же время они подчеркнули, что Украина глубоко ценит усилия Германии по установлению мира в раздираемом войной Донбассе и ее жизненно важную поддержку реформ в Украине.
"Мы уважаем право Германии выражать свою точку зрения. Но мы также твердо убеждены в том, что подобные проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а вместо этого следует подходить к ним с более широкой перспективы интересов и безопасности Европы в целом", - заявили министры.
Они также отметили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа РФ.
"На карту поставлено многое, но путь вперед по-прежнему в наших руках. Автократичные правители в Кремле и в других местах могут и должны нести ответственность. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем", - резюмировали они.
Пожалуйста, подождите...
Звісно ж , Україна залишиться без транзитних грошей ,але це не смертельно .
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ------------------------------------------------ * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
• Германия и Европа уже значительно увеличили импорт американского сжиженного газа, правительство Германии инвестирует в строительство СПГ-терминалов. В довершении к этому «правительство Германии намерено значительно увеличить свою поддержку строительства СПГ-терминалов вдоль побережья страны, в частности, гарантировать завершение строительства терминалов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, инвестировав до 1 миллиарда евро».
• Германия берется гарантировать сохранение газового транзита через Украину в долгосрочной перспективе (Германия уже «предприняла колоссальные дипломатические усилия для заключения договора о транзите российского газа»).
• Германия всегда понимала Польшу в ее борьбе за энергетический суверенитет и наряду с другими странами ЕС финансировала строительство терминала СПГ в Свиноуйсьце. Германия продолжит поддерживать Польшу.
• «В обмен на это США позволят беспрепятственное строительство и введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Уже принятые механизмы санкцией не будут использованы; новые не будут вводиться.
--короткий пересказ основного содержания письма, которое министр финансов Германии Олаф Шольц якобы отправил своему американскому коллеге Стивену Мнучину в августе. В письме говорится, что Германия проспонсирует строительство терминалов для американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Шольц пока не подтвердил, но и не опроверг достоверность письма. О том, что такая сделка обсуждалась, еще в сентябре сообщила немецкая газета Die Zeit. Источник https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/13/89198-gryaznaya-sdelka-ministra-germanii?fbclid=IwAR2wIEpYPUDjhE3XOB2jXCv-zhs8NDw0odOTYPg4uipMbtv0iTWYf8I7VsY
Вводите санкции против Германии и Франции.