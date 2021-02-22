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Новости Политика Украины
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Кулеба и глава МИД Польши Рау призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока - 2": США не могут отступить перед лицом шантажа РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба и глава МИД Польши Рау призвали Байдена не допустить завершения строительства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в совместной статье призвали президента США Джо Байдена не допустить завершения реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Польша и Украина давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством "Северного потока - 2". Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, вызывающий разногласия проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - говорится в статье министров, опубликованной в издании Politico в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Главы МИД указали, что в этом вопросе США продолжают играть критически важную роль.

"Необходимо опровергнуть утверждения о том, что "Северный поток-2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу" и что его просто нужно завершить. Если проект будет успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Запад не заботится о своих собственных принципах и, в конечном итоге, о безопасности и процветании Украины", - считают министры.

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Кулеба и Рау отметили, что этот проект - не об энергетической безопасности Германии, "нашего близкого союзника и партнера". В то же время они подчеркнули, что Украина глубоко ценит усилия Германии по установлению мира в раздираемом войной Донбассе и ее жизненно важную поддержку реформ в Украине.

"Мы уважаем право Германии выражать свою точку зрения. Но мы также твердо убеждены в том, что подобные проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а вместо этого следует подходить к ним с более широкой перспективы интересов и безопасности Европы в целом", - заявили министры.

Они также отметили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа РФ.

"На карту поставлено многое, но путь вперед по-прежнему в наших руках. Автократичные правители в Кремле и в других местах могут и должны нести ответственность. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем", - резюмировали они.

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Автор: Ірина Дашківська
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Кулеба і глава МЗС Польщі Рау закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2": США не можуть відступити перед обличчям шантажу РФ - Цензор.НЕТ 5678 .Та як - жіть ,, так як і до цього жили , без ПП . Шо тут - думать .?

Звісно ж , Україна залишиться без транзитних грошей ,але це не смертельно .
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22.02.2021 10:56 Ответить
Та зрозуміло ж ,, що може і отразітся ,але ж повторюю , - нічого смертельного , я тут не бачу . Кулеба і глава МЗС Польщі Рау закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2": США не можуть відступити перед обличчям шантажу РФ - Цензор.НЕТ 3409 . Це всього лиш мінус 50 млрд доходів Нафтогазу ( 1,5 - 2 $ млрд за транспортування газу ) , тобто Нафтогаз у крайньому разі може знову стати дотаційним .
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22.02.2021 11:42 Ответить
По логике, СНБО должно ввести санкции против этих двух кренделей за пособничество в финансировании терроризма. Или они топят за ПОЛНОЕ прекращение поставок российского газа в Европу, в том числе и через Украину? Тогда другое дело, наградить.
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22.02.2021 10:51 Ответить
Schröder-изировання Европа. Разве она изменилась... ? "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ------------------------------------------------ * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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22.02.2021 11:14 Ответить
• Германия и Европа приложили много усилий, чтобы ускорить строительство терминалов сжиженного природного газа, а также всегда выступали за транзит газа через Украину. Германия придерживается принципов диверсифицированного газового рынка. При этом недавно объявленные американские санкции ставят под угрозу завершение строительства «Северного потока-2» и суверенитет европейского рынка. Многие европейские компании пострадают. Германия не приемлет давление со стороны администрации США. Поэтому предлагаются следующие шаги:
• Германия и Европа уже значительно увеличили импорт американского сжиженного газа, правительство Германии инвестирует в строительство СПГ-терминалов. В довершении к этому «правительство Германии намерено значительно увеличить свою поддержку строительства СПГ-терминалов вдоль побережья страны, в частности, гарантировать завершение строительства терминалов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, инвестировав до 1 миллиарда евро».
• Германия берется гарантировать сохранение газового транзита через Украину в долгосрочной перспективе (Германия уже «предприняла колоссальные дипломатические усилия для заключения договора о транзите российского газа»).
• Германия всегда понимала Польшу в ее борьбе за энергетический суверенитет и наряду с другими странами ЕС финансировала строительство терминала СПГ в Свиноуйсьце. Германия продолжит поддерживать Польшу.
• «В обмен на это США позволят беспрепятственное строительство и введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Уже принятые механизмы санкцией не будут использованы; новые не будут вводиться.
--короткий пересказ основного содержания письма, которое министр финансов Германии Олаф Шольц якобы отправил своему американскому коллеге Стивену Мнучину в августе. В письме говорится, что Германия проспонсирует строительство терминалов для американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Шольц пока не подтвердил, но и не опроверг достоверность письма. О том, что такая сделка обсуждалась, еще в сентябре сообщила немецкая газета Die Zeit. Источник https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/13/89198-gryaznaya-sdelka-ministra-germanii?fbclid=IwAR2wIEpYPUDjhE3XOB2jXCv-zhs8NDw0odOTYPg4uipMbtv0iTWYf8I7VsY
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22.02.2021 11:22 Ответить
Хто такий Байден?
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22.02.2021 11:42 Ответить
А Байден здесь причем?
Вводите санкции против Германии и Франции.
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22.02.2021 13:17 Ответить
 
 