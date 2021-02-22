РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6698 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости
15 388 82
дороги (2498) Зеленский (16483) строительство (1946)

Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский

Киевскую обходную дорогу, протяженностью 150 км, начнут строить в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

По словам Зеленского, есть несколько амбициозных проектов.

"Один из них это киевская обходная дорога. ... Мы планируем начать реализацию киевской обходной дороги уже в этом году. Ее общая протяженность 150 км", - отметил президент.

Напомним, план предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет насчитывать шесть участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Также строители возведут мост с подходами через реку Днепр протяженностью более 25 км. Строительство первого участка начнут уже в 2021 году.

КОД соединит между собой крупнейшие города Киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

Читайте: Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Вакцинация в феврале какого года начнется?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:35
+16
Зєлєнскій продає "Лігу Сміху" русні.Зрадойоби мовчать. Лютий 2021 року,Порошенко купує канал Прямий,зрадойоби сходять на лайно. Гівноїдство як воно є.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:37
+15
.
Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1263
показать весь комментарий
22.02.2021 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакцинация в феврале какого года начнется?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:35 Ответить
В этом году. 31 числа.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:39 Ответить
31 день в семи месяцах, уже легче.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:57 Ответить
Garry Grant имел ввиду 31 февраля
показать весь комментарий
22.02.2021 11:54 Ответить
31 февраля 2021 года? Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7102
показать весь комментарий
22.02.2021 12:58 Ответить
Ну а когда ж ещё? Сроки поджимают. Надо спешить.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:09 Ответить
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6172
показать весь комментарий
22.02.2021 13:26 Ответить
Забудь про вакцинацію і думай про 150 км.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:39 Ответить
Можна нескінченно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як Нелох постійно дурить українських лохів.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:41 Ответить
Ага. Особенно про "Prinz 4". Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1363
Дурит нелох украинских лохов.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:52 Ответить
Обратите внимание на его слова - Киевскую обходную дорогу. Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9560
Получается, что ездить по ней не получится. 150 км нужно будет ОБХОДИТЬ. Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 801
показать весь комментарий
22.02.2021 12:56 Ответить
Обходную?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:35 Ответить
.
Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1263
показать весь комментарий
22.02.2021 10:37 Ответить
Какая разница...
показать весь комментарий
22.02.2021 10:37 Ответить
Такое название связано с переводом на украинский язык...
показать весь комментарий
22.02.2021 11:30 Ответить
что, 150 - это для обхода много?...ничего, зато в конце пути все усвоят пользу украинского
показать весь комментарий
22.02.2021 11:36 Ответить
Таки да, зачем вам ездить? Ходите спортивной ходьбой. Или купите себе вертолёт.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:57 Ответить
от это Богдан Губский щас ручки свои потные потирает.. он при бабе Йуле Премьерке много лет скупал подешовки или просто отжимал, земли вокруг Киева, там где должна была пройти предполагаемая окружная дорога..
показать весь комментарий
22.02.2021 10:37 Ответить
Зєлєнскій продає "Лігу Сміху" русні.Зрадойоби мовчать. Лютий 2021 року,Порошенко купує канал Прямий,зрадойоби сходять на лайно. Гівноїдство як воно є.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:37 Ответить
ну да, уже ж построил 100 школ, 100 детский садиков, 100 аэропортов, теперь 150 км дороги построит, кто то разве сомневается в словах наркомана? Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3342
показать весь комментарий
22.02.2021 10:38 Ответить
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3922
показать весь комментарий
22.02.2021 10:49 Ответить
Возможности "ЛЕГО" они такие Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5230
показать весь комментарий
22.02.2021 11:43 Ответить
Какую?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:38 Ответить
Тротуарну. Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5219
показать весь комментарий
22.02.2021 11:12 Ответить
Еммм... А землю під дорогу купувати будете самі у себе?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:38 Ответить
У них с собой. Они машину земли заранее купили.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:41 Ответить
Та просто під Києвом найдорожча земля... Чи вони у Василькові, Київсвяті чи Ірпіні її нахаляву десь візьмуть?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:58 Ответить
Верховная Рада может забирать землю под государственные нужды без компенсации.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:35 Ответить
Так ВР є законодавчим органом. Вона не може нічого ні давати, ні забирати.
показать весь комментарий
30.03.2021 20:18 Ответить
opyaty za schot vakzinazii?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:38 Ответить
а ще космопорт
показать весь комментарий
22.02.2021 10:39 Ответить
На орбите.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:42 Ответить
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 129
показать весь комментарий
22.02.2021 10:47 Ответить
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4383 Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 605
показать весь комментарий
22.02.2021 10:40 Ответить
150 кілометрів такої дороги можуть нехіло вштиріть! після цього він побудує ще 100500 км власноруч
показать весь комментарий
22.02.2021 10:44 Ответить
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7361
показать весь комментарий
22.02.2021 10:57 Ответить
Танцюють всі! Велике крадівництво продовжується! Освоюємо бюджет-2021!
Почем нынче откат на одном километре?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:40 Ответить
А карту можно?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:41 Ответить
можна. ісчо? Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9650

Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5410
показать весь комментарий
22.02.2021 10:45 Ответить
Хватит. Теперь себе!
показать весь комментарий
22.02.2021 11:08 Ответить
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5352 перебор .
показать весь комментарий
22.02.2021 11:09 Ответить
Недовченій школоті.
дорога не обхідна ,а об"їздна..... (
показать весь комментарий
22.02.2021 10:43 Ответить
що вам не зрозуміло? це буде ста-п'ятидесяти кілометровий тротуар
показать весь комментарий
22.02.2021 10:45 Ответить
хорошо, что не "обводная", как канал...
показать весь комментарий
22.02.2021 11:25 Ответить
коли тебе щось обходить, то це може бути обхідна дорога Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1987
показать весь комментарий
22.02.2021 10:44 Ответить
для обходу колії працівниками колії... Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8634
показать весь комментарий
22.02.2021 10:47 Ответить
Какое отношение президент имеет к дорогам? Это зона ответственнсти Кабмина
показать весь комментарий
22.02.2021 10:44 Ответить
Ну не обороною ж країни, та зовнішньою політикию йому займатись? Він цьому ще не навчився.
А бабло "пилить", він з "95 кварталу" навчений.
показать весь комментарий
22.02.2021 11:16 Ответить
Т.е. её диаметр составит 150км. Т.е. предположим, что фуре с товаром надо проехать с запада на восток... с +75км.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:45 Ответить
там будуть стояти телепортаційні портали в ішну реальність
показать весь комментарий
22.02.2021 10:49 Ответить
а ще львівську об"їздну( північна сторона) планують....
БО ПОТРІБНА.

Протяжність нової ділянки автостради становитиме близько 24 км проти 45 км нинішнього Південного об'їзду.
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5249
показать весь комментарий
22.02.2021 10:46 Ответить
Нормальные герои всегда идут в обход.))
показать весь комментарий
22.02.2021 10:47 Ответить
в комментах 1 реальный человек (коммент по Львову), остальные - тролли. Потому что они ПОНЯТИЯ не имеют, о чем речь.
А Зеля тоже не в курсах, потому что тоже чужой абсолютно для киевских проблем.
Потому что Объездную давно бы уже построили, но дело упирается в Конче-Заспу и в дамбу под Украинкой, где миллионеры с Печерска понастроили себе домин по 2-3 миллиона баксов и само собой, никто из них сносить свои дома не собирается.
Идиот.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:52 Ответить
Не только миллионеры, но и миллиардеры-реформаторы Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5340
показать весь комментарий
22.02.2021 10:55 Ответить
Идиот ?! тоже мне - новость.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:58 Ответить
Давно пора. Столицу воюющего государства с запада на восток можно объехать разве что через Золотоношу Черкасской области. Умом бывших стратєгов не понять. Как и вой их адептов
показать весь комментарий
22.02.2021 10:53 Ответить
Очень просится эта окружная. И 2 моста сверху и снизу Киева по течению. Наши замечательные проектировщики завели весь трафик запад-восток через Киев, и никак его не объехать, только через Канев или Черкассы.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:53 Ответить
ааааааааааа , хотя бы окружную на оболони достроили! Но там уже все украли, не зачем достраивать))
показать весь комментарий
22.02.2021 10:55 Ответить
За счёт пенсионного фонда ? Или за счёт дотаций на школьные завтраки ?
показать весь комментарий
22.02.2021 10:56 Ответить
Санкциями против мертветчука уже не хвастает?
Сакции-блеф от зелено-рыговского шапито.

Дмитрий Чекалкин

__M_s_n__:

Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!

Але це ще не все:

Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!

https://mobile.twitter.com/__M_s_n__/status/1363573501752393730?fbclid=IwAR0-llFFUejUJvi1yQ_PcHSKWZUdt-q-x3CkFXWa6qRjHqE0ZGfX8Sew4K8
показать весь комментарий
22.02.2021 10:58 Ответить
Тобто, що ми маємо:

а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм по...
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)

б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.

в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.

г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.

Для розуміння: санкції не були метою.

Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією.
Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
показать весь комментарий
22.02.2021 10:59 Ответить
зараз набежуть зєбануті і почнуть розказувати, що бубочька всього-навсього президент і те що вся виконавча влада і мусора знаходяться в його руках - це не багато і нажаль бубочка не може нічого зробити
показать весь комментарий
22.02.2021 11:04 Ответить
Є купа типу журналістів-розслідувачів бігусів, іванових гнапів, наємів, прости Господи, лещенків та інших.
ЖОДЕН з них не порівнює декларацію мертветчука із тими активами, проти яких нібито введені санкції найвеличнішого лідера, якого вони вилизують за ці "санкції".
показать весь комментарий
22.02.2021 11:08 Ответить
бо то не журналісти - а повії
показать весь комментарий
22.02.2021 11:13 Ответить
Многим противникам Зеленского, что бы он не делал всё не так - нам со стороны всё понятно. Во первых многие прязиденты и сам Кличко обещал начать строительство объездной дороги, и если в этом году на самом деле начнут строительство дороги, то что в этом ПЛОХОГО, мне кажется, что все противники которые это сейчас критикуют Зеленского, всего навсего сами обещали это сделать но этого не выполнили.
показать весь комментарий
22.02.2021 11:11 Ответить
а що саме він робе? балакає?
показать весь комментарий
22.02.2021 11:14 Ответить
строители должны быть иноземцы, иначе - кирдык
показать весь комментарий
22.02.2021 11:22 Ответить
вот єто его сегодня штырит....
показать весь комментарий
22.02.2021 11:52 Ответить
Если Онур то построят, или будет как с мостом Кличка
показать весь комментарий
22.02.2021 11:59 Ответить
Давно пора. Київ стоїть в заторах
показать весь комментарий
22.02.2021 11:59 Ответить
Цей проект сприймається як "метро на Троєщину", та Києву ця дорога конче потрібна.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:15 Ответить
Всі кшті на армію: крилаті ракети, ******* бойові літаки, якце робить Аджербайжан, все інше це зрада !!!
показать весь комментарий
22.02.2021 12:27 Ответить
6 тыщ дорог уже построили, и всех вакцинировали. А теперь новый проект века Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6780
показать весь комментарий
22.02.2021 12:32 Ответить
Я разлюблю тебя тогда, когда слепой художник нарисует звук падающего лепестка розы на хрустальный пол несуществующего замка! - Короче, когда кончатся наркотики
показать весь комментарий
22.02.2021 12:47 Ответить
На сегодня Зеленскому уже хватит дорожек! Явный же передох у поциента.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:51 Ответить
p.S. Передоз
показать весь комментарий
22.02.2021 12:51 Ответить
И кто поедет по обходной в 150 км?
показать весь комментарий
22.02.2021 14:13 Ответить
По МКАД же ездят.
показать весь комментарий
30.03.2021 03:17 Ответить
вообщето не обходная а объездная.....
показать весь комментарий
22.02.2021 14:31 Ответить
 
 