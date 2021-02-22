Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский
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Киевскую обходную дорогу, протяженностью 150 км, начнут строить в этом году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
По словам Зеленского, есть несколько амбициозных проектов.
"Один из них это киевская обходная дорога. ... Мы планируем начать реализацию киевской обходной дороги уже в этом году. Ее общая протяженность 150 км", - отметил президент.
Напомним, план предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет насчитывать шесть участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Также строители возведут мост с подходами через реку Днепр протяженностью более 25 км. Строительство первого участка начнут уже в 2021 году.
КОД соединит между собой крупнейшие города Киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.
Пожалуйста, подождите...
Дурит нелох украинских лохов.
Получается, что ездить по ней не получится. 150 км нужно будет ОБХОДИТЬ.
Почем нынче откат на одном километре?
дорога не обхідна ,а об"їздна..... (
А бабло "пилить", він з "95 кварталу" навчений.
БО ПОТРІБНА.
Протяжність нової ділянки автостради становитиме близько 24 км проти 45 км нинішнього Південного об'їзду.
А Зеля тоже не в курсах, потому что тоже чужой абсолютно для киевских проблем.
Потому что Объездную давно бы уже построили, но дело упирается в Конче-Заспу и в дамбу под Украинкой, где миллионеры с Печерска понастроили себе домин по 2-3 миллиона баксов и само собой, никто из них сносить свои дома не собирается.
Идиот.
Сакции-блеф от зелено-рыговского шапито.
Дмитрий Чекалкин
__M_s_n__:
Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M_s_n__/status/1363573501752393730?fbclid=IwAR0-llFFUejUJvi1yQ_PcHSKWZUdt-q-x3CkFXWa6qRjHqE0ZGfX8Sew4K8
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм по...
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією.
Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
ЖОДЕН з них не порівнює декларацію мертветчука із тими активами, проти яких нібито введені санкції найвеличнішого лідера, якого вони вилизують за ці "санкції".