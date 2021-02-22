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В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках программы "Большая реставрация" в Украине планируют восстановить и отреставрировать около 150 культурных и исторических объектов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
"В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, музеев, театров, других проблем нашего исторического и культурного наследия", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, за три следующих года будут отреставрированы около 150 таких объектов по всей Украине.
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+6 Fantomas
показать весь комментарий22.02.2021 10:49
+3 саша паламарчук
показать весь комментарий22.02.2021 10:46
+3 Андрей Шевченко 29aa0d51
показать весь комментарий22.02.2021 10:47
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150 окружной дороги вокруг Киева
теперь 150 больших реставраций
под коксом всё легко и весело строится
буквально всього....на кшталт: музей музеїв!!!
Тут маємо інший діагноз: містер Біг!
Усьо должноыть большо6:бАЛЬШАЯ СТРОЙКА, БАЛЬШИЕ ДАРОГИ, БАЛЬШАЯ Реставрация (чуть ти не ресторация)....
Главные проЄкти ждут нас еще впереди
Ну и объясни старикам, как им брать машины за свою нищенскую пенсию, чтобы ездить по инстанциям решать вопросы с поставщиками газа, электрики? люди в сельской местности - бесправные!! Бесправнее чем при совке!
Вы обещали им субсидии - а как им эти субсидии выбивать, пешком ходить по 20 км?
твари вы и гореть вам в аду.
Вава, не "великий розпил", а тестування, вакцинація, забезпечення обороноздатності. Енергетика. Для початку.
Советую включить туда монастырь босых кармелитов в Бердичеве!
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"