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Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Общество

Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский

Тема строительства дорог является приоритетом для действующей власти.

Об этом сегодня в ходе форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее о дорогах существовало много шуток, а на их строительстве разворовывали "не один миллион".

"Все думали, что Украина и хорошие дороги - это фантастика. Мы доказали, что это может стать реальность. Несмотря на коронакризис, результат за прошлый год -  6,5 тысяч км дорог, из них 4 тыс - госзначения, и 2,2 тыс местных дорог. Это уже история", - уточнил глава государства.

"Мы не собираемся останавливаться. Наша цель на текущий год - 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. местных дорог", - уточнил президент.

Он также уточнил, что тема дорог - приоритет для действующей власти.

"Это заметно для всех наших граждан. Интересно, что впервые в истории Украины оппозиция критикует власть за то, что она строит дороги", - пошутил президент.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+50
Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6727
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22.02.2021 10:54
+48
Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3225
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22.02.2021 10:55
+35
Кому Зеленський - президент, тому і CoviShit - вакцина. Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3423
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22.02.2021 10:50
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Шо оно накурилось! Пусть поедет в Николаевскую область и увидит какие там дороги.
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22.02.2021 15:19 Ответить
Да почемуто в НИколаевской особый ад, переезжаешь границу с Херсонской областью, казалось бы,а по ощущениям от езды разница как из Украины в Польшу вьехал.
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22.02.2021 18:59 Ответить
Как говорят, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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22.02.2021 20:39 Ответить
Раніше всі думали, що Україна з хорошими дорогами - фантастика. Ми довели, що це реальність, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6552
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22.02.2021 21:55 Ответить
Так смыло все что в прошлом году построили, одни ямы
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22.02.2021 21:57 Ответить
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