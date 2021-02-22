Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уверена в получении транша от МВФ в 2021 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время общения с журналистами на форуме "Украина 30".
"Мы рассчитываем на эти деньги", - сказал Зеленский, комментируя вопрос о средствах МВФ.
В то же время, отвечая на вопрос, думает ли глава государства, что до конца года Украина получит транш МВФ, Зеленский сказал: "Уверен в этом".
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ЗЕбобіки ви паскуди за це нагАласАвали жріть не обляпайтесь.
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