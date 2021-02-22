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Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе над усовершенствованием существующих маршрутов поездов "Интерсити", а также анонсировал запуск новых маршрутов.

"Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа", - сказал он в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, с этой целью Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и изготавливает новые пассажирские вагоны.

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"Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+11
так не вагоны новые надо... Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 6846.а рельсы выравнивать и тягу локомотивов увеличивать.
клоун он и в физике клоун.
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22.02.2021 11:14
+10
Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 6802 Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 5039
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22.02.2021 11:10
+6
Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 1062
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22.02.2021 11:10
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Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 1062
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22.02.2021 11:10 Ответить
Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 6802 Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 5039
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22.02.2021 11:10 Ответить
мощной і тугой струйой сцять на своїх виборців ЗЄбанатів)
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22.02.2021 11:11 Ответить
шо, опять гиперлуп?
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22.02.2021 11:13 Ответить
так не вагоны новые надо... Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 6846.а рельсы выравнивать и тягу локомотивов увеличивать.
клоун он и в физике клоун.
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22.02.2021 11:14 Ответить
Между Запорожьем и Днепром за 3-4 часа? Спасибо...))
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22.02.2021 11:15 Ответить
а пути железнодорожные , для высокоскоростного движения есть ?
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22.02.2021 11:17 Ответить
Зеленского обещания это -0!
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22.02.2021 11:18 Ответить
Поезда это вчерашний день ,ДАЁШЬ ТЕЛЕПОРТАЦИЮ ... Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 203
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22.02.2021 11:19 Ответить
В Зведном Пути был забавный эпизод, когда Райхер встретил самого себя - насколько помню, он "раздвоился" из-за сбоя при телепоратции.
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22.02.2021 12:03 Ответить
Нужно строить поезда для перевозки грузов. Нужно все делать, чтобы государство богатело, а для этого нужен большой экспорт, а для экспорта нужно строить все виды путей перевозок товаров и нужно наращивать экспорт, потому что государство может богатеть только с экспорта. Самые богатые страны - имеют самый большой экспорт! Без экспорта страна будет нищать! Все нужно делать, чтобы войти в топ стран экспортеров и нужно продавать сырьевую и обработанную продукцию другим странам и деньги, что они заплатят пойдут на зарплаты Украинцам и это не кредитные деньги, а заработанные! Страна должна работать, а от долгов нужно полностью отказаться!
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22.02.2021 11:23 Ответить
О.Бендер - відпочиває. От цікаво,скільки дурі він курнув перед цим інтерв'ю), що так ,вибачте, попердолило?)
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22.02.2021 11:29 Ответить
хіба тільки перед цим?
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22.02.2021 11:55 Ответить
Тут якась інакша дурь. Звичайна "трава" так не накриває.
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22.02.2021 12:40 Ответить
Можливо,я не знаю,бо ніколи цією дурнею не бавився) Найвеличнішому видніше,що і як вживати.ІМХО.
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22.02.2021 12:43 Ответить
Та й я не бавився. Але бачив, як люди поводяться після "трави" в армії. Зі мною служили кримські татари. Спиртного вони не вживали, а от іноді курнути - *********. Як правило, від того хлопці сміялися з будь-якого приводу або й без нього. Зрідка "падали на думку". А якось один із них дуже засумував і плакав увесь час, доки його "тримало".
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22.02.2021 13:24 Ответить
Теж бачив. Хлопці вживали такий собі "нас" чи як і теж їх пердолило не по дитячому. Правда це ще при совку було,але думаю ,нічого не змінилося.
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22.02.2021 13:27 Ответить
Мені якось пояснювали, що кожна з таких речовин "із цікавими властивостями" має свою, специфічну дію на психіку. Як на мене, то займатися такою... стимуляцією психіки - справа дещо ризикована, щоб не сказати марна. Адже є повно способів пізнати щось нове і цікаве без ризику для фізичного і психічного здоров'я.
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22.02.2021 13:41 Ответить
Зеля, милый, нахрена мне 4 часа на скамейке как в автобусе??
Я хочу выехать вечером и лёжа приехать утром!
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22.02.2021 11:34 Ответить
так езжай старыми совковыми вагонами кто тебе мешает?
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22.02.2021 11:44 Ответить
Не передергивайте. Днепр выпускает отличные вагоны, не обязательно искать составы времен Петлюры.
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22.02.2021 11:59 Ответить
Быстро кошки трахаются, оттого слепыми родятся.
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22.02.2021 12:10 Ответить
- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил...😂
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22.02.2021 11:43 Ответить
ДАЙОШ синкансен ХАРКІВ-ЛЬВІВ!!!
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22.02.2021 11:53 Ответить
Да, особенно между Лисичанском и Ужгородом
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22.02.2021 11:54 Ответить
Из Львова в Харьков за 4 часа? Это, ИМХО, интерсити с самолетом перепутал.
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22.02.2021 11:57 Ответить
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 12:00 Ответить
зато самолет с вакциной встретят обязательно
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22.02.2021 12:27 Ответить
Подейкують, що з метою збільшення швидкості потягів,
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22.02.2021 12:22 Ответить
Невже Бубочка на шляху повної і незворотної трансформації у щось таке?
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22.02.2021 12:44 Ответить
Поїзди можеш замовити будь-які, а їздити їм по кривим совковим рейкам. Мій товариш втратив одну фалангу великого пальця бо, коли він переходив з вагону до вагону поїзд зненацька влетів на стрілки і йому міжвагонними дверями відсікло шмат пальця. Саме цікаве те що, в тому місці таке трапляється з десяток разів на рік і медики в Дніпрі вже до цього звикли. Для них це, рутинна операція за яку платить залізниця.
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22.02.2021 12:58 Ответить
ЗІ: вартість послуги включена у вартість квитка. Більше того, дружбану оплатили дві поїздки в Дніпро для післяопераційної реабілітації.
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22.02.2021 13:02 Ответить
"К земле приближаются три астероида. Самый большой размером со стадион, два поменьше - с самолеты"
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22.02.2021 13:01 Ответить
Донецк - Львов за 3 часа!
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22.02.2021 13:14 Ответить
 
 