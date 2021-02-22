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Зеленский о Тупицком: КС сейчас заблокирован из-за одного товарища, избавимся от товарища - Суд начнет работу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о Тупицком: КС сейчас заблокирован из-за одного товарища, избавимся от товарища - Суд начнет работу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разблокировать работу Конституционного Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, Конституционный Суд сейчас заблокирован из-за "товарища, ну вы знаете какого".

"Шаг за шагом мы избавимся от товарища, начнет работать Конституционный Суд", - отметил президент.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Респект Зе!
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22.02.2021 11:11
+3
Нам не только КС не нужен, но и сама Конституция. Нам достаточно одного Гаранта.
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22.02.2021 11:20
+3
Во вменяемой стране эта фраза дала бы старт процедуре отстранения и ареста президента
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22.02.2021 11:36
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Респект Зе!
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22.02.2021 11:11 Ответить
Як там у пісні: А нука "товарища" и всєх по мєстам ( нє столь отдалєнних), последний парад наступаєт.....
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22.02.2021 11:24 Ответить
вот от этого ?
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22.02.2021 11:13 Ответить
Давно не бачив стєпанець. Дааааа, здала, здала як з мертвечуком зв'язалась... Останній раз перед цим я її бачив десь рік тому. Дуже помітно постаріла... Ну воно й не дивно, грошей від мертвечини захтіла, а воно бач як вилазить... Пам'ятаю ще років півтора-два назад так цвіла, дуже ефектна пані була...
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22.02.2021 11:29 Ответить
Отож бо й воно.
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22.02.2021 11:36 Ответить
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ и НЕЗАМЕНИМЫХ У НАС НЕТ ... Зеленский о Тупицком: КС сейчас заблокирован из-за одного товарища, избавимся от товарища - Суд начнет работу - Цензор.НЕТ 8221
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22.02.2021 11:15 Ответить
золотые слова Зеленского! остается только реально сделать... хочется верить, что Авгиеву конюшни почистят мощным водным потоком...
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22.02.2021 11:16 Ответить
Нам не только КС не нужен, но и сама Конституция. Нам достаточно одного Гаранта.
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22.02.2021 11:20 Ответить
Зе решил шаг за шагом отравиться, чтоб не мешать работе КС.
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22.02.2021 11:20 Ответить
Баканову звонил уже? Нехай разберется.
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22.02.2021 11:24 Ответить
И шо, никак не договоритесь с "товарищем"? Говорят, у вас там дачи в Крыму пососедству …
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22.02.2021 11:26 Ответить
В утиль этого товарища.
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22.02.2021 11:28 Ответить
Не президент, а натуральное чмо. Смелости не хватает даже фамилию назвать.
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22.02.2021 11:36 Ответить
Во вменяемой стране эта фраза дала бы старт процедуре отстранения и ареста президента
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22.02.2021 11:36 Ответить
З яких під в КС одноосібно приймаються рішення. Дурень при владі це на весь термін.
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22.02.2021 11:46 Ответить
Избавимся от товарища -такого же козла Коломойского как и избавитель. Но назначенного сакральной жертвой-чтобы в КС знали кто в доме хозяин. И узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки не мешали. / Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда
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22.02.2021 11:47 Ответить
зато витренко и тарифы просто клаасс!! Осталось убрать КС и все на распродажу, жизнь удалась у мерзотной власти . Но это лучшие из нас и тому нема рады у безмовного стада ждунов.
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22.02.2021 12:07 Ответить
А не лучше было бы от КС избавится? А то я посмотрел какое они здание занимают и сколько денег идет на их содержание, мне показалось что так было бы лучше.
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22.02.2021 12:51 Ответить
Черговий популізм. Бачу не нажерлись ще...
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22.02.2021 15:12 Ответить
Єтот уху евший рЬІгоАнальньій "товарищ" должен под шконкой чалиться уже вчера.
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22.02.2021 16:46 Ответить
"...КС сейчас заблокирован из-за одного товарища..."

Ліквідувати не пробували?
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22.02.2021 16:59 Ответить
 
 