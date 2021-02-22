Зеленский о Тупицком: КС сейчас заблокирован из-за одного товарища, избавимся от товарища - Суд начнет работу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разблокировать работу Конституционного Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, Конституционный Суд сейчас заблокирован из-за "товарища, ну вы знаете какого".

"Шаг за шагом мы избавимся от товарища, начнет работать Конституционный Суд", - отметил президент.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

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