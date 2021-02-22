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Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власти Украины имеют ряд разногласий с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС).
Об этом сегодня в ходе форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.
"Есть много правок в законы о ВСП, относительно Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.
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+14 Сашка Днепр
показать весь комментарий22.02.2021 11:18
+11 maravillo
показать весь комментарий22.02.2021 11:16
+11 Іван Іванов 5cc70061
показать весь комментарий22.02.2021 11:19
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Пожалуйста, подождите...
бо "думати" шлунком можуть тільки довбойоби.
за "льоні" воно пожити хоче.
А те,кто реально голодал - от 65+ большинство просто умерло,а те,кто бодренько бегают,не голодоли тогда,и не голодают сейчас!
давай я тобі розповім про те, як в "овочевому" жінки одна одну "прикривали" поки намагалися вибрати собі більш-менш цілі овочі серед того побитого та гнилого, що було насипано в контейнерах.
а прикривали аби продавчиня не помітила бо "перебирать нельзя, если все перебирать будут я куда єту гниль дену".
"надзиратель за пожевать", сраний.
всі посміхалися? дітей маєш? ну то хєрню про "щасливий радісний совок" їм схарчовуй - уйобок.
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
А що треба було робити замість мінських?
Де тепер взяти гроші?
Вот тут меня холодный пот и прошиб...
ЗЕвласть не выполнила ни одного условия МВФ.
И не потому, что не согласна, а потому что ЗЕ=коррупция.
Нарид - требует тратить больше, чем зарабатывает.
Угадайте, кого поддержит Зеля?
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
а що, МВФ прям зазіхає на українську незалежність?
верзе якусь дурню не замислюючись над тим, що каже.
чи кацапські смітники закрив, а сам тишком дивиться, бо таку дурню тільки там розносили.
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский
Je ne mange pas six jours
Соглашаемся только с повышением цен!
МВФ требует снижения дефицитности Бюджета. Для этого нужно снижать расходы, повышать доходы или увеличивать налоги.
Но от этого не стану даже католиком,поскольку не верю!
МВФ требует в первую очередь реформ и прекрашения разворовывания траншей! Почему давали Пороху? Видели куда они пошли,и что делаеться! У бидоси тоже видят,и НЕ дают.
Для реформ они готовы финансировать дефицит бюджета,в разумных пределах,но не перекачку из бюджета и ОВГЗ в офшоры.
Почему давали Пороху? Под кредит доверия. После Революции мы всех заверили что ... И нам поверили. Однако наши дела показали, что это всё только на словах. Никто никаких реальных реформ проводить не собирается, и ни в какой ЕС не идет.
Дали зеленым помоечникам,для пробы ЧАСТЬ...и заморозили! Это факт. В МВФ не лохи 73%! Словам с 2010 НЕ ВЕРЯТ! "Кредит доверия"- работает 1 раз,а не 5 лет!
И последнее. Вывод через банки 500 лярдов гр.(~20 лярдов €) в 2019 был самым веским аргумЕнтом.
Зеля..... Это уже было и не раз при предыдущих презиках!
Подними историю с МВФ!!!!
1. Презики и ВР не хотят выполнять требования МВФ, всячески оттягивают реформы, пытаются обмануть...
2. МВФ не дает денег
3. Приходит ж-па и презик с ВР все быстро принимают, но опять пытаются обмануть - вставляют в законы размытые понятия и пункты, из за которых эти законы можно обойти или отменить.
О каком суверинитете идет речь,когда везде "на 100% свои люди", которых кремль тоже считает своими!
Уже добрехался до "розовых слонов"!