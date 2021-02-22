Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины

Власти Украины имеют ряд разногласий с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС).

Об этом сегодня в ходе форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.

"Есть много правок в законы о ВСП, относительно Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.

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