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Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины

Власти Украины имеют ряд разногласий с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС).

Об этом сегодня в ходе форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.

"Есть много правок в законы о ВСП, относительно Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7192
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22.02.2021 11:18
+11
Не звезди, основні претензії до корупції, а це є синонімом Зекаманди.
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22.02.2021 11:16
+11
МВФ это и есть независимость,если он ещё не понял. Иначе к восточным товарищам в объятия. Давно ждут.
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22.02.2021 11:19
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Снижай тарифы вдвое ,поднимай минималку пенсий и зарплат тоже вдвое и будешь ВЕЧНЫМ Президентом ,как дорогой Леонид Ильич . Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 5619
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22.02.2021 11:14 Ответить
после дарагова леонидилича совок в разнос пошел...
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22.02.2021 11:16 Ответить
Пожить как при Лёне лет 30 это за СЧАСТЬЕ а шо там дальше будет то уже не наше дело . Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 8988
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22.02.2021 11:22 Ответить
внуки проклянут...
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22.02.2021 11:23 Ответить
Ну и хрен с ними ... Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 9784
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22.02.2021 11:31 Ответить
а они думают,шо с тобой,волчара... Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 4259
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22.02.2021 11:32 Ответить
Молодые они ещё,чтобы думать ,как партия прикажет так и будут думать . Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 2545
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22.02.2021 11:40 Ответить
они победят старого...у них годиков в запасе больше.
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22.02.2021 11:42 Ответить
Хорошо ,вот пусть и победят годков через 30 Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 8614
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22.02.2021 11:46 Ответить
довбойоб.
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22.02.2021 11:42 Ответить
А я Серый Вовк .. Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7098
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22.02.2021 11:45 Ответить
та ні, ти - довбойоб.

бо "думати" шлунком можуть тільки довбойоби.
за "льоні" воно пожити хоче.
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22.02.2021 11:49 Ответить
Желудком думает ну процентов 99,9 жителей планеты Земля а 0.1 процент которые думают ,что они думают ни так ,являются психически больными людьми Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7354так уж устроен человек ,от если тебе недельку-другую жрать не давать ,то ты начнёшь думать правильно и чётко . Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 9544
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22.02.2021 11:54 Ответить
Вот ваша компартия это и делала - держала народ в голоде и холоде. А шавки, вроде тебя, распределяли (при этом себя не забывали).
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22.02.2021 12:14 Ответить
Тебе бы надо голову полечить Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 6277последние 30 лет распределяет всё геть ни компартия а в голоде и холоде народа в Украине сидит в тысячи раз больше чем при тех клятых коммуняках ... Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 8779
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22.02.2021 12:19 Ответить
Не голодают сейчас, не ври. Голодоморы были при коммунистах.
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22.02.2021 12:30 Ответить
Ну так ты проведи эксперимент , Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 778выйди на улицу и спроси у первых ста человек в возрасте 50 плюс ,голодают ли они сейчас или голодали при коммунистах ,при этом настаивай на своём тезисе Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7683
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22.02.2021 12:34 Ответить
Уже позно! Эти (50+)- не голодали,им папы с мамой доставали!
А те,кто реально голодал - от 65+ большинство просто умерло,а те,кто бодренько бегают,не голодоли тогда,и не голодают сейчас!
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22.02.2021 15:50 Ответить
Брэшеш,как сув.мерин Лавров,пониженный до лживого осла!
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22.02.2021 15:51 Ответить
Кем же ты был при Брежневе? Стукачом? Или надзирателем?
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22.02.2021 11:42 Ответить
Не, простым работником Советской торговли Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 8644надзирал за тем,чтобы народу было что пожевать .
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22.02.2021 11:47 Ответить
Тогда понятно. Ну тогда мечтай тихо про себя о том "коммунистическом рае", а не пропагандируй его среди пересичных украинцев, которые не знали того "рая".
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22.02.2021 12:12 Ответить
Так я не пропагандирую ,я переживаю за народ ,люд то простой совсем оголодал, ни мяса не видят ни рыбки ,ни маслица о деликатесах типа чёрной и красной икорки я и не говорю ,раньше была проблема достать ,но эта проблема была решаема а сейчас проблема за что купить и эта проблема ставит людей в тупик ...
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22.02.2021 12:16 Ответить
Поц ты неразумный. Только после развала вашего долбанного совка я стал нормально питаться. И без всяких очередей. И без "доставать" через таких холуёв как ты.
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22.02.2021 12:29 Ответить
Та то тебе дурачок, так кажется Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 5377судя по тому бреду что ты несёшь тебе явно не хватает фосфора
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22.02.2021 12:36 Ответить
ти кому, падло совкове, про квітучий союз тут впарюєш.

давай я тобі розповім про те, як в "овочевому" жінки одна одну "прикривали" поки намагалися вибрати собі більш-менш цілі овочі серед того побитого та гнилого, що було насипано в контейнерах.
а прикривали аби продавчиня не помітила бо "перебирать нельзя, если все перебирать будут я куда єту гниль дену".
"надзиратель за пожевать", сраний.
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22.02.2021 13:38 Ответить
ну то хто б мав сумніви, що в совкових продмагах такий шмат лайна, як оце ти, на "подяках" та "хабарах" сиділо.
всі посміхалися? дітей маєш? ну то хєрню про "щасливий радісний совок" їм схарчовуй - уйобок.
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22.02.2021 16:56 Ответить
Ну подписываться было не обязательно Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 6484то что ты ***** и так сомнений не вызывает .
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22.02.2021 17:32 Ответить
И даже не спрашивай этого клоуна, как это сделать и за счет чего.
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22.02.2021 11:28 Ответить
И обязательно провести национализацию енергетики Украины
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22.02.2021 11:18 Ответить
Да. Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 5339
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22.02.2021 11:21 Ответить
Мадуро передает привет.
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22.02.2021 11:27 Ответить
я последняя буква в алфавите , увы
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22.02.2021 11:15 Ответить
Макрокорупція в енергетичній галузі - МВФ так і сказав. А Вова їм такий - ідіть в с#аку!
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22.02.2021 11:15 Ответить
На цензорі щодо цього шикарна стаття.
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
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22.02.2021 11:26 Ответить
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 3703
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22.02.2021 11:16 Ответить
Не звезди, основні претензії до корупції, а це є синонімом Зекаманди.
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22.02.2021 11:16 Ответить
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7192
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22.02.2021 11:18 Ответить
У мене два питання до Вас:
А що треба було робити замість мінських?
Де тепер взяти гроші?
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22.02.2021 11:21 Ответить
Да, жаль что ты на войну не пошел, сейчас бы пиво в москве десять грвен за бокал стоило бы, а так пришлось минские подписывать
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22.02.2021 11:23 Ответить
Если бороться с коррупцией, то Украина сразу теряет независимость. Зеля решил на это не идти.
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22.02.2021 11:17 Ответить
МВФ это и есть независимость,если он ещё не понял. Иначе к восточным товарищам в объятия. Давно ждут.
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22.02.2021 11:19 Ответить
...пересмотри классику, вальдемар Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 5334
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 6850
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22.02.2021 11:21 Ответить
Если выглядит как идиот,говорит как идиот,и поступает как идиот - то это Зеленский!
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22.02.2021 15:43 Ответить
"Как гарант я защищаю независимость Украины"

Вот тут меня холодный пот и прошиб... Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7043
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22.02.2021 11:22 Ответить
Прав был незабвенный Гепа.С таким лицом денег не дадут.Джен ельмен европейского вида в хорошем костюме и галстуке,с приличным английским или простуженное чтото с закатанными рукавами,без галстука ,весело ржущее,сидя на столе.Кому дадут денег?
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22.02.2021 11:24 Ответить
зеля захищає суверенне право на корупцію
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22.02.2021 11:24 Ответить
Все намного проще.
ЗЕвласть не выполнила ни одного условия МВФ.
И не потому, что не согласна, а потому что ЗЕ=коррупция.
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22.02.2021 11:25 Ответить
МВФ требует жить по средствам.
Нарид - требует тратить больше, чем зарабатывает.
Угадайте, кого поддержит Зеля?
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22.02.2021 11:27 Ответить
На цензорі щодо цього шикарна стаття.
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
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22.02.2021 11:27 Ответить
"Некоторые вещи могут быть неконституционными"? А ты Вова понимаешь, что за эти некоторые "неконституционные вещи" потом можешь быть в "хоромах Тимошенко" в Качановке???
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22.02.2021 11:30 Ответить
Это он о коррупции ,хочет оставить ,как Украинский шарм 🤔🙄🤦🤫🤣
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22.02.2021 11:30 Ответить
Ше один приклад того , що Вові Зеленському краще мовчати і не відкривати свій рот, хоча б в частині того, в чому він абсолютно не розбирається і є повний профан.
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22.02.2021 11:36 Ответить
А где знаменитое, идить у сраку 🤣🤣🤣
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22.02.2021 11:37 Ответить
МВФ то тело у сраку послало раньше.
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22.02.2021 15:39 Ответить
"мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.Гарант и пример выполнения Конституции - президент страны, как и Трамп в США высказал призывы к невыполнению Конституции Украины. Импечмента сдесь маловато будет
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22.02.2021 11:40 Ответить
Щось весь Цензор в "новинах" від цього брехуна! Кого він захищає? Він захищає Татарова, і ради цього знищує антикорупційни органи в Україні!
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22.02.2021 11:44 Ответить
Як гарант держави я захищаю незалежність України Джерело: https://censor.net/ua/n3249269
а що, МВФ прям зазіхає на українську незалежність?
верзе якусь дурню не замислюючись над тим, що каже.
чи кацапські смітники закрив, а сам тишком дивиться, бо таку дурню тільки там розносили.
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22.02.2021 11:47 Ответить
Я так зрозумів Зеленського, що, даючи обіцянки та підписуючи меморандум із спеціальним агентством ООН МВФ, а потім відмовляючись виконувати підписане, є "захистом незалежності України" Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 2614
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22.02.2021 11:53 Ответить
гадаю воно не здатне на оцінку та аналіз власних дій.
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22.02.2021 12:03 Ответить
Ты, блин, определись - так или сяк?
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский
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22.02.2021 12:01 Ответить
Многих удивляет феномен зеленского, каким образом из антиукраиныа, агента кремля от стал патриотом Украины, а очень просто, если проанализиовать действия этого хитрого хохла, то мы видим, каких противоположных людей он набрал, для чего,правильно он не знал какие силы победят, проукраинские или прокрепмлевские то есть он готовился к любому варианту событий, трамп его дезорииентировал, и он собирался уже славать Украину, но к счастью Байден убрал этого дебила, и шут признался, что немного на трампа обиделся, в результате шуту надо перетасовать кадры, и сейчас он не знает куда девать свои пропутинсаие кадры, татарова, ермака, гетманцева, бужанского и целый ряд сволоты, вот вам и весь патриотизм шоумена.
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22.02.2021 12:18 Ответить
Зеленский об отношениях с МВФ.


Je ne mange pas six jours

Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7482
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22.02.2021 12:22 Ответить
Так Киса хоть на стулья,а Зеля просто украсть!
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22.02.2021 15:36 Ответить
С некоторыми вещами мы не соглашаемся.
Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 4200
Соглашаемся только с повышением цен!
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22.02.2021 13:13 Ответить
А вот,повышения цен - то единственное,что НИКОГДА не требовал,и НЕ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ МВФ!!!!
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22.02.2021 15:35 Ответить
Я то это знаю! Но наши можновладцы говорят обратное.
МВФ требует снижения дефицитности Бюджета. Для этого нужно снижать расходы, повышать доходы или увеличивать налоги.
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22.02.2021 15:55 Ответить
Я могу сказать,что "Я - ПАПА РИМСКИЙ!".
Но от этого не стану даже католиком,поскольку не верю!
МВФ требует в первую очередь реформ и прекрашения разворовывания траншей! Почему давали Пороху? Видели куда они пошли,и что делаеться! У бидоси тоже видят,и НЕ дают.
Для реформ они готовы финансировать дефицит бюджета,в разумных пределах,но не перекачку из бюджета и ОВГЗ в офшоры.
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22.02.2021 22:12 Ответить
Хороший пример. Так почему МВФ верит, что то что у нас делается - реформы?
Почему давали Пороху? Под кредит доверия. После Революции мы всех заверили что ... И нам поверили. Однако наши дела показали, что это всё только на словах. Никто никаких реальных реформ проводить не собирается, и ни в какой ЕС не идет.
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23.02.2021 08:38 Ответить
А сам факт,что Порошенко давали кредиты,и много,все 5 лет,на втором сроке должна была быть расширенная программа,для принятия в ЕС, и тут..
Дали зеленым помоечникам,для пробы ЧАСТЬ...и заморозили! Это факт. В МВФ не лохи 73%! Словам с 2010 НЕ ВЕРЯТ! "Кредит доверия"- работает 1 раз,а не 5 лет!
И последнее. Вывод через банки 500 лярдов гр.(~20 лярдов €) в 2019 был самым веским аргумЕнтом.
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23.02.2021 09:14 Ответить
За останні 2 роки Зеленський заподіяв шкоди Україні більше, ніж Путін.
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22.02.2021 13:48 Ответить
Это говорит балаболка, которая неконституционно распустила ВР и пыталась распустить КС!!!
Зеля..... Это уже было и не раз при предыдущих презиках!
Подними историю с МВФ!!!!
1. Презики и ВР не хотят выполнять требования МВФ, всячески оттягивают реформы, пытаются обмануть...
2. МВФ не дает денег
3. Приходит ж-па и презик с ВР все быстро принимают, но опять пытаются обмануть - вставляют в законы размытые понятия и пункты, из за которых эти законы можно обойти или отменить.
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22.02.2021 14:51 Ответить
Желание иметь карманную,коррумпировано-телефоную, судебную систему только эта шмаркля могла навать "защитой суверинитета"!
О каком суверинитете идет речь,когда везде "на 100% свои люди", которых кремль тоже считает своими!
Уже добрехался до "розовых слонов"!
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22.02.2021 15:32 Ответить
До вакцины из розовых индийских слонов.
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23.02.2021 06:04 Ответить
 
 