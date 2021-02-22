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аэропорт (1494) Закарпатье (2390) Зеленский (16483) Донбасс (26944)

Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский

Украина планирует построить новый аэропорт на Донбассе, об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (на Закарпатье. - Ред.). И второй - (аэропорт. - Ред.) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - заявил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, на Донбассе планируется построить новый аэропорт именно для гражданской авиации.

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"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.
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Топ комментарии
+13
Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6290
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22.02.2021 11:24
+9
Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6913
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22.02.2021 11:22
+8
Нью-Васюки от Бубочки. Даже самые упоротые ЗЕбилы ему уже не верят.
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22.02.2021 11:22
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Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6290
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22.02.2021 11:24 Ответить
За такие авантюры Шмидту пора адмирала давать.
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22.02.2021 11:25 Ответить
какого там еще аэропорта не хватает?есть мариуполь,есть краматорск.
зачем там аэропорт?
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22.02.2021 11:21 Ответить
На асфальте бабло распилили, теперь на воздушном транспорте пилить начнут. Ремонтировать ж\д дороги не выгодно, железнодорожники за ними следят постоянно и пилят сами, да не тот уровень распила. А тут целый аэропорт! Минимум международный аэропорт Нью-Васюки! За одно с космодром спланировать. Земля, изменение структуры воздушного постранства... Опять же, если в полях строить, то асфальт, железку подводить...
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22.02.2021 11:35 Ответить
Мне кажется, что они просто "точку" ищут, где и вакцинируются вакциной по забористей.
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22.02.2021 15:15 Ответить
В Северодонецке есть аэропорт, во время совка я с Одессы там летел. Ну и недалеко Краматорск, так зачем ещё между ними? У бубочки голова полна проектов, даёшь Нью - Васюки в прифронтовой зоне!
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22.02.2021 12:09 Ответить
Северодонецкий аєропотр отдали 53 бригаде. Там теперь плац окуенный: 2400х42. А есть еще куча площадок для построений по подразделениям. Можно с машинами.
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22.02.2021 17:54 Ответить
Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6913
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22.02.2021 11:22 Ответить
Отберите у него микрофон и дайте ему соснуть косячку. Авось полегчает.
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22.02.2021 11:22 Ответить
купуй хату в хусті...пригодиться
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22.02.2021 11:26 Ответить
А гиперлуп ?
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22.02.2021 11:22 Ответить
Нью-Васюки от Бубочки. Даже самые упоротые ЗЕбилы ему уже не верят.
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22.02.2021 11:22 Ответить
Там надо не аэропорт строить, а психиатрическую клинику.
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22.02.2021 11:23 Ответить
Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5939
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22.02.2021 11:23 Ответить
" И тут Остапа понесло..." 😊
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22.02.2021 11:25 Ответить
очевидно что сегодня президент закинулся чем то импортным . и судя по всему привезенным самолетом . а иначе с чего это его так на авиатему пробило Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 831
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22.02.2021 11:26 Ответить
Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2901 Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5513
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22.02.2021 11:26 Ответить
«Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот - все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные клики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем матче с Алехиным.
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22.02.2021 11:26 Ответить
Мариуполь - небезопасно, а какая-то точка, в которую можно добраться только гиперлупом, - нет?... все, что на расстоянии менее 400 км - априори небезопасно...
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22.02.2021 11:27 Ответить
А в Харькове на расстоянии всего 24 км от границы с Россией (это в 2 раза меньше, чем от Мариуполя до "передка") строится международный аэропорт - это оказывается небезопасно??? Кто-то серьезно озабочен быстрым развитием Мариуполя и пытается тормозить. Как профессиональный артиллерист могу утверждать - сегодня ни из-под Харькова, и из-под Мариуполя по самолетам никто не будет стрелять из Стингеров - это уже вчерашний век и по точности и по гарантии. Сейчас есть масса совсем других более эффективных способов уничтожения при необходимости любых самолетов и военных тоже, независимо от локации аэропорта взлета или посадки. Сегодня, если поставят задачу уничтожить самолет, то это будет сделано, независимо от аэропорта в Запорожье, Днепре, Киеве, Мариуполе или между Донецком и Луганском - без Стингеров! А как же Бойченко планирует без аэропорта сделать Мариуполь крупным туристическим приморским центром - зачем тогда строили автобан из Запорожья, зачем тогда столько денег вкладывается в такое масштабное благоустройство города? Какая-то сволочь стоит на этом пути с помощью таких озлобленных благодетелей, как Медведчуки и им подобные?! И эти деятели понимают, что самое дорогое и ценное в любом аэропорту - это полоса ВПП, а в Мариуполе она готовая для приема аэробусов и это кого-то не устраивает, а сам вокзал можно собрать, как Лего, за пару месяцев! А новый аэропорт - это же какие бабки и время?! Без аэропорта же никто из инвесторов и серьезных людей не будет сюда ездить на волах! Президент может слушать любого, но принимает решение он своими мозгами учетом "доброжелателей".
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22.02.2021 13:13 Ответить
я так понимаю, - в Марике военные не очень хотят делить полосу с гражданскими бортами... на всякий случай...
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22.02.2021 13:34 Ответить
Сегодня там практически военных нет. И не они решают вопрос!
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22.02.2021 13:44 Ответить
а в Марике никто полосу гражданским и не отдаст. Она там перекрыта. Аэропорт это чудесное место высадки десанта по самолетному: пехота, танки, БМП, артилерія и т.д.. Бригада с техникой за 1 час, если не меньше высадится. А там и вертолеты с боевой авиацией подтянутся.
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22.02.2021 17:58 Ответить
Если в армии служил, то для начала предложил бы проснуться! Уважаемый стратег и тактик в одном лице - кто и как мешает в самый короткий срок перекрыть работу аэропорта для приема гражданских бортов и принимать только военные? И такие ситуации всегда были и есть и поэтому взаимодействие любых аэропортов мира отстроены с военными и сопровождаются проведением совместных плановых учений. И это касается не только аэропортов, но и многих гражданских предприятий, особенно автотранспортных.
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22.02.2021 21:03 Ответить
Щодо туристичного центру сказано круто! Україна за кілька років побудує міжнародний аеропорт на Закарпатті та спроєктує новий - на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1293
У Маріуполі диму і пилу від заводів в повітрі більше, ніж кисню, а Азовсталь зливає відпрацьовану воду прямо в море. Гора металургійного шлаку займає вже кілька гектарів моря і отруює його води. Спочатку потрібно поліпшити екологію, а потім говорити про туризм.
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22.02.2021 16:14 Ответить
Северодонецкий аэропорт на Донбассе на ноль уже умножили. Кто-то очень постарался в 2019-2020 годах.
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22.02.2021 11:30 Ответить
..так этот аэропорт всегда был нулевым в использовании...Как при СССРе..так и сейчас. Абсолютно ненужный и абсолютно убыточный. Какой дурак и какая авиакомпания полетит в Северодонецк...где НИЧЕГО нет... Ни пассажиров.. ни планируемых грузов... Зачем он нужен? И подобных аэропортов с идиотами-фантастами... в их руководстве ..масса!! У нас Борисполь загружен на половину... где всё есть.. и полная структура... И он на грани рентабельности... А тут Северодонецк... подавай им!!)))))
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22.02.2021 13:31 Ответить
Строился для завода. И обслуживал хим завод. Поток пассажиров мизерный.
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22.02.2021 15:57 Ответить
За то теперь вся область в аэропорт Харькова ездит. Тут не далеко, каких-то 240 км. А до войны Северодонецкому аэропорту не давал развиваться Украэрорух и Луганский аэропорт при большом наличии желающих летать в Северодонецк. Не пассажиров, а компаний.
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22.02.2021 18:03 Ответить
Сейчас про Северодонецк можно забыть. Фронт рядом. Летать оттуда ( и туда ) никто не сможет. Даже если будут желающие.
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22.02.2021 18:27 Ответить
.. Уважаемый! Вы бы полетели в Северодонецк... если там ничего нет абсолютно. Ни ВПП , пригодной для современных самолётов, ни средств для инструментальной посадки, ни аэропорта... НИЧЕГО!!! И десяток пассажиров...)))) И куда летать собрались с Северодонецка? И никто не мешал ему развиваться. Развиваться то нечему было. И Луганску в том числе... Вот у нас есть Кривой Рог международный... Город под миллион жителей... И НИКТО туда не летает..за исключением мелких по промышленности. Есть Николаев.... Никто не летает... Есть Запорожье... Не будь там Мотор Сичи и никто бы не летал... Почти 40 км. ехать с Кривого до аэропорта..30 км. из города Николаева до аэропорта... Кому это надо? Час летишь... и три часа добираешься до города. Спускайтесь на землю. Сказочников о массовых полётах уже было море..И военный Узин и Белая Церковь и.и.и.и...)))))))))))))
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22.02.2021 19:34 Ответить
Я только что с аэропорта. Есть там взлетка, не растащили. РТО нет, СТО остатки. Летать можно, было бы желание. Удар по международному аэропорту это террористический акт, для РФ бубут последствия больше, чем за сбитый Боинг. До ЛФ действительно чуть больше 20 км. До войны было много иностранных компаний, которые хотели летать в Север, но Украэрорух всё рубил на корню. Куда летать? Да по всей Украине, Европе, Турция, Египет. Полоса и терминал позволяют. Было бы желание.
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22.02.2021 20:43 Ответить
Вы от уперлись на своем и не понимаете простые вещи. Какая там полоса? Она при строительстве имела длину 1420. Кого она может принять? Боинг? Та туда кроме Ан-24 ничего не летало. Для нашего времени - считайте что ее там нет.
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22.02.2021 21:01 Ответить
Уважаемый! Да никогда никакая иностранная авиакомпания даже в страшном сне не представляла полёты в Северодонецк. Как и в Мариуполь..Луганск..Ровно.. Тернополь... Украэрорух никакого отношения к разрешению или запрещению кому кудато летать не имеет. Это предприятие по УПРАВЛЕНИЮ воздушным движением. И если бы нашлась компания летать на убитый и полностью выведенный из эксплуатации Северодонецк... то всё закончилось бы НИЧЕМ!! Там нет ВПП... Это ОСТАТКИ ... Кто будет из Северодонецка летать в Европу? Даже если и организовать чартеры в Египет... Турцию... то куда садится... В поле..или на 1420 метров.... Ну возьмите те же Черновцы... где румын больше чем украинцев и у всех родня в Румынии и масса заробитчан.... Летал румынский КарпатЭйр... СААБ..30-35 пассажиров. Нерентабнльно. Нет пассажиров. Рейсы в Италию были.. 1 раз в неделю. Черновцы-Киев... бегал МАУ каждый день... Перестали. Нерентабельно. Так черновцы имеем ВСЁ от полосы до всех видов служб и рядом с Европой. А тут Северодонецк!!))) Его при СССР никто не хотел использовать...а сейчас даже нигде не числится. Это для Вас...)))) https://avia.gov.ua/placemarks/ Его даже не считают за посадочную площадку..))))
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22.02.2021 21:29 Ответить
Ты работал в Северодонецком аэропорту??? Что-то я тебя не узнаю. Семён Павлович?
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22.02.2021 22:43 Ответить
.. не хватало ещё в Северодонецк летать? Но в своё время имел беседу с директором аэропорта..который там ещё и лётчиком себя представлял. И даже инструктором...))) Тоже нёс пургу и бред о возрождении аэропорта... конференции всякие проводил... Вспомнил..Фалалеев... Зачётный бред нёс... вплоть до договорённостей с европейскими авиакомпаниями о регулярных полётах..)))) Просил 2 млрд. гривен... Хоть что то дали бы...а то жить не на что)))) Вовремя идиотские предложения зарубили...!!! Да и не надо там работать..чтобы понимать..что восстанавливать его абсолютно нет смысла.
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22.02.2021 23:13 Ответить
Вова, это не твой уровень. Нужно строить космодром и поставить перед учеными создать миелофон.
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22.02.2021 11:30 Ответить
Ага, построим, за "привлеченные тобой" инвестиции в Украину...а это огромная круглая сумма в целый "ноль"...
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22.02.2021 11:38 Ответить
"Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку".

Строить там аєропорт нужно будет на освобожденном Донбассе. А пока, пусть єта точа будет Точкой У.
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22.02.2021 11:53 Ответить
Он ******** там сейчас что то строить?
1. Орки всегда смогут ****** по нему и слить наши (налогоплательщиков) вложения в строительство.
2. раша сможет под прикрытием орков захватить и садить туда самолеты с такой же как он зеленой куетой
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22.02.2021 11:58 Ответить
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 11:59 Ответить
Уважаемые! А Вам что кто-то дал какую-то гарантию по безопасности всех этих вакцин, из которых до сих пор ни одна не прошла сертификации через международные контролирующие органы. Минимальный срок в мировой практике от начала разработки самого простого медпрепарата до его сертификации - до 2- лет, а вакцина - это же комплексный препарат!!! И вы считаете, что такими препаратами можно пользоваться? Желаю Вам удачи! Может наша власть и добро делает, что не торопится - жизнь покажет. В любом деле торопит..с..с..а нужно медленно!
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22.02.2021 13:26 Ответить
За рік людству вже втємяшили що короновірус то болячка сильніше СПІДу,
тому люди з переляку собі і керосін будуть колоти, аби тільки не боятись Україна за кілька років побудує міжнародний аеропорт на Закарпатті та спроєктує новий - на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3999
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22.02.2021 15:32 Ответить
ВООЗ допустила до використання вакцини Pfizer-BioNTech та AstraZeneca/Oxford
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine

https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
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22.02.2021 16:54 Ответить
Для начала рекомендую ознакомиться с Порядком сертификации мед.препаратов и получением международного Сертификата GMP (или Good Manufacturing Practice for Medicinal Products - Правила производства лекарственных средств), который появился и действует на территории США с 1963 года. GMP -это действующий в мире, начиная с 1968 г., алгоритм проведения процедуры подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики и требованиям регистрационного досье. Поэтому такая терминология, как ВОЗ разрешила,ВОЗ допустила или рекомендовала и т.п. - в данном случае не прокатывает поскольку не определена юридическая ответственность за возможные побочные последствия, если применение таких препаратов со стороны государства тем более сопровождалось принудительными ограничивающими права человека мерами, например, не допуск без вакцинации на работу, детей в школы, проезда в транспорте или перемещения по стране и т.п.
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22.02.2021 21:31 Ответить
Подайте до суду на ВОЗ. Так буде дійовіше. На цьому форумі такі питання не вирішуються.
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23.02.2021 16:22 Ответить
ОРДЛО ликуэ.
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22.02.2021 12:02 Ответить
Зеля, просто перестань стрелять и восстанови донецкий аэропорт за счёт Украины!
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22.02.2021 12:30 Ответить
В Ужгороде есть аэропорт, немного неудобный, но там ведь уже вроде все согласовали. Нам деньги девать некуда?
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22.02.2021 12:56 Ответить
"К земле приближаются три астероида. Самый большой размером со стадион, два поменьше - с самолеты"
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22.02.2021 13:03 Ответить
Цікаво де це між Донецькою і Луганською областями? Лисичанськ? Так він фактично в занепаді бо обласний центр Сереродонецьк, де умовно є аеропорт але немає залізничного сполучення. Славянськ, Краматорськ? Ну це явно не десь між областями. Далі все під окупацією або прострілюється. Давно Україна аеропорти не боронила.
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22.02.2021 13:12 Ответить
Володя, тревожит судьба международного аэропорта в Черкассах, открытие которого ты взял под личный контроль года полтора назад. Ты уже разлюбил Черкасчину и втюрился в Закарпатье, шалунишка эдакий?
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22.02.2021 13:17 Ответить
..а чего Вас так судьба аэропорта в Черкассах тревожит? Так он давно уже не международный..и выведен из реестра международных. Мечтаете ..как глава Херсонской ОГА ..что в Черкассах ..как и у него в Херсоне будет воздушный хаб для европейких авиакомпаний..следующих из Европы в Азию...)))? И кто полетит в Черкассы... если рядом Борисполь? Аналогично и Закарпатье. Аэропорт сейчас рабочий... международный... Что мешает туда летать? НИЧЕГО... А не летают. Потому что летать некому и возить некого. А шалунишка просто идиот... А вот тут точно и железно!
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22.02.2021 13:44 Ответить
Штурман, так я тоже oxу#ел когда года полтора назад Гринпоц был в Черкассах, болтал там насчет аэропорта и брал на личный контроль его запуск до конца 2019 года. Cherkassy international, так сказать, **** там новый İstanbul Havalimanı или какой-то задрипаный Франфурт.
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22.02.2021 16:19 Ответить
.. ну что с убого взять? Оно ж не ведает..что творит?(((
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22.02.2021 19:21 Ответить
"Черт побери, да что ты такое несёшь?"(с)
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22.02.2021 13:27 Ответить
Аеропорт на Донбасі назвати ім.Степана Бандери . Ну або ім.Романа Шухевича .
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22.02.2021 13:51 Ответить
Украина планирует построить новый аэропорт на Донбассе, об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил президент Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3249272

ДУРНЕ, АЖ СВІТИТЬСЯ Україна за кілька років побудує міжнародний аеропорт на Закарпатті та спроєктує новий - на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7442
З закинутих шахт спочатку всю воду відкачай і займись екологієй Донбасу

на яку забили кацапи, а потім у дусі кернеса і парки з аеропортами будуй Україна за кілька років побудує міжнародний аеропорт на Закарпатті та спроєктує новий - на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5715
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22.02.2021 15:29 Ответить
Строить аэропорт в Донецкой или Луганской области с тем положением фронта что сейчас, бессмысленно.
В любом случае он будет в зоне досягаемости РСЗО крупного калибра противника. Вспомните обстрел "Смерчем" ( не модернизированным) краматорского аэродрома. Тогда погибло 17 человек. И это при том, что этот аэродром почти на границе с Харьковской обл.
Если и строить - то возле Изюма. Далеко от фронта. Тем более там уже был аэродром - Левковка. Бетонная ВПП длинной 2500 метров, которую разворовали и разобрали.
И то делать аэродром не чисто военный, а двойного базирования. С площадками и укрытиями для военных бортов. Чисто гражданский не рентабельный. Нет пассажиропотока.
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22.02.2021 15:54 Ответить
Мужики! Еще раз обращаю внимание - любой аэропорт при любой его дислокации имеет свои риски. Сейчас военные все больше рассматривают вопросы ликвидации самолетов без стрельбы из двухстволок, без использования традиционных во времена ВОВ зениток, Стингеров и т.п. средств - сегодня на вооружении достаточно более современных, эффективных и надежных средств вплоть до космических, для гарантированного уничтожения любых летательных средств, чтобы не привязываться к местам их взлета и посадки. Поэтому с учетом этого и с точки зрения экономической для государства наиболее целесообразно в короткий срок возобновить работу Мариупольского аэропорта., который был и должен быть авиаворотами Приазовья. Мне пришлось летать через международный аэропорт Бен Гуриона в Тел-Авиве, который является сегодня самым рискованным по безопасности поскольку находится в зоне почти постоянной разной стрелянине, но его никто не собирается закрывать или ограничивать его работу. Изучайте, внедряйте, но не мешайте развиваться Мариуполю с начатым три года назад темпом! Приезжайте, посмотрите во что потихоньку превращается наш чуть было не захваченный город - сегодня такого развития нет ни в одном городе Украине. Может это как раз и является основной причиной включения кем-то тормозов по его аэропорту.
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22.02.2021 21:58 Ответить
Вы бредите? Та никто не полетит в ваш Мариуполь. Он в 20 км от фронта. Аэропорта как такового нет. Там все нужно менять и перестраивать. Дешевле построить новый с нуля.
Да, а не Ваш ли город накрыли сепары с БМ 21 "Град" ?
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22.02.2021 22:06 Ответить
Не известно, кто из нас бредит, реальнее, что это не я! Я уверен, если Вы побываете в Мариуполе и Тель-Авиве, то резко измените свое недоинформированное мнение. Видно, что Вы всё-таки обследуете (если это фактически имеет место!) не те аэропорты, которые нужно восстанавливать. Зачем тратите свою энергию на не потребное дело? Или это Ваш зароботок?
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22.02.2021 22:41 Ответить
Вовочка с утречка соснув российско-беларуской элелектроэнергии на 784 МВт⋅час и пошел пыхтеть о "великом строительстве\реставрации" Да. После тебя много прийдеться реставрировать ...
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22.02.2021 22:19 Ответить
 
 