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Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели

Президент Украины Владимир Зеленский, объяснил, каким образом выделялись средства из фонда по борьбе с COVID-19.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда, что сейчас в приоритете",  - объяснил президент.

По словам главы государства, это социальная помощь, армия и обновление техники.

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Автор: Богдан Гуньковський
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22.02.2021 11:32
+8
Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 7775 Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 2658
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22.02.2021 11:24
+6
Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 5976
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22.02.2021 11:25
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Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 7775 Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 2658
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22.02.2021 11:24 Ответить
Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 609
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22.02.2021 11:24 Ответить
Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 5976
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22.02.2021 11:25 Ответить
Хіба що Лаврову в дупу запхають.
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22.02.2021 12:54 Ответить
кому он там втирает ...опять детям
Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 8555
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22.02.2021 11:26 Ответить
вот . очевидно очень приоритетная цель . я бы сказал стратегическая Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 1061
Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 5565
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22.02.2021 11:28 Ответить
Зеленский!! А Что может быть приоритетнее здоровья нации!!
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22.02.2021 11:30 Ответить
Деньги раздать народу - других целей быть не должно ! Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 2498
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22.02.2021 11:30 Ответить
Біля офісу ОПЗЖ встановили пам'ятник Іллі Киві

Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 1955
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22.02.2021 11:32 Ответить
а руки чего такие короткие ? стерлись ? Зеленский о фонде борьбы с COVID-19: Деньги оттуда брали только на приоритетные цели - Цензор.НЕТ 912
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22.02.2021 11:33 Ответить
«Берем деньги оттуда только туда, что сейчас в приоритете», - объяснил президент. .У клоуна сегодня гон. Не вникая в суть(а там полный ппц), в очередной раз удивляешься тому, что этот человек провёл на сцене два десятилетия будучи актером разговорного жанра.
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22.02.2021 11:34 Ответить
КАКИЕ???? Какие нахер могут быть еще приоритетные цели во время эпидемии и за деньги выданные для борьбы с эпидемией? Они думают, что несут?
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22.02.2021 11:39 Ответить
как работает мозг зеленого вымирата

Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 3882
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22.02.2021 11:42 Ответить
Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 491 Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 491 Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 5956

Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 5122
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22.02.2021 12:32 Ответить
Та ніхто й не сумнівався, що розпил бабла для тебе, покидьок! ПЕРШОЧЕРГОВА ЦІЛЬ!
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22.02.2021 11:52 Ответить
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 11:58 Ответить
Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 9729
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22.02.2021 12:18 Ответить
Це кримінальний злочин вабчєта.
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22.02.2021 12:18 Ответить
О так! Що може бути пріоритетнішим за Велике Крадівництво?
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22.02.2021 12:31 Ответить
Типа на твои поездки и видосики?
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22.02.2021 19:11 Ответить
Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі - Цензор.НЕТ 5570
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22.02.2021 21:46 Ответить
 
 