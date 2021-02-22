Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений. ФОТО
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет от вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений относительно фото, на котором он на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби замечен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль и добавил следующее фото:
Отметим, что Олег Уруский вчера действительно находился на вышеупомянутой выставке. Как отмечал он в Фейсбуке, он возглавляет украинскую официальную делегацию и находится в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021.
По его информации, в ходе выставки он проводит ряд встреч и переговоров по дальнейшему сотрудичеству.
"В ходе выставки встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали. Обсудили вопросы углубления двустороннего военно-технического сотрудничества между странами. Очертили конкретные проекты для взаимодействия", - подчеркивал Уруский.
"Во время встречи с Федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республикой Пакистан Зобайдой Джалал оценили текущее состояние военно-технического сотрудничества между нашими государствами. Подняли вопрос развития промышленной кооперации оборонных предприятий обеих стран", - добавил он.
"Впереди еще много работы - встречи, переговоры, подписание контрактов, знакомства с современными тенденциями на рынке", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Не кажучи, що кадирка без маски і треба тримати соціальну дистанцію
1. Порошенко проводил официальную встречу, о которой было все известно (причины цели...)
2. У Порошенко были соответствующие полномочия для ее проведения!
А теперь, попробуйте натянуть эти два пункта на действия Уруского
Тільки немає у цьому нічого кримінального (крім того , що Кадирка - без намордника)
Чи Шмигаль, як в тому анекдоті про лотерею та єврея, навіть не намагався зателефонувати Урюському, хоча ДУЖЕ хоче почути пояснення...
После открытия все двигались к выставочным павильонам и так получилось, шо Вице-Премьер-Министр Олег Урусский оказался рядом с шакалом. По церемониалу эта толпа проходит 300 метров и расходится по павильонам.
И если бы Олег начал там останавливаться, уходить в сторону - совершать непонятные маневры - вата высмеяла бы это в стиле"смотрите Украинский министр увидев кадырова убегает".
По-этому в той ситуации просто пройти (не разговаривая, не смотря в его сторону) и дальше разойтись было оптимальным выходом.
Нет это не "зрада", но это очередной казус, в которые регулярно попадает Урусский.
что в один прекрасный день картинно сдохнет.
И напишут, что от ковида.
Приблизиться на такое расстояние к Кадырову разрешается только проверенным своим.
Демонстративный плевок украинцам в лицо: ваше дело - оплачивать наш праздник жизни (НДС, тарифы, цены). Можете ходить с факелами, праздновать свой "день гидности",
день мовы, день памяти Небесной Сотни - это нам не мешает, и даже где-то бодрит.
Кошерный привет всем васькам-"националистам".
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
"Пан Уруський в ОАЄ зустрічався з співробітником зовнішньої розвідки України...агент "Імам" надав важливі розвідданні про ворога."
З квітня 2020 року Олег Уруський очолював інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна". За даними порталу "Антикор", вона була афілійована з російською компанією. ТОВ "Прогрестех-Україна" в засновниках кіпрської фірми Progresstechgroup, зареєстрованої у місті Нікосія. Кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ Володимир Кульчицький, академік Академії військових наук РФ. Ця ж кіпрська компанія є засновницею російського ТОВ "Прогрестех".
Повідомлялося, що російська компанія виконала замовлення, а українська - допомагала у роботі. Російська і українська компанії "засвітилися" також під час зустрічі зі студентами КПІ в 2019 році - в цьому закладі побували представники обох компаній. За даними джерел, "Прогрестех Україна" займається промисловим шпигунством і вербує українських авіаконструкторів, зокрема, ДП "Антонов".
https://politeka.net/uk/dossier/113-uruskiy-oleg-semenovich-dose-biografiya-i-kompromat