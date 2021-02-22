РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4074 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
40 589 148
Кадыров (769) Шмыгаль Денис (2314) Уруский Олег (116)

Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет от вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений относительно фото, на котором он на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби замечен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль и добавил следующее фото:

Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений 01
Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что Олег Уруский вчера действительно находился на вышеупомянутой выставке. Как отмечал он в Фейсбуке, он возглавляет украинскую официальную делегацию и находится в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021.

По его информации, в ходе выставки он проводит ряд встреч и переговоров по дальнейшему сотрудичеству.

"В ходе выставки встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали. Обсудили вопросы углубления двустороннего военно-технического сотрудничества между странами. Очертили конкретные проекты для взаимодействия", - подчеркивал Уруский.

"Во время встречи с Федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республикой Пакистан Зобайдой Джалал оценили текущее состояние военно-технического сотрудничества между нашими государствами. Подняли вопрос развития промышленной кооперации оборонных предприятий обеих стран", - добавил он.

"Впереди еще много работы - встречи, переговоры, подписание контрактов, знакомства с современными тенденциями на рынке", - подытожил он.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
Ого, а это попандос.
показать весь комментарий
22.02.2021 11:26
+33
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 4028
показать весь комментарий
22.02.2021 11:39
+30
Хм. А чего этот кадыров без маски?
Или персонал тупо боиться сказать что-то вроде "Масочку оденьте пожалуйста"???
показать весь комментарий
22.02.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
...урусский - пособник терроризма... сняли с должности, нашли факты пособничества... смотришь, одной мудилой станет в Украине меньше...
показать весь комментарий
22.02.2021 12:13 Ответить
Мабуть веде перемовини про майбутню співпрацю України та Чеченської Народної Республіки.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:17 Ответить
Та що там пояснювати. А чому в офісі Татаров? Чому в судами керує Портнов? Чому ВР керує молодий регіонал? Чому? Який піп, такий прихід.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:18 Ответить
Якщо, сам кадирів таку підставу для нашого тупого народу робив, то цей Уруський толкова людина. Бо зараз немає ані впн, ані захищених каналів зв'язку, треба ж очно на виставці зустрічатися
показать весь комментарий
22.02.2021 12:20 Ответить
в тюрьму коллаборанта!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 12:22 Ответить
Можливо він є посланець від однієї особи, яка в знак вибачення щось передала?
показать весь комментарий
22.02.2021 12:25 Ответить
Поцелуй в пах?
показать весь комментарий
22.02.2021 20:07 Ответить
Ужос. 8 лет расстрела через повешение.
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 3156
показать весь комментарий
22.02.2021 12:26 Ответить
І що Ви пане цим бажали повідомити? Згідно протоколу президенти на рузстрічі жмуть руки. Тут подивіться який погляд міжнього і справедливого президента України і слизького, принижливого, терористичного, маніакального і воровитого погляду московського щура. Ви це мали на увазі?
показать весь комментарий
22.02.2021 12:30 Ответить
Ну, ты не находишь, что эта фотка куда более зашкварная, чем фотка Урусского? Он-то Кадырке руку не жал.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:31 Ответить
Ну дик і Зе так вітався в Парижі чи де там...
показать весь комментарий
22.02.2021 12:41 Ответить
А Зеленский и не скрывал, что хорошо к нему относится, в отличие от Петьки.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:44 Ответить
Ну Петя і Зе змушені були по протоколу вітатися, а тут це не офіційна зустріч, можна було і відійти в сторону від людини, з якою нормальний українець на одному гектарі с...ать не сяде!

Не кажучи, що кадирка без маски і треба тримати соціальну дистанцію Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 4233
показать весь комментарий
22.02.2021 12:47 Ответить
Нет! Есть пару существенных отличий:
1. Порошенко проводил официальную встречу, о которой было все известно (причины цели...)
2. У Порошенко были соответствующие полномочия для ее проведения!

А теперь, попробуйте натянуть эти два пункта на действия Уруского
показать весь комментарий
22.02.2021 13:42 Ответить
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 5546 Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 6341 Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 2055
показать весь комментарий
22.02.2021 13:51 Ответить
Фотошоп?
показать весь комментарий
22.02.2021 12:26 Ответить
Та ні - і відео є .
Тільки немає у цьому нічого кримінального (крім того , що Кадирка - без намордника) Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 2462
показать весь комментарий
22.02.2021 12:59 Ответить
приедет - расскажет почему не удалось ничего продать. Но подпишет с каким то не известным бизнесом меморандум о намерениях, чтобы развести бюджет Украины на разработки, которые в украинский продукт никогда не превратятся. А эту недоделку уже можно по дешевке скинуть на флешку соседу по выставке
показать весь комментарий
22.02.2021 12:26 Ответить
Урус шайтан
показать весь комментарий
22.02.2021 12:34 Ответить
Кадров наше тайное оружие
показать весь комментарий
22.02.2021 12:34 Ответить
Русню с детства убивал.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:12 Ответить
Шкварчит зелень.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:41 Ответить
Урюській вимкнув телефон і не відповідає Шмигалю?
Чи Шмигаль, як в тому анекдоті про лотерею та єврея, навіть не намагався зателефонувати Урюському, хоча ДУЖЕ хоче почути пояснення...
показать весь комментарий
22.02.2021 12:45 Ответить
Нет там зрады, по лицам обоих все понятно.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:46 Ответить
а наш-то шмыгаль не промах! за ножку все таки пощупал
показать весь комментарий
22.02.2021 12:55 Ответить
IDEX -2021 Самая крупная и самая крутая выставка вооружений и военной техники в мире. Проводится раз в 2 года. Была официальная церемония открытия выставки. Шакал Кадыров как член кацапской делегации тоже присутствовал на открытии.
После открытия все двигались к выставочным павильонам и так получилось, шо Вице-Премьер-Министр Олег Урусский оказался рядом с шакалом. По церемониалу эта толпа проходит 300 метров и расходится по павильонам.

И если бы Олег начал там останавливаться, уходить в сторону - совершать непонятные маневры - вата высмеяла бы это в стиле"смотрите Украинский министр увидев кадырова убегает".
По-этому в той ситуации просто пройти (не разговаривая, не смотря в его сторону) и дальше разойтись было оптимальным выходом.
Нет это не "зрада", но это очередной казус, в которые регулярно попадает Урусский.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:55 Ответить
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 6446
показать весь комментарий
22.02.2021 12:57 Ответить
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 3400
показать весь комментарий
22.02.2021 13:54 Ответить
Повезло Урускому, голова на месте останется...
показать весь комментарий
23.02.2021 00:27 Ответить
Хаха, реально, никто кадырову не посмел маску на морду надеть. Видать знакомы с известной подлостью чеченов. Бородатый же плюнул всем в лицо))
показать весь комментарий
22.02.2021 13:52 Ответить
Нецивилизованная обезьяна как всегда быкует - она столько знает про путина,
что в один прекрасный день картинно сдохнет.
И напишут, что от ковида.
показать весь комментарий
22.02.2021 14:07 Ответить
Так ******** его побаивается, и не спроста.
показать весь комментарий
22.02.2021 14:14 Ответить
Если Кадырова не станет, то кадыровцы начнут мочить всех русских и урусских ,после двух чеченских войск чеченцы потеряли своих родителей и месть ещё будет, ватники придурки разрешили им перемещаться по всей Расии, это же ходячие бомбы Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 7272
показать весь комментарий
22.02.2021 22:49 Ответить
Старая "язва" у них в "боку" разболится? а такое возможно?)) Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 7412
показать весь комментарий
23.02.2021 04:58 Ответить
А почему Шмыгаль у Урусского сам не спросил? Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 9303 Боится, что Рамзанчик трубку возьмет?
показать весь комментарий
22.02.2021 13:56 Ответить
Потому что Шмыгалю никакие объяснения не нужны: там всё было оговорено наперёд.
Приблизиться на такое расстояние к Кадырову разрешается только проверенным своим.
Демонстративный плевок украинцам в лицо: ваше дело - оплачивать наш праздник жизни (НДС, тарифы, цены). Можете ходить с факелами, праздновать свой "день гидности",
день мовы, день памяти Небесной Сотни - это нам не мешает, и даже где-то бодрит.
Кошерный привет всем васькам-"националистам".
показать весь комментарий
22.02.2021 15:04 Ответить
Вот почему Украина не в НАТО.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:07 Ответить
И не будет))))
показать весь комментарий
22.02.2021 18:03 Ответить
Американцы знают про всё это гораздо больше. но по-джентльменски молчат.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:22 Ответить
его пытали
показать весь комментарий
22.02.2021 18:02 Ответить
Ах вот, с кем Зеля на самом деле встречался!
показать весь комментарий
22.02.2021 18:28 Ответить
Ексгенпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна 24" розкритикував віцепрем'єр-міністра Олега Уруського, який під час на військово-технічної виставки в Об'єднаних Арабських Еміратах потрапив на фото разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим.
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
показать весь комментарий
23.02.2021 02:10 Ответить
Гнида.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:56 Ответить
Та йпт..народ трбе використовувати це а не обгажувать...

"Пан Уруський в ОАЄ зустрічався з співробітником зовнішньої розвідки України...агент "Імам" надав важливі розвідданні про ворога."
показать весь комментарий
23.02.2021 11:17 Ответить
Шмыгаль или полный дебил или притворяется. В инете есть куча инфы, где этот сивочолий в ОАЭ фигурирует в коррупции и уже давно занимается в Украине промышленным шпионажем, еще сывочолий делал упорно вид, что не в курсе.

З квітня 2020 року Олег Уруський очолював інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна". За даними порталу "Антикор", вона була афілійована з російською компанією. ТОВ "Прогрестех-Україна" в засновниках кіпрської фірми Progresstechgroup, зареєстрованої у місті Нікосія. Кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ Володимир Кульчицький, академік Академії військових наук РФ. Ця ж кіпрська компанія є засновницею російського ТОВ "Прогрестех".

Повідомлялося, що російська компанія виконала замовлення, а українська - допомагала у роботі. Російська і українська компанії "засвітилися" також під час зустрічі зі студентами КПІ в 2019 році - в цьому закладі побували представники обох компаній. За даними джерел, "Прогрестех Україна" займається промисловим шпигунством і вербує українських авіаконструкторів, зокрема, ДП "Антонов".
https://politeka.net/uk/dossier/113-uruskiy-oleg-semenovich-dose-biografiya-i-kompromat
показать весь комментарий
28.02.2021 00:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 