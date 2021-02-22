Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? ВИДЕО

22 февраля в 16:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать онлайн-дискуссию, посвященную политическому положению в Российской Федерации, а также перспективам общественных протестов в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Что делать с Россией? Этот вопрос относится к узловым проблемам международных отношений XXI века.



- Способна ли Россия на внутреннюю демократическую трансформацию и возможна ли либеральная Россия?

- Какова реальная перспектива нынешних общественных протестов в России?

- Способны ли протестные движения спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля?

- Каким образом Запад может обеспечить политику сдерживания режима президента Путина и поддержать демократические сдвиги в России?

- Какая роль в демократических процессах на Востоке Европы принадлежит Украине?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: Перспективы украинско-американского партнерства после избрания Байдена президентом США. ВИДЕО

Эти и другие вопросы будут обсуждать:



Гарри Каспаров - известный российский оппозиционный деятель и общественный лидер, международный правозащитник, публицист, председатель международного Фонда по правам человека.



Майкл Макфол - известный американский дипломат и ведущий мировой эксперт по России и внешней политики Соединенных Штатов. Бывший посол США в России, а сегодня директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.



Виола фон Крамон-Таубадель - известный германский политический деятель, член Европейского парламента и Комитета Европейского парламента по иностранным делам.



Арсений Яценюк - Премьер-министр Украины в 2014-16 годах и глава Киевского форума по безопасности.



Даниил Лубкивский - заместитель Министра иностранных дел Украины и Дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Смотрите: Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить. ВИДЕО

Киевский Форум по безопасности - международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.