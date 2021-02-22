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Новости Политика Украины
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Каспаров (71) Яценюк (7983) Лубкивский Даниил (50) Макфол (23) Виола фон Крамон (23) Киевский форум по безопасности (106)

Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

22 февраля в 16:00 Киевский форум по безопасности будет транслировать онлайн-дискуссию, посвященную политическому положению в Российской Федерации, а также перспективам общественных протестов в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Что делать с Россией? Этот вопрос относится к узловым проблемам международных отношений XXI века.

- Способна ли Россия на внутреннюю демократическую трансформацию и возможна ли либеральная Россия?
- Какова реальная перспектива нынешних общественных протестов в России?
- Способны ли протестные движения спровоцировать новую внешнюю и внутреннюю агрессию Кремля?
- Каким образом Запад может обеспечить политику сдерживания режима президента Путина и поддержать демократические сдвиги в России?
- Какая роль в демократических процессах на Востоке Европы принадлежит Украине?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: Перспективы украинско-американского партнерства после избрания Байдена президентом США. ВИДЕО

Эти и другие вопросы будут обсуждать:

Гарри Каспаров - известный российский оппозиционный деятель и общественный лидер, международный правозащитник, публицист, председатель международного Фонда по правам человека.

Майкл Макфол - известный американский дипломат и ведущий мировой эксперт по России и внешней политики Соединенных Штатов. Бывший посол США в России, а сегодня директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.

Виола фон Крамон-Таубадель - известный германский политический деятель, член Европейского парламента и Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Арсений Яценюк - Премьер-министр Украины в 2014-16 годах и глава Киевского форума по безопасности.

Даниил Лубкивский - заместитель Министра иностранных дел Украины и Дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Смотрите: Яценюк: Родовая травма для Путина - это потеря Украины, он хочет ее вылечить. ВИДЕО

Киевский Форум по безопасности - международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
После начала второй «холодной» войны, на России в течении двух лет непрерывно происходил рост цен на продукты питания - в следствии чего по окраинам страны прокатилась волна голодных бунтов. 2023-й год начался с того, что Китайская Народная Республика выдвинула правительству Российской Федерации ультиматум, согласно которому Россия в течение 24 часов должна открыть свои границы для китайских войск, в противном случае Китай объявит России войну. Необходимость введения китайского военного контингента объяснялась необходимостью оказания гуманитарной помощи для 30 миллионов голодающих китайских граждан, проживающих во Внешней Маньчжурии (по российски Дальний Восток) и Внешней Монголии (Бурятия и Забайкалье), которые согласно конституции КНР считаются «временно утраченными» китайскими территориями. Испуганное возросшей мощью китайской армии, руководство России - дает согласие на ввод «ограниченного» контингента китайских войск. Сразу же после ввода войск, китайское население Сибири и Дальнего Востока - оперативно проводит референдумы и создает Сибирскую Народную Республику (西伯利亞人民共和國) и Дальневосточную Народную Республику (遠東人民共和國), на территории которых вводится государственный китайский язык и хождение юаня.
После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и личного состава силовых ведомств - быстро подавив сопротивление деморализованных частей российской армии, восставшие объявляют о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز).
Вслед за Кавказом, мусульмане среднего Поволжья собрали отряды народной милиции и с оружием в руках - потребовали создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı), в противном случае они готовы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства.
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это - в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события на оставшейся без центральной власти России происходят лавинообразно:
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, парламенты которых принимают обращение в Конгресс США с просьбой включить их в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин (サハリン);
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, а через сутки после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть доля ошибки - но большая часть со временем сбывается! А скептикам, хочу напомнить следующие факты: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Другими словами, за прошлый век, последняя на планете империя зла, уже потеряла 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (оставшаяся территория РФ из-за климатических условий - на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что описанные события не могут произойти с нынешней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
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22.02.2021 11:31
+3
Жодних кардинальних змін в Росіі не відбудеться !!! Лише руйнація РФіі позбавить Україну від московського ярма остаточно !!!)))
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22.02.2021 11:33
+2
Что делать с Россией? - слати на..й!
Какова перспектива нынешних протестов в РФ? - У протестунів коліна згниють від стояння.
Возможна ли либеральная Россия? - Хіба що в паралельному всесвіті.

Форум завершено.
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22.02.2021 11:33
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Правила форума Совет форумчан
После начала второй «холодной» войны, на России в течении двух лет непрерывно происходил рост цен на продукты питания - в следствии чего по окраинам страны прокатилась волна голодных бунтов. 2023-й год начался с того, что Китайская Народная Республика выдвинула правительству Российской Федерации ультиматум, согласно которому Россия в течение 24 часов должна открыть свои границы для китайских войск, в противном случае Китай объявит России войну. Необходимость введения китайского военного контингента объяснялась необходимостью оказания гуманитарной помощи для 30 миллионов голодающих китайских граждан, проживающих во Внешней Маньчжурии (по российски Дальний Восток) и Внешней Монголии (Бурятия и Забайкалье), которые согласно конституции КНР считаются «временно утраченными» китайскими территориями. Испуганное возросшей мощью китайской армии, руководство России - дает согласие на ввод «ограниченного» контингента китайских войск. Сразу же после ввода войск, китайское население Сибири и Дальнего Востока - оперативно проводит референдумы и создает Сибирскую Народную Республику (西伯利亞人民共和國) и Дальневосточную Народную Республику (遠東人民共和國), на территории которых вводится государственный китайский язык и хождение юаня.
После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и личного состава силовых ведомств - быстро подавив сопротивление деморализованных частей российской армии, восставшие объявляют о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز).
Вслед за Кавказом, мусульмане среднего Поволжья собрали отряды народной милиции и с оружием в руках - потребовали создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı), в противном случае они готовы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства.
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это - в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события на оставшейся без центральной власти России происходят лавинообразно:
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, парламенты которых принимают обращение в Конгресс США с просьбой включить их в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин (サハリン);
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, а через сутки после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть доля ошибки - но большая часть со временем сбывается! А скептикам, хочу напомнить следующие факты: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Другими словами, за прошлый век, последняя на планете империя зла, уже потеряла 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (оставшаяся территория РФ из-за климатических условий - на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что описанные события не могут произойти с нынешней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
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22.02.2021 11:31 Ответить
...это там где она завоевала Астраханское ханство
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22.02.2021 11:43 Ответить
Любишь историю русни?
Ну-ка расскажи что послужило основание
празднования "дня красной армии" - 23 февраля?
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22.02.2021 12:05 Ответить
Дважды был короткий момент, когда там стояли советские войска: во время существования Гилянской Нардной Республики в 1921 году и во время нахождения советских войск в 1941-45 годах.
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22.02.2021 17:19 Ответить
Дурня..і самообман...)))) У вашому фантастично кіно..багато фантастики..
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22.02.2021 12:33 Ответить
Жодних кардинальних змін в Росіі не відбудеться !!! Лише руйнація РФіі позбавить Україну від московського ярма остаточно !!!)))
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22.02.2021 11:33 Ответить
Буквально на днях Россия предупредила Израиль, что если он не прекратит свои бомбардировки военных объектов в Сирии, то «наше терпение не безгранично». В ответ в Тель-Авиве решили проверить насколько именно оно «не безгранично». Сообщает «Selvestor Vivat», который перевел на русский язык новости местных электронных средств массовой информации: «ВВС Израиля раздолбали склад российского вооружения четвертой дивизии армии Асада на западе близ Дамаска, Сирия».
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22.02.2021 11:33 Ответить
Что делать с Россией? - слати на..й!
Какова перспектива нынешних протестов в РФ? - У протестунів коліна згниють від стояння.
Возможна ли либеральная Россия? - Хіба що в паралельному всесвіті.

Форум завершено.
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22.02.2021 11:33 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Кремля !!Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі Московської орди !!!))))
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22.02.2021 11:36 Ответить
У мене є відповіді на всі ці питання. Але вони русофобські. ))
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22.02.2021 11:36 Ответить
Тююю,ну тут и двух мнений быть не может ,с росеей нужно делать то-же самое что сделали с СССР ...и всего делов .. Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? - Цензор.НЕТ 171
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22.02.2021 11:38 Ответить
Не то же, а еще разоружить, дать в руки лопаты и пусть благоустраивают свое Нечерноземье.
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22.02.2021 17:21 Ответить
правильно...демонстративно обсуждать в киеве судьбу рахи Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? - Цензор.НЕТ 2315
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22.02.2021 11:41 Ответить
" Либеральная Россия" возможна только как рекламная кратковременная вывеска.., на каком то переходном этапе смены власти, а потом все вернется на круги своя- царь- генсек- фюрер.
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22.02.2021 12:09 Ответить
Шановні з такими знаннями і підходами ви не сможете вирішить навіть сімейну сору з жінкою...
"Жінка забрала гроші...та на х її послать..ВСЕ. Або хінка забрла гроші ..Та паранжу їй на мордяку і...Все.))))

Самого головного ні хто не розуміє. Шановні світ і захід не хоче розпаду Росіїї а ле світ і захід і Україна хоче щоб Россія стала біль ліберальною і демократичною. Ну всі розуміють чому ні хто не хоче роспаду росії. Тому ця війна на довго...Поки ..може ..може до того поки ХЛО не відкине копита...далі невідомо але світ буде працювати над цією проблемою
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22.02.2021 12:28 Ответить
Перш ніж зїсти свинку її штрикають ножем в серце, підвішують і зливають кров. А вже потім ділять на шматки... Як тільки відключать "Свіфт" вважайте процесс уже не зупинити... якщо відразу не злити кров і не порубати, то просто згниє... Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? - Цензор.НЕТ 7277
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22.02.2021 16:29 Ответить
І такі люди хочуть в світ де мислять...Ні шановні....з такими мізками вам навіть до Папуа далеко...Гординя, самовелич і плутання тупості з умом... Залишається надіятись тільки на захід...на їх чітку здатність мислити .....у нас цього н має і не буде....на вас надії в мене вже не має...Ви так захопились що самі не бачете як опустились до рівня ХЛА і . Маю надію що всеж таки більшість Українців ще здатні на раціональне ...а не гівняну борзість..
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22.02.2021 22:32 Ответить
І що ж ви вважаєте раціональним в умовах нападу на Україну, окупації нашої землі і вбивства наших захисників?
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22.02.2021 22:40 Ответить
Поступати та к як свинку ріжуть..))))) Чи курицю...)))) а Ще краще взяти мухобійку і побиь їх як мух..))) Так?..)))))))))))))))))))))))))Про шо можна балакать...взагалі...Все добраніч...
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22.02.2021 22:49 Ответить
Відсутність абстрактного мислення свідчить про ваш приземлений розумовий стан з високим рівнем емоційного включення. Співчуваю вашим близьким. Ви занадто серйозно себе сприймаєте і скоріш за все вже давно добряче дістали оточуючих. Вас уникають? Вам одиноко? Не слухають? Сумно - "Весь мір во ззлє погряз", а ви ж такий "білий і пухнастий"...
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22.02.2021 23:28 Ответить
Так.так..Доктор Фрийд)))) Падло ...ще й яке....))))
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23.02.2021 08:18 Ответить
Кожен з нас в чомусь "падло". Зокрема Фрейд був латентним гомосексуалістом і затятим сіоністом, але його справжній вклад в психіатрію полягає в тому що він першим почав відділяти "свідоме" від "підсвідомого".
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23.02.2021 15:28 Ответить
Прежде чем думать, что делать с Расей нужно построить территориальную оборону, способную за 3 дня поставить под ружьё хотя бы миллион человек.
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22.02.2021 12:35 Ответить
Безпека України може бути забезпечена лише масовим знищенням окупантів. Все це балабольство зе-сцикунів з надією на те що "відбудеться чудо" не має ніякого практичного значення. Тільки армія, її озброєння та мотивація має значення.
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22.02.2021 13:19 Ответить
не делать раССеи, о что ломать раССеи.. а начинать надо с сибири.. палыхает она летом как солнце..
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22.02.2021 16:14 Ответить
В Харькове почтили память жертв теракта возле Дворца спорта совершенными террористами террорристичесской банды днр.....

Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? - Цензор.НЕТ 9950
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22.02.2021 16:28 Ответить
Постарел , Гарри Каспаров .
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22.02.2021 16:42 Ответить
Что делать с Расией? А вот почитайте:

"Возможно, путинизм убьет не революционер-Навальный, а его сверстник - скромный карьерный чиновник. В постсталинской России сменилось четыре поколения руководителей. Придя к власти, они пытались символически вернуться в эпоху своей молодости, восстановить ее дух, принятые тогда модели поведения и социальные практики", - пишет социолог на своей странице в Facebook.
"Хрущев начал активную социальную жизнь в 20-е, потом долго мимикрировал под унылое сталинское окружение, но в душе так и остался "комсомольцем 20-х годов", наивным мечтателем-авантюристом, иногда добрым, иногда жестоким, но искренним и непосредственным. Придя к власти, он попробовал восстановить атмосферу середины двадцатых, с наивным культом Ленина, обещанием скорого коммунизма, но без массового террора и с гораздо большей степенью свободы, чем при зрелом Сталине. Так страна получила знаменитую хрущевскую "оттепель".
Брежнев, Суслов, Устинов, Андропов, Черненко сформировались как политики в глухие тридцатые годы, во время тотальной бюрократизации и террора, когда главным было не высовываться, и любая инициатива могла плохо кончиться. Они хотели, чтобы все было как при Сталине, только без террора и войны. И как огня боялись перемен. Этот страх определил их политику, приведшую к т.н. "застою".
Горбачев и Ельцин при всем их несходстве - дети оттепели. Их молодость пришлась на эту неспокойную, но относительно свободную эпоху. Они выбрали реформы, пытаясь завершить десталинизацию, начатую во время их юности.
Путин и его подельники - дети "застоя": лицемерного патриотизма на партийных собраниях, стяжательства и коррупции в реальности. Именно эту атмосферу двойной морали они восстановили, когда пришли к власти. Все их прожекты: от нового империализма и авторитаризма до Олимпийских игр, от преследования диссидентов до "сверхракет", от нефте- и газопроводов до "дружбы с Африкой", от космических обещалок до попыток расколоть НАТО - из той эпохи.
Дети "застоя" перешли или скоро перейдут за седьмой десяток, а потом и конечная остановка недалеко. Их естественный уход неизбежен. В обозримом будущем им придется передать власть следующему поколению - детям реформ, юность которых пришлась на 90-е, тем, кому сейчас от 40 до 50; поколению, сформировавшемуся в атмосфере свободы, открытости и дружбы с Западом. Его представители уже сейчас активно делают карьеру в государственном аппарате.
В последние годы они возглавили, например, множество губерний. В основном они неплохо образованы и имеют опыт работы в бизнесе, в том числе с западными партнерами, некоторые из них учились за границей. Пока они мимикрируют под господствующий урапатриатизм, насаждаемый детьми "застоя" (как Горбачев и Ельцин долгое время изображали из себя истово верующих коммунистов), но, думаю, вся эта патриотическая лабуда им абсолютно по барабану. Они, в основном, ориентированы на Запада, как и было принято в то время, когда сформировались их политические взгляды и картина мира. Ведь сложившиеся в молодости стереотипы в течение жизни меняются редко.
Я долго жил в Нижнем Новгороде и сейчас слежу за ситуацией там. Нижегородский губернатор Глеб Никитин - как раз представитель популяции новых российских руководителей из числа детей реформ, ему 43 года. Понятно, что его выдвинула питерская мафия. Но он неплохо образован, окончил MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. Он очень хочет быть либеральным и дружить с местной общественностью. При этом еще сильнее боится злых дядей в Кремле, ведет себя трусовато и непоследовательно, обещает разные послабления, а потом прячется. Еще бы, он пока целиком зависит от кремлевских старцев. Но так будет не всегда.
Когда поколение Путина-Патрушева-Бортникова-Сечина уйдет, вместо него у власти останутся такие относительно молодые скромные чиновники в интеллигентных очках, как вместо Брежнева и Ко - Горбачев. А вот дальше начнется самое интересное. Думаю, дети реформ не будут продолжать авторитарно-имперский курс Путина. Им это не нужно. Они - экономически ориентированные люди и хотят дружить с западным миром. Им ни к чему санкции и проблемы.
Такие дети реформ и похоронят путинское наследие в процессе какого-то нового 20 съезда. А затем, хотят они этого или нет, и его империю, как Горбачев с Ельциным похоронили СССР".
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22.02.2021 16:49 Ответить
Киевский форум по безопасности: обсуждает не как обезопасить Украину от рашистского оккупанта , а что делать с рабсеей. Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? - Цензор.НЕТ 6091
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22.02.2021 16:50 Ответить
Враховуючи, що заявлені учасники дискусії державотворчими здібностями не відзначаються, то обраний ними поза межами України напрям прикладення зусиль - якраз і є питанням безпеки для України
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22.02.2021 23:12 Ответить
Россию нужно заасфальтировать: ни дураков, ни дорог.
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22.02.2021 18:48 Ответить
Шо делать с РФ? "Пастроить самальоты, и бамбить." (С)
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22.02.2021 20:21 Ответить
 
 