"Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Утром 22 февраля Гомельский железнодорожный суд огласил приговоры по так называемому делу о "коктейлях Молотова".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
Среди обвиняемых - 17-летний Никита Золотарев, 26-летний Дмитрий Корнеев и 29-летний Леонид Ковалев, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках и бросании "коктейлей Молотова" в центре города 10 августа.
Прокурор Евгений Фартушняк назначил подсудимым следующие сроки: Леонид Ковалев - 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима; Дмитрий Корнеев - 8 лет колонии строгого режима; Никите Золотареву - 6 лет в исправительной колонии.
Сегодня судья Дмитрий Дзябой приговорил Ковалева к шести годам лишения свободы, Корнеева - к восьми годам, а Золотарева - к пяти годам исправительной колонии.
Как отмечает издание, после приговора Никита Золотарев впал в истерику. Он бросился к решетке и крикнул:"Выпусти меня отсюда!". У парня эпилепсия. Его отец сообщил журналистам, что Никита был избит сотрудниками полиции и СИЗО. Адвокат подал жалобу, но состава преступления власти не обнаружили. Никита рассказал суду, что его избивали не только в августе, но и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Подросток также заявил в суде, что в СИЗО ему не давали таблетки.
"Конвоир сказал: "Ты политический, ты - сдохнешь", - рассказал несовершеннолетний.
Напомним, 29-летний Леонид Ковалев, 17-летний Никита Золотарев и 26-летний Дмитрий Корнеев обвиняются в незаконном производстве взрывчатых веществ, применении насилия или угрозе расправы над сотрудником полиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалев еще и в участии и втягивании несовершеннолетнего в совершение преступления.
По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два "коктейля Молотова", перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он прибыл в зону митингов протеста, где обнаружил исполнителей своего преступного плана - 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал своим новым знакомым "коктейли Молотова", чтобы они могли поджечь стену дома, а затем стал их уговаривать на более радикальные действия - поджечь городской автобус или автозавод. По дороге молодые люди встретили военнослужащих в / ч 5525 и забросали их "коктейлями". Стеклянная бутылка упала возле военного и разбилась об асфальт. Корнеев и Золотарев скрылись - позже их задержали, а Ковалев в этот же вечер.
Ковалев и Золотарев не признают своей вины. Корнеев частично признает.
В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, которые сопровождались массовыми фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, единолично правящего страной 26 последних лет.
Вскоре после выборов главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.
Протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже более полугода. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
Многие протестующие подверглись преследованиям, тысячи были задержаны. Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их. С начала протестов погибли несколько человек.
Пожалуйста, подождите...
Нет слов уже! С августа же просят плюнуть на эту работу! Вы не видите,что творится????? Когда вы перестанете быть слабаками? Дети сидят за вас! Они ни кого щадить не будут, им есть что терять!
Тишина и спокойствие, криминала ноль. Ночью пункт обмена открыт и никого не грабят. Ради Тихановской и непонятных идеалов никто майданить не будет.
Белорусы далеко не дураки и все прекрасно понимают.
Идеологи, ваш КПД равен 0. Вы бездарны по своей сути, как и ваша идеология.
Страна живёт и живёт по крайней мере лучше Украины.
Это по факту, а детали эмоциальные мало кого интересуют.
Ага, как мы.
Расхваливайте и далее Украину.
Я, если что, ездил и по вашим и по нашим, причем не только по центральным. Так что... не рассказывай басен, в общем...
На автовокзал в туалет зайди в Чернигове..
Грязища в твоём Чернигове как на свалке и ветхое жилье кругом.
Про дороги и не говорю- сам водитель.
И съезди в Гомель и посмотри.
Это мое мнение.
Аккерман.
16-гадовага Мікіту Залатарова пакаралі 5 гадамі калёніі за «масавыя беспарадкі»
Напомним, 29-летний Леонид Ковалев, 17-летний Никита Золотарев и 26-летний Дмитрий Корнеев обвиняются в незаконном производстве взрывчатых веществИсточник: https://censor.net/ru/n3249285
Опечатка по всей видимости.
К слову - ранее её приписывали Меньшикову, который высказал эту чушь при Петре на предмет пушек, мол их жалко, а хлопов... за что получил в рыло.
Там если "воспоминания" этого "историка" Юрия Коваленко почитать (а с него этот миф пошел), так там такого можно найти - сказки отдыхают.
Он, к примеру, утверждает, что в возрасте 15-17 лет был на аудиенции у Сталина, дерзко спорил с тем же Жуковым, лично взял в плен немецкого фельдмаршала Паулюса
На самом деле они ему не принадлежат.
Не задумывался ли ты о том, откуда эти кости появились? Не от германских ли пуль, снарядов и пр.? Ну, тех самых германцев, которых родина - в Германии, а не рядом с Днепром?
А Франция тогда имела едва ли не сильнейшую армию мира.
Но это долгий разговор, если изначально это Вам интересно - мы можем его продолжить.
И, смотри в чем штука. Насчет этих слов мы уже определились. Это - фейк. Так, глядишь, мы проанализируем и "любой кровью" и так далее... и придем к очень неудобноваримым для нынешних идеологов выводам.
1) После присяги жизнь солдата ему в принципе не принадлежит.
2) Просчеты на войне неизбежны, ибо сражение НИКОГДА не происходит на 100% по плану.
3) На какие потери ты рассчитывал, воюя против армии, которая перед тем как напасть на тебя - победила ВСЕ хоть скоклько-нибудь значащие в военном отношении - армии мира? Это я о вермахте, если что. Причем победила зачастую в считанные дни и с подавляющим преимуществом в кратности потерь.
Пример:
Французская операция (10 мая - 22 июня 1940 г.)
Операция "Гельб"
Силы сторон:
Германия: 3 300 000 чл.; 7 378 орудий; 2 580 танков; 3 824 самолёта.
Франция: 2 240 000 чл.; 11 200 орудий; 2 789 танков; 1648 самолётов.
Англия: 395 000 чл.; 1350 орудий; 310 танков; 1837 самолётов.
Голландия: 280 000 чл; 676 орудий; 124 самолёта.
Бельгия: 600 000 чл.; 1338 орудий; 270 танков; 186 самолётов.
ИТОГО СОЮЗНИКИ: 3 515 000 чл.; 14 564 орудия; 3369 танков; 3795 самолётов.
Потери сторон:
Германия: 45 074 чл. убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести
Франция: 90 000 чл. убитыми, 200 000 ранеными, 1 900 000 пленными.
Англия: 68 111 убито, ранено и попало в плен
Голландия: 2332 убитыми, 7000 ранеными, 271 668 пленными.
Бельгия: 6 593 чл. убитыми и пропавшими без вести, 15 850 ранеными, 202 000 пленными.
ИТОГО СОЮЗНИКИ: не менее 100 000 убитых и пропавших без вести, не менее 2 500 000 пленными.
Ну так как тебе "немясники" из Европы? В польской кампании потери поляков были примерно в 4 раза выше немецких. В Греции союзники потеряли навскиду где-то в три раза больше немцев.
Так что... в общем все познается в сравнении.
Так что было бы ошибкой думать что он свои "удовольствия" получил по праву рождения.
Ну а очередные звания он получал за некоторые заслуги плюс обучение в соотв. учебных заведениях, в которые бОльшая часть Иванов не планировала даже поступать.
Если б его просто по праву рождения сразу в комполка поставили как какого-нить современного золотого мальчика... я бы понял твое возмущение.
И бОльшая часть Иванов не занималась работой уровня маршала... да и ... получила от совка свою порцию благ. Не только в виде медальки. А в виде квартиры бесплатной к примеру.
Сравниваешь.
Формируешь СВОЕ мнение. А не пересказываешь чужое. Попробуй. Тебе понравится)
Он тоже начинал отнюдь не с генерала.
Свои слова также готов доказать фактами.
Надеюсь, им самим нравится, чего они достигли...
Но динамика изменения численности населения РБ - положительна. А вот нашей страны - отрицательна.
Экстраполируем ситуацию и выйдет... что беларусы живут богаче, но условного Никиты Золотарева на свете нет.
Оно-то вроде и неплохо - жить богаче... но лично он, я думаю, с этим бы не согласился при таких раскладах.
Ты готов платить жизнями нерожденных детей коренного население за такое вот улучшение в плане "побогаче"? Вот, видимо, те беларусы, что постарше (и прожили 90ые и видели последствия... там у них тоже был спад по демографии, если что) - не хотят. А детишки... что же... они всегда очень внушаемы.
Ну так вот тебе открытый источник, чтоб не страдал ерундной.
https://focus.ua/opinion/economics/460780-iazykom_tsifr_chto_takoe_sovremennaia_belarus_i_chem_obernetsia_dlia_ukrainy_revoliutsiia_v_minske
Обращаю внимание:
ВВП ППС на душу населения 65 место (Украина 112-е).
ВВП по ППС на душу населения - еще более сферический в вакууме показатель. Если его брать, стоит хотя бы смотреть на имущественное распределение, иначе непонятно, какую погоду делают деньги на счетах миллиардеров и крупных компаний.
Если взять имущественное распределение в Украине, то ... в общем отнюдь не Европа и не Беларусь тоже.
И таких развалин, как например в: Днепре, Одессе, Чернигове в условном: Могилеве, Бресте, Гомеле нет.
В условном Тамбове/Саратове в целом и общем люди живут побогаче, чем Могилеве/Гродно, а в Гомеле/Бресте побогаче чем в условной Виннице/Запорожье. Да! Не значительно, но побогаче.
Вот только для человека. Именно для человека, для которого есть ценности и права, а не только пожрать - зЯрплаты далеко не всегда главный показатель жизни.
участки и поджарили омон