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Новости Политика Украины
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Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко

В Украине параллельно с дешевой ипотекой на жилье запустят финансовый лизинг. Однако он будет доступен для определенных категорий лиц.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем иметь ипотеку и финансовый л. Для кого именно этот финансовый лизинг на жилье? Во-первых, это медики, военные, полицейские, педагоги, социально незащищенные слои населения и, надеюсь, мы сможем это сделать и для внутренне перемещенных лиц", - отметил Тимошенко.

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По его словам, о доступном лизинге на жилье в Украине говорят много лет, но фактического механизма не было.

"Мы нашли этот механизм, и, надеюсь, уже в I полугодии ипотека и лизинг будут запущены", - добавил Тимошенко.
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Топ комментарии
+4
Скільки блискучих ідей. Чи це манілівщина? З іншого боку, якщо ввести північноамериканську податкову систему (48% податку на прибутки мільйонерів, а не 5 %як в Україні), гроші можливо і знайшлися б.
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22.02.2021 12:15
+2
Лизинг - это неполучение жилья с собственность. За просрочку просто выселят и всех делов.
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22.02.2021 12:19
+2
Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7482
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22.02.2021 12:24
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Страшні душогуби!

Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5411
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22.02.2021 12:15 Ответить
Если ты дамбасянин-мусор, то тебя ждут ништяки
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22.02.2021 12:15 Ответить
Скільки блискучих ідей. Чи це манілівщина? З іншого боку, якщо ввести північноамериканську податкову систему (48% податку на прибутки мільйонерів, а не 5 %як в Україні), гроші можливо і знайшлися б.
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22.02.2021 12:15 Ответить
Забыли уточнить - " в должности не ниже замминистра "
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22.02.2021 12:17 Ответить
"...какой механизьм? Все вручную..."(с) Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7935
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22.02.2021 12:18 Ответить
Лизинг - это неполучение жилья с собственность. За просрочку просто выселят и всех делов.
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22.02.2021 12:19 Ответить
ну да, очередной лохотрон, но не для всех... а вы ожидали чего то другого от нашей власти?
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22.02.2021 13:53 Ответить
Как рейтинг рухнул, так и начали имитировать бурную деятельность, но что с зелёных идиотов возьмешь, они только и могут языком чесать и вешать лапшу на уши
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22.02.2021 12:20 Ответить
від вас не тільки лізінг, ще й сосінг
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22.02.2021 12:20 Ответить
Вроде еще досрочные президентские не афишировали ,а он сегодня разошелся не на шутку,прям ,как в 19 году..
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22.02.2021 12:21 Ответить
Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7482
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22.02.2021 12:24 Ответить
Очередное еврейское налюбилово. Соберут денежки и выгонят под любым предлогом.
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22.02.2021 12:28 Ответить
тимоха жжьот((( табуретку вазьмі, площать будєш мерять сєбє...
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22.02.2021 12:30 Ответить
Программа Квартира в лизинг для полицейских уже действует - постанова КМУ № 1201 от 14.11.2018
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22.02.2021 12:32 Ответить
Какое совпадение. Это же как раз те категории, кого ширять в первую очередь собираются.
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22.02.2021 12:42 Ответить
Нормально так лапшает) У зебилов отходняки после выходних - прорвало прям ))) А помимо перечисленых "святых" - остальные граждане нелюди и им не положено?
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22.02.2021 12:59 Ответить
ладно военным, врачам и учителям, они реально полезны обществу
какой прикол с мусоров? или это награда за убийства детей, изасилования женщин и наезды на бизнес ?
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22.02.2021 13:16 Ответить
Решта професій не тієї касти чи як?
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22.02.2021 13:53 Ответить
Почему-то подумалось... А они с Юлькой родственники или просто чуть-чуть однофамильцы? Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4152
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22.02.2021 13:58 Ответить
А остальные не люди? Вот пусть вам полиция и платит налоги.
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22.02.2021 14:44 Ответить
 
 