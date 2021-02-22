Мэр Ивано-Франковска Марцинкив о причинах вспышки COVID-19: Все из-за туристического потенциала нашей области

В Ивано-Франковске сохраняется самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", о ситуации рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Я считаю, что одна из основных причин - туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин - праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество (заболевших. - Ред.) - это Ивано-Франковщина, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", - объяснил мэр.

По словам Марцинкива, в целом ситуация довольно напряженная.

"Действительно людей поступает больше. В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, есть областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается - это больше вопрос к области", - добавил мэр.

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