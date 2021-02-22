Мэр Ивано-Франковска Марцинкив о причинах вспышки COVID-19: Все из-за туристического потенциала нашей области
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В Ивано-Франковске сохраняется самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", о ситуации рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Я считаю, что одна из основных причин - туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин - праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество (заболевших. - Ред.) - это Ивано-Франковщина, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", - объяснил мэр.
По словам Марцинкива, в целом ситуация довольно напряженная.
"Действительно людей поступает больше. В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, есть областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается - это больше вопрос к области", - добавил мэр.
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..- добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..
КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
Я к тому, что не надо говорить, мол собственники виноваты... люди туда шли добровольно.
А вообще проблема глобально в другом, но это тема отдельной и длительной беседы)
Но у нас Беня и его бизнес неприкасаемы.
А то знаю я таких... вот честно. Не Вы конечно. Но. Орут мол "ааа, вирус/маски/дистанция/карантин/вакцинные паспорта"... и тому подобные истерики.
Но как только открывается курорт / рестран / театр - так сразу туда. А что вирус куда-то делся? Или суперэффективную вакцину привезли?)))
Не-а.
Я вот к чему.
"Крайних" искать не надо. Они в другом месте обычно.
..а це КУДИ і кому ВСТАВИТИ ...
https://censor.net/ua/news/3248812/prychynoyu_posylennya_epidemiyi_koronavirusu_na_prykarpatti_staly_kolyadky_derjprodspojyvslujba/sortby/tree/order/asc/page/1?fbclid=IwAR3JLkvG_izSX2aK8pX9sT5Akq-3VmBqMUVHYgzpUwSrGZ-D-Zb2eTwimrQ#comment_75693970
У нас если закрыть... персоналу жрать будет нечего