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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив о причинах вспышки COVID-19: Все из-за туристического потенциала нашей области

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив о причинах вспышки COVID-19: Все из-за туристического потенциала нашей области

В Ивано-Франковске сохраняется самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", о ситуации рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Я считаю, что одна из основных причин - туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин - праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество (заболевших. - Ред.) - это Ивано-Франковщина, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", - объяснил мэр.

По словам Марцинкива, в целом ситуация довольно напряженная.

"Действительно людей поступает больше. В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, есть областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается - это больше вопрос к области", - добавил мэр.

Также читайте: Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Побоялся назвать вслух хозяина "туристического потенциала области" Беню, которому начхать на карантины, ковиды? Главное, накосить бабла.
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22.02.2021 12:24
+2
Все значно простіше-НЕПОМІРНА ЖАДІБНІСТЬ.В Європі гірськолижні курорти закрили через ковід.Цікаво) чому не закрили наші?
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22.02.2021 12:33
+1
та об этом уже вся страна догадалась...шо наступили последствия новогоднего и рождественского буковеля...
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22.02.2021 12:25
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.. Руслан НЕ ганьбися ..май ЧЕСТЬ .
..- добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..

КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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22.02.2021 12:22 Ответить
...НЕ можу нічого стверджувати -- з БУВАЛЬЩИНИ = все може бути .. така ЗОМБО атака ГОТУЄТЬСЯ і всебічно ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ силовими структурами ..така РЕАЛЬНІСТЬ..
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22.02.2021 12:24 Ответить
Побоялся назвать вслух хозяина "туристического потенциала области" Беню, которому начхать на карантины, ковиды? Главное, накосить бабла.
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22.02.2021 12:24 Ответить
Алла, людей туда под дулами пистолетов не сгоняли, если что...
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22.02.2021 12:47 Ответить
В кінотеатри та театри також. Але їх закривали.
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22.02.2021 12:51 Ответить
Если бы их не закрыли - люди пошли бы и туда.
Я к тому, что не надо говорить, мол собственники виноваты... люди туда шли добровольно.

А вообще проблема глобально в другом, но это тема отдельной и длительной беседы)
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22.02.2021 12:56 Ответить
Поэтому и закривают. И в США, и в ЕС.
Но у нас Беня и его бизнес неприкасаемы.
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22.02.2021 12:57 Ответить
И кидать камнем в беню было бы справедливо только если б его курорты были открыты, а люди туда не шли. Мол страшный коронавирус и все дела.
А то знаю я таких... вот честно. Не Вы конечно. Но. Орут мол "ааа, вирус/маски/дистанция/карантин/вакцинные паспорта"... и тому подобные истерики.
Но как только открывается курорт / рестран / театр - так сразу туда. А что вирус куда-то делся? Или суперэффективную вакцину привезли?)))
Не-а.
Я вот к чему.
"Крайних" искать не надо. Они в другом месте обычно.
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22.02.2021 13:06 Ответить
Все должны быть равны перед законом.
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22.02.2021 13:26 Ответить
та об этом уже вся страна догадалась...шо наступили последствия новогоднего и рождественского буковеля...
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22.02.2021 12:25 Ответить
...на ДОГАДКАХ ? .. експерт по ЗОМБО БАНДИ злодійського племені ...

..а це КУДИ і кому ВСТАВИТИ ...
https://censor.net/ua/news/3248812/prychynoyu_posylennya_epidemiyi_koronavirusu_na_prykarpatti_staly_kolyadky_derjprodspojyvslujba/sortby/tree/order/asc/page/1?fbclid=IwAR3JLkvG_izSX2aK8pX9sT5Akq-3VmBqMUVHYgzpUwSrGZ-D-Zb2eTwimrQ#comment_75693970
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22.02.2021 12:28 Ответить
а ото маску надо было одевать...и избегать скоплений нариту
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22.02.2021 12:32 Ответить
....НЕ петляй ... ПРЯМУ відповідь - Кому і Куди це "вставити" .. ЗАБРЕХАЛИСЬ ..НЄ .?. ото ж ..
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22.02.2021 12:34 Ответить
виборцям кацапскіх націоналістів "слобода"
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22.02.2021 13:31 Ответить
Капитан очевидность. Клоуну скажите, - он не в курсе...
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22.02.2021 12:30 Ответить
Все значно простіше-НЕПОМІРНА ЖАДІБНІСТЬ.В Європі гірськолижні курорти закрили через ковід.Цікаво) чому не закрили наші?
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22.02.2021 12:33 Ответить
Потому, что зарплата в Европе несколько выше, чем у нас. И там платили пособия. Немаленькие.

У нас если закрыть... персоналу жрать будет нечего
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22.02.2021 12:48 Ответить
Даааааааа, це перемога!
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22.02.2021 13:44 Ответить
що ж у тебе,****,медичний потенціал не рівний туристичному?Бо з першого гроші гребеш,а в другий треба вкладатися?
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22.02.2021 13:58 Ответить
 
 