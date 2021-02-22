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Зеленский (16489) инфраструктура (233) Большая стройка (722)

Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" обозначил основные направления развития инфраструктуры для превращения Украины в страну, комфортную для людей.

Глава государства отметил, что сфера инфраструктуры находилась в упадке более 20 лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе выступления Зеленский напомнил, что в его предвыборной программе важным пунктом было создание комфортной страны.

Он рассказал об амбициозных планах по возведению дорог, мостов, железнодорожных путей, аэропортов и т.п.

Кроме этого президент отметил необходимость развития социальной инфраструктуры. 

"Мы продолжим и активное развитие социальной инфраструктуры в каждом регионе Украины - это сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений", - сказал глава государства.

"Большая стройка" - это не просто красивая рекламная картинка. И это не только импульс для роста нашей экономики и ВВП. Инфраструктура - это отношение государства к своим людям. Это то, чем все мы пользуемся сегодня, каждый день. И это то, что останется после нас", - резюмировал Владимир Зеленский.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
После вас останутся руины.
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22.02.2021 12:21
+19
ну почему только руины?
Еще и ВИЛЛЫ в Испании, в Италии, та даже в КРЫМУ!
Может даже островок в Индийском океане прикупит - не зря же он в тот район все время летает.
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22.02.2021 12:25
+16
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 12:25
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Правила форума Совет форумчан
После вас останутся руины.
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22.02.2021 12:21 Ответить
ну почему только руины?
Еще и ВИЛЛЫ в Испании, в Италии, та даже в КРЫМУ!
Может даже островок в Индийском океане прикупит - не зря же он в тот район все время летает.
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22.02.2021 12:25 Ответить
В вересні минулого року в рамках цього великого крадівництва в сусідньому селі проклали два км асфальту,пролили бітумом старий асфальт і поклали новий,як сказали будівельники,4 см.В зиму дорога пішла в пристойному вигляді,але недавня відлига показала,що по асфальту масово пішли тріщини.Цікаво,достоїть цей асфальт до вересня цього року?
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22.02.2021 12:41 Ответить
Если есть трещины, все, приехали
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22.02.2021 12:46 Ответить
Ремонт дорог в селах делают местные власти счёт местного бюджета - претензии к ним.
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22.02.2021 13:28 Ответить
Дорога державного значения,просто проходить по селу.До речі,на її ремонті піарився кандидат в обласну раду від СН.
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22.02.2021 14:25 Ответить
А шо это нашего "вяличайшего" сегодня так пердолит? Кокс оказался забористым? Посмотрите на ленту новостей- все время гринпоц толкает какие-то космические прожекты- то в Одессе порт с яхтами строить будут, то новый аэропортв Донецкой обл, то мосты, то скоростные ж.д, то ипотеки почти в ноль, то строительство индустриальных парков. Совсем сбрендила зеленая жаба, тут уже не обкурился, тут уже тяжелые последствия мании величия и тяжелых наркотиков
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22.02.2021 13:21 Ответить
Хочет перебить запах от успешной вакцинации!
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22.02.2021 16:55 Ответить
И кладбища.
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22.02.2021 15:00 Ответить
І пліснява на купках зеленої формації!
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22.02.2021 18:29 Ответить
а на когда планируете? Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 8619ну вот это вот,"послевас"
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22.02.2021 12:21 Ответить
Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 3362
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22.02.2021 12:47 Ответить
Дороги на вулицях імені какой_разніци в якій державі після вас залишаться?
А може і без доріг, які злазять разом зі снігом.
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22.02.2021 12:22 Ответить
Вже 4 роки не злазять.
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22.02.2021 12:24 Ответить
а шо там с рабочими местами?ну,шоб 73% могли комфортно работать?
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22.02.2021 12:23 Ответить
Большие стройки это пережитки СССР типа БАМа ,но там хоть зеки были чтобы строить и комсомольцы - зомби а сейчас кто будет строить ? Тарифы снизьте ,зарплаты и пенсии поднимите а уж потом можно говорить о стройках а так не проканает ...
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22.02.2021 12:23 Ответить
І не мрій, лівого напрямку руху Україні і дарма не треба. Та й нема за що.
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22.02.2021 12:26 Ответить
Левое движение ,хотим мы того или не хотим ,будет приоритетным для всего Мира ,это историческая неизбежность,леветь будут ВСЕ и Штаты и Британцы и Немцы ,ну и нам никуда от этого не деться ..
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22.02.2021 12:41 Ответить
Їх проблеми. Мы і так занадто ліві.
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22.02.2021 13:48 Ответить
да уж мурзилка, походу сегодня опять рухнул с кровати, башкой трахнулся))) поперло тебя совдеплоха по БАМу. иди подъезд подметай, старый пень!
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22.02.2021 12:36 Ответить
Так не надо было тебе вчера жрать буречанку на карбиде ,чтобы не падать с кровати ,ну а за башку свою не переживай,там мозгов один хрен нет Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 1768да и подписываться было не обязательно ,меня твой возраст не интересует ... Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 1768
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22.02.2021 12:48 Ответить
ты лошок потерял крыатыв! жги по взрослому, а то скучно. давай словами из советской песни, как умеешь.
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22.02.2021 15:33 Ответить
Жечь тебя ? Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 352Ну жечь не буду а вот паяльник тебе в очко горяченький затусовать могу легко Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 9813
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22.02.2021 16:38 Ответить
ты старый ишак можешь только язычком в том месте погулять. кстати тут про тебя скинули песню https://twitter.com/ru2ch/status/1362537035446308864
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22.02.2021 16:45 Ответить
Ну кто тебя и откуда скинул это ты иди в полицию рассказывай Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 8312пусть найдут и наградят людей .
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22.02.2021 17:37 Ответить
ты придурастое весь день с серьезными рылом строчишь комментарии, пенсию хочешь побольше, лошок))) давай своему любимому ишаку еще письмо напиши. люди деньги зарабатывают, а ты думкой богатеешь. тебя на БАМ надо услать, мурзилку тупую.
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22.02.2021 17:57 Ответить
Вже зрозуміло , що залишиться після вас , зелені брехуни - одні проблеми і пустуюча державна казна , як після африканської
саранчі !
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22.02.2021 12:24 Ответить
Чого ви так? Борги залишаться, яких "мудрий" нарід ще не бачив.
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22.02.2021 12:30 Ответить
Останется только фундамент, и то плохенький Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 6933
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22.02.2021 12:24 Ответить
...после вас останутся ободранные афиши 95-го квартала, чмо оманское... Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 2319
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22.02.2021 12:25 Ответить
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 12:25 Ответить
Шикарно!!!!
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22.02.2021 13:38 Ответить
Зепорпілий і Зепотерпіллєр , пропустили 😁
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22.02.2021 12:33 Ответить
ЗЕГЕНЕРАТ
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22.02.2021 12:55 Ответить
Порох принял страну с нулевой казной и оставил зебилу в казне 130млрд, теперь через год два зебил снова сделает нулевую казну
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22.02.2021 12:26 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Она у Вовы не нулевая. Она у него ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
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22.02.2021 12:47 Ответить
У нас,навпаки,школи тільки зачиняють,бо немає дітей. Нехай ,з Лєнкою чи Мендельшею, поки попрацює над народжуваністю) ,а вже потім за школи береться. Наркоман бісів(
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22.02.2021 12:27 Ответить
Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 6290
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22.02.2021 12:27 Ответить
Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 2985
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22.02.2021 12:27 Ответить
Этот Ленин,а ЭТО - Ленкин!
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22.02.2021 16:57 Ответить
пусть строит. может что то и останется , как после януковича. он в ростове ,а много е что он построил замечательно служит украинцам и сегодня
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22.02.2021 12:28 Ответить
Список построенного уркой с Пивновки г. Енакиево с студию, плиз.
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22.02.2021 12:45 Ответить
так не мало он построил. освежи память. в Киеве запущена городская электричка.сдан в эксплуатацию второй Дарницкий мост, был реконструирован печально знаменитый Жулянский путепровод,закончена реконструкция скоростного трамвая с Борщаговки, с заменой подвижного состава, Впервые за 26 лет была продолжена линия метро со станции Лыбедская в направлении Теремков..Построены развязки перед мостом Патона. Начата реконструкция Почтовой площади.было завершено строительство моста и новой набережной дороги, связавшей Оболонь и Московский мост с центром города по кратчайшему пути. Раньше надо было огибать гавань или ехать через Куреневку Завершено многолетнее строительство на Московской площади.Начаты работы по строительству дорог и развязок в районе Дарницкого вокзала и Березняков..Сдан в эксплуатацию новый автовокзал в районе метро и жд станции Выдубичи.построен на окружной рынок столичный , грандиозная реконструкция спорткомплекса олимпийский.. это не полный список. овоча нет а мы этим всем пользуемся с удовольствием.
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22.02.2021 16:45 Ответить
Все це будував Київ,а не якийсь єнакіївський шапкокрад.
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22.02.2021 17:09 Ответить
что то 25 лет до него Киев ничего будувать не хотел. он прохвост и негодяй тот еще ,но для Киева построил не мало.
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22.02.2021 17:33 Ответить
Вы не из Саранска или Пензы тут постите, знаток вы наш стрительства града Киева?
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22.02.2021 18:35 Ответить
Ваш глупый сарказм неуместен. Ты по ходу ни разу в Киеве не был. скопи денег приедь посмотри своими глазами
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22.02.2021 22:00 Ответить
Осежаю. Особенно за Дарницкий мост который Микила **** Мразь Азирович 5 раз открывал и он так и стоит недооткрытый, а когда эта гнида открывала кусок дороги от моста к Дарницкому вокзалу, так я там, в потёмках, после его грёбанного открытия, чуть на машине не разбился. Черновое покрытие сделали, освещения нет и люки канализации на 30 см над покрытием возвышались. Шоб им и их выкидышам и их сторонникам так всю жизнь, козлам вонючим, так открывали и после того, как они передохнут, черти им в Пекле так же строили и открывали. вы ещё в список забыли внести ЮжМаш с Байконуром и первой площадкой с которорй Гагарин стартовал в КапЯре. Каким боком они к деятельности киевской мерии? По метро и далее вами перечисленному?
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22.02.2021 18:34 Ответить
Страусина ферма?
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22.02.2021 12:48 Ответить
это тоже . страусов после майдана рэволюционеры на шашлыкс пустили (с)
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22.02.2021 16:47 Ответить
Та ти що?!Ти,часом,не співучасник поїдання тих страусів?
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22.02.2021 17:07 Ответить
Он участник поедания продуктов пропущенных через разного рода шариёв с киселёвыми и скабеевыми.
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22.02.2021 18:36 Ответить
Сегодня подвезли на Банковую очень забористый кокс , так как кое кто в ударе , ну вы понимаете о ком я толкую 🤣🤣🤣
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22.02.2021 12:28 Ответить
Он таки решил присвоить себе в заслугу всё, что построено до него.
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22.02.2021 12:33 Ответить
Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 4846

Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 9557
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22.02.2021 12:34 Ответить
Кокс свежий завезли что ли? За сегодня столько везде будет построено и сделано, а сколько уже построено и сделано чего то слишком много...
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22.02.2021 12:36 Ответить
Наверное Степашка с Гоа вернулся, свежего подкинул.
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22.02.2021 12:44 Ответить
Правильні думки..Головне що залишится після нас.. Зеля ти роби ...а там подивимось залік тобі чи ні..Головне роби і чесно. І ще не звертай уваги на словоблуддя...дарма потратиш сили і гроші. І потім не кажи що ти не вспів бо тобі заважали...і не мути країну як зараз твій попередник ..сором це.
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22.02.2021 12:42 Ответить
И, шо, вам, зебобам за эти высеры таки платят?
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22.02.2021 12:51 Ответить
Безкоштовно.....а вам порохоботам платять???? В долярах чи шоколадом?
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22.02.2021 12:56 Ответить
Т.е. по приколу Неньку просераешь(((
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22.02.2021 13:17 Ответить
І в чому по твоєму це я роблю???))))))))))))))
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22.02.2021 13:30 Ответить
Не, он слабый на голову по природе))))) Любит и верит гринпоцу исключительно бесплатно!))))) гы-гы
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22.02.2021 13:42 Ответить
Вовчик морковчик, после тебя и твоей шоблы воров останется только ЗЕлёный навоз и долги.
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22.02.2021 12:43 Ответить
Окрім величезної купи лайна - від вас нічого лишитися не може. Та , до речі, ви й самі - лайно.
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22.02.2021 12:48 Ответить
У него с утра "золотуха" ? .... Он уже не может удержать этот поток "мысли" ? Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 8524
Його просто "пре" сьогодні .
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22.02.2021 12:54 Ответить
После?Ні,панове,я,категорично проти,щоб зелебобскії були при владі бодай зо два роки...То є пи...ць країні,ні панове,я,КАТЕГОРИЧНО проти цієї "зєлебобської шобли!!!Зрозумійте,не може бути державоутворювачем той,хто її руйнує...Так просто не буває...
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22.02.2021 12:55 Ответить
На скільки розумію, на затверділий БЕТОННИЙ РОЗЧИН кладуть декілька шарів асфальту. Отримуємо одну вартість робіт. Траса Полтава - Кременчуг, спостерігаю. Насипали ГРАВІЙНОГО ПИЛУ, полили водою, поклали сітку, закатали декількома шарами асфальту. Отримуємо іншу вартість а заодне й іншу міцність дорожного покриття. Різницю відчуваєте?
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22.02.2021 12:56 Ответить
У ЗЕгенерата зранку !недержание речи"... А всі кажуть що він тільки сситься... Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 7899
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22.02.2021 12:58 Ответить
"К земле приближаются три астероида. Самый большой размером со стадион, два поменьше - с самолеты"
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22.02.2021 13:02 Ответить
Разочарование в основном и дурное послевкусие. Усадил всех по домам, дроги перерыты и не сделаны, до роботы добраться никак. Еще и на востоке поотступал. И дороги которые так старательно делает онур, не стоят и выеденного яйца, после этой зимы, на полотне толщиной в 15-18см, уже ямы глубиной 15см. Дельцы хреновы.
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22.02.2021 13:04 Ответить
Те, що лишиться після зелених, потрібно буде довго вичищати совковою лопатою.
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22.02.2021 13:07 Ответить
Делают страну для людей?
Осталось озвучить, кого считает людьми.
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22.02.2021 13:08 Ответить
Большая стройка, большая реставрация, большие инвестиции,... большая брехня..!
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22.02.2021 13:30 Ответить
А пам'ятаєте з якими гаслами він йшов у президенти закінчення епохи бідності і таке сяке а в підсумку - економічний занепад ось що залишиться,порівняємо з/п за 2020 рік КНР з мільярдним населенням та України трьома десятками млн громадян:
КНР мінімалка -10700грн, Україна- 4723 грн,КНР середня- 35000 грн,Україна середня-9205 грн.
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22.02.2021 14:30 Ответить
После фраз "все что останется после нас" почему то в уме увиделись только козьи какашки.
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22.02.2021 15:18 Ответить
Все,что останеться после вас,кроме развалин,будет НЕ в Украине.
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22.02.2021 17:00 Ответить
После тебя зеленый комик уже осталась память у народа, но ты не обольщайся от Х*йла не далеко ушла.
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22.02.2021 19:09 Ответить
 
 