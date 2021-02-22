Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" обозначил основные направления развития инфраструктуры для превращения Украины в страну, комфортную для людей.
Глава государства отметил, что сфера инфраструктуры находилась в упадке более 20 лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В ходе выступления Зеленский напомнил, что в его предвыборной программе важным пунктом было создание комфортной страны.
Он рассказал об амбициозных планах по возведению дорог, мостов, железнодорожных путей, аэропортов и т.п.
Кроме этого президент отметил необходимость развития социальной инфраструктуры.
"Мы продолжим и активное развитие социальной инфраструктуры в каждом регионе Украины - это сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений", - сказал глава государства.
"Большая стройка" - это не просто красивая рекламная картинка. И это не только импульс для роста нашей экономики и ВВП. Инфраструктура - это отношение государства к своим людям. Это то, чем все мы пользуемся сегодня, каждый день. И это то, что останется после нас", - резюмировал Владимир Зеленский.
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Еще и ВИЛЛЫ в Испании, в Италии, та даже в КРЫМУ!
Может даже островок в Индийском океане прикупит - не зря же он в тот район все время летает.
А може і без доріг, які злазять разом зі снігом.
саранчі !
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
Она у Вовы не нулевая. Она у него ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
Його просто "пре" сьогодні .
Осталось озвучить, кого считает людьми.
КНР мінімалка -10700грн, Україна- 4723 грн,КНР середня- 35000 грн,Україна середня-9205 грн.