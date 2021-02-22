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Новости ЭкономикаОбщество
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Продление экспортных пошлин на металлолом позволит защитить украинские предприятия от дефицита сырья, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Продление экспортных пошлин на металлолом позволит защитить украинские предприятия от дефицита сырья, - эксперт

Власти должны продлить действие экспортной пошлины на металлолом, чтобы защитить отечественных металлургов от дефицита сырья.

Об этом заявил ведущий инженер по импорту завода "Днепроспецсталь" Станислав Чередниченко на состоявшемся в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом.

"Мы считаем, что государство тоже должно защитить наши предприятия. Одно из антикризисных мероприятий - это сохранение экспортной пошлины на металлолом. Наше предприятие выступает за пролонгацию пошлины на уровне 58 евро на следующие 10 лет", - сказал Чередниченко.

Он отметил: сегодня большинство развитых стран защищают своего национального производителя, чтобы помочь ему выжить в условиях кризиса. По его мнению, Украина также должна это сделать, чтобы спасти промышленность от банкротства и сохранить тысячи рабочих мест. В частности, пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом позволит стабильно работать металлургическим предприятиям, ведь они будут иметь достаточно сырья.

"Я представляю интересы "Днепроспецсталь", город Запорожье. Это градообразующее предприятие, на котором работает сегодня более чем 5000 работников. Это одно из крупнейших электрометаллургических предприятий в Украине. Основной вид нашей продукции в качестве сырья - это металлолом. Есть ли металлолом, от этого зависит, работает наше предприятие, будет ли оно работать", - пояснил Чередниченко.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.
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Експорт сировини ,це доля бананових республік,сировинних придатків індустріального світу !!!)))
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22.02.2021 12:32 Ответить
Вопрос в том, что металлолом не совсем сырье и мы вполне можем его перерабатывать сами, а продавать "полуфабрикаты" уже по более высокой цене. Только не все в этом разбираются и не видят выгоды.)))
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22.02.2021 18:47 Ответить
Це підприємство Пінчука? Та ми всі 100% за!!!!! От якби він платив би ще хоча б 6%, а не 5% податку із своїх мільярдних девідентів(частини чистого прибутку підприємства, виділених для особистих потреб власника), то ми б і Ляшка попросили помітингуватина захист українського товаровиробника.
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22.02.2021 12:32 Ответить
Ну дело в том, что металлургический комбинат делает продукцию, а металлолом это сырьё. Будем продолжать экспортировать сырьё? Потому тут не в Пинчуке дело, а в тенденции.
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22.02.2021 16:40 Ответить
Пинчук просто первое что на ум приходит - это да. Но суть не в Пинчуке, а в отсутствии государственной стратегии и не только в отношении металлолома, а вообще по промышленности в целом.
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22.02.2021 18:50 Ответить
а тшо,дешовая электрика от членограя уже не помогает?
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22.02.2021 12:34 Ответить
Для этого должно нормально работать министерство экономики, чтоб понимать, где и в каких ресурсах ощущается нехватка. А у нас металлолома в последнее время постоянно не хватает.
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22.02.2021 16:39 Ответить
Тут даже не в ломе проблема, а в Кабмине, вернее в его "наполнителе".))) Ребята-министры зациклены на одной проблеме - как срубить по быстрому бабла и продержаться при отрицательном бюджете. Которую пятилетку нами руководят "туристы" - временщики? Их лозунг - "Пришел, увидел и ушел", прихватив чемоданы с баблом.)))
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22.02.2021 18:54 Ответить
 
 