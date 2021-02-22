Продление экспортных пошлин на металлолом позволит защитить украинские предприятия от дефицита сырья, - эксперт

Власти должны продлить действие экспортной пошлины на металлолом, чтобы защитить отечественных металлургов от дефицита сырья.

Об этом заявил ведущий инженер по импорту завода "Днепроспецсталь" Станислав Чередниченко на состоявшемся в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом.

"Мы считаем, что государство тоже должно защитить наши предприятия. Одно из антикризисных мероприятий - это сохранение экспортной пошлины на металлолом. Наше предприятие выступает за пролонгацию пошлины на уровне 58 евро на следующие 10 лет", - сказал Чередниченко.

Он отметил: сегодня большинство развитых стран защищают своего национального производителя, чтобы помочь ему выжить в условиях кризиса. По его мнению, Украина также должна это сделать, чтобы спасти промышленность от банкротства и сохранить тысячи рабочих мест. В частности, пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом позволит стабильно работать металлургическим предприятиям, ведь они будут иметь достаточно сырья.

"Я представляю интересы "Днепроспецсталь", город Запорожье. Это градообразующее предприятие, на котором работает сегодня более чем 5000 работников. Это одно из крупнейших электрометаллургических предприятий в Украине. Основной вид нашей продукции в качестве сырья - это металлолом. Есть ли металлолом, от этого зависит, работает наше предприятие, будет ли оно работать", - пояснил Чередниченко.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.