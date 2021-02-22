"Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука монополизировала поставки трубной продукции для "Нафтогаз Украины" благодаря коррупции в руководстве госкомпании и заградительным пошлинам против мировых производителей.



Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ТЭК Алексей Кучеренко.



"Одна из существенных статей расходов при добыче - это закупка труб. С момента прихода сегодняшних руководителей "Нафтогаза" - Коболева, Витренко и других - только "Интерпайпу" было заказано труб на 16 (!) миллиардов гривен ", - сообщил Кучеренко.



По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб.

Летом 2020 по инициативе "Интерпайп", Украина ввела заградительные пошлины против мировых производителей трубной продукции, которые были конкурентами компании Пинчука на тендерах "Нафтогаза".



"Летом 2020 Министерство экономики по просьбе завода" Интерпайп "ввело пошлины против мировых производителей труб. В результате имеем: в начале 2020 года на тендерах по трубам 9 поставщиков, в том числе международные, в начале в начале 2021 - всего два с очевидным фаворитом", - добавил нардеп.



Монополизация поставки труб привела к повышению цен, а следовательно - увеличению расходов госкомпании.

"Пока "Нафтогаз" будет существовать, пока добыча будет падать, население переплачивать, а правильные трубы продаваться", - подытожил нардеп.



Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" Виктора Пинчука подалась на тендер "Нафтогаза" на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.

"Интерпайп" Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании "Нафтогаз Украины".





