"Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко
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Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука монополизировала поставки трубной продукции для "Нафтогаз Украины" благодаря коррупции в руководстве госкомпании и заградительным пошлинам против мировых производителей.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ТЭК Алексей Кучеренко.
"Одна из существенных статей расходов при добыче - это закупка труб. С момента прихода сегодняшних руководителей "Нафтогаза" - Коболева, Витренко и других - только "Интерпайпу" было заказано труб на 16 (!) миллиардов гривен ", - сообщил Кучеренко.
По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб.
Летом 2020 по инициативе "Интерпайп", Украина ввела заградительные пошлины против мировых производителей трубной продукции, которые были конкурентами компании Пинчука на тендерах "Нафтогаза".
"Летом 2020 Министерство экономики по просьбе завода" Интерпайп "ввело пошлины против мировых производителей труб. В результате имеем: в начале 2020 года на тендерах по трубам 9 поставщиков, в том числе международные, в начале в начале 2021 - всего два с очевидным фаворитом", - добавил нардеп.
Монополизация поставки труб привела к повышению цен, а следовательно - увеличению расходов госкомпании.
"Пока "Нафтогаз" будет существовать, пока добыча будет падать, население переплачивать, а правильные трубы продаваться", - подытожил нардеп.
Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" Виктора Пинчука подалась на тендер "Нафтогаза" на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.
"Интерпайп" Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании "Нафтогаз Украины".
Пожалуйста, подождите...
Ті хто грабував аборигенів ставали багатими і поважними європейцями.
Пінчук саме такий.
Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
3) __M_s_n__: Зі 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все: Обидві фірми, на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції".
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків, санкції не накладено!!!
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них? Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)
І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлупа???»
Где цена покупки труб? Дана только общая сумма. Какая цена у мировых производителей? Кто это эти мировые производители? Московия?
Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.
А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
но это наше знание ни на что не влияет
Ви там ,у своєму бздюті , вже зовсім - таво ,, подуріли . !! .