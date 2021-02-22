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Новости Экономика
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Кучеренко (108) Нафтогаз (3098) Пинчук (294) Интерпайп (19)

"Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука монополизировала поставки трубной продукции для "Нафтогаз Украины" благодаря коррупции в руководстве госкомпании и заградительным пошлинам против мировых производителей.


Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ТЭК Алексей Кучеренко.


"Одна из существенных статей расходов при добыче - это закупка труб. С момента прихода сегодняшних руководителей "Нафтогаза" - Коболева, Витренко и других - только "Интерпайпу" было заказано труб на 16 (!) миллиардов гривен ", - сообщил Кучеренко.


По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб.
Летом 2020 по инициативе "Интерпайп", Украина ввела заградительные пошлины против мировых производителей трубной продукции, которые были конкурентами компании Пинчука на тендерах "Нафтогаза".


"Летом 2020 Министерство экономики по просьбе завода" Интерпайп "ввело пошлины против мировых производителей труб. В результате имеем: в начале 2020 года на тендерах по трубам 9 поставщиков, в том числе международные, в начале в начале 2021 - всего два с очевидным фаворитом", - добавил нардеп.


Монополизация поставки труб привела к повышению цен, а следовательно - увеличению расходов госкомпании.
"Пока "Нафтогаз" будет существовать, пока добыча будет падать, население переплачивать, а правильные трубы продаваться", - подытожил нардеп.


Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" Виктора Пинчука подалась на тендер "Нафтогаза" на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.
"Интерпайп" Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании "Нафтогаз Украины".
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Топ комментарии
+7
Можно подумать, что при премьерстве Тимошенко Нафтогаз покупал трубы не у Пинчука )))

Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
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22.02.2021 13:35
+6
Щуряча метушня !!! Свині борсаються навколо державної годівниці !!!)))
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22.02.2021 12:44
+5
Статья до невозможности прямолинейная.

Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.

А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
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22.02.2021 13:38
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Это какой-то ПОЗОР .... "Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3794
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22.02.2021 12:42 Ответить
Це СУВОРА реальність України останніх 30 років. Перетворили українців в білих негрів Європи, а самі же Пінчуки і іже с німі, скупили половину елітної нерухомості Європи.
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22.02.2021 12:45 Ответить
Треба труби у китайців купувати чи кацабів?
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22.02.2021 14:16 Ответить
Угу. При Пете такого небыла
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22.02.2021 12:46 Ответить
З полегшенням !!!))))
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22.02.2021 12:47 Ответить
и этого жвського **..ря дочи кучмы еще РАК не прихватил? и его до сих пор не застрелили как фашисткого евГейского ублюдка??? мля как в ермолках ЛЮ@ЛЯТЪ орать что их все время ксенофобят и абиджаютЪ клятые хахлы...
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22.02.2021 12:50 Ответить
Якби зараз був Порошенко, ми б точно не втратили 2 роки на відведення військ, зняття прапорів, "щоб не дратувати ту сторону", і вже б виграли війну.

"Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 6412
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22.02.2021 12:51 Ответить
Кому вірити? Нутром відчуваю, що зять Кучми ще та вєщиця, а от щоб так обдирати Україну? Так він на вигляд же майже Європейський!!!
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22.02.2021 12:43 Ответить
Он жучка еще та, и он монополист без конкурентов. Ближайшие конкуренты в Раше.
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22.02.2021 12:45 Ответить
В Європі давні колоніальні традиції.
Ті хто грабував аборигенів ставали багатими і поважними європейцями.
Пінчук саме такий.
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22.02.2021 14:02 Ответить
А у нас есть еще кто-то, способный поставить трубы большого диаметра? И кто такой мировой конкурент, Раша?
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22.02.2021 12:44 Ответить
Можно подумать, что при премьерстве Тимошенко Нафтогаз покупал трубы не у Пинчука )))

Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
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22.02.2021 13:35 Ответить
Втілення в життя кремлівського сценарія розвитку України ,триває !!!)))
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22.02.2021 13:59 Ответить
Щуряча метушня !!! Свині борсаються навколо державної годівниці !!!)))
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22.02.2021 12:44 Ответить
Санкції, кажете?
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
3) __M_s_n__: Зі 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все: Обидві фірми, на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції".
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків, санкції не накладено!!!
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них? Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлупа???»
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22.02.2021 12:45 Ответить
Статья более чем странна.
Где цена покупки труб? Дана только общая сумма. Какая цена у мировых производителей? Кто это эти мировые производители? Московия?
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22.02.2021 12:47 Ответить
Статья до невозможности прямолинейная.

Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.

А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
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22.02.2021 13:38 Ответить
Зелена пліснява та жЮлька,це лялькі одного,кремлівького лялькового балагана !!!))))
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22.02.2021 13:58 Ответить
ну это ясен пень,

но это наше знание ни на что не влияет
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22.02.2021 13:59 Ответить
Ще гірше небажання цього знати та усвідомлювати !!!)))
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22.02.2021 14:03 Ответить
Странно что предприятие которое их использует их покупает
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22.02.2021 12:49 Ответить
не мешайте пилить бабло, люди зарабатывают, вы там главное за проталкивание газа по трубам регулярно платите и за подогрев газа на входе счетчика, я вот ночью вышел во двор перекурить, вижу двух мужиков на огороде, один велосипедным насосом мне газ в хату закачивает, второй стоит с факелом и греет трубу на входе счетчика и я подумал не одному мне тяжело, он газовики не жравшы не сравшы греють и закачивают, значит не зря 12 грн за куб плачу.
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22.02.2021 13:07 Ответить
О, знову тимошонка бабюля вилізла!
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22.02.2021 13:18 Ответить
Не дарма, кремлівські сценаристи,цю ляльку жЮльку з нафталінової скрині витягли !!!))))
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22.02.2021 13:23 Ответить
зараз ви прослухали радіо Ахмєтова "Гудок" ..
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22.02.2021 13:47 Ответить
А що краще: труби Пінчука, робота і зарплата українців, відрахування податків у бюджет держави і т.п...., чи імпорт труб світових виробників, підтримка їх виробництва і працівників??? Що хоче цей вічних "захисник" України і українців?
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22.02.2021 13:49 Ответить
А якщо врахувати, що світові виробники, це Раша ,то в додаток до імпорта електроенергіі ,це повний звіздець !!!)))
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22.02.2021 13:56 Ответить
Ось чому "Батьківщину" вже 4 місяць блокують й на 1 + 1 і на ICTV !
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22.02.2021 14:03 Ответить
І де ж тут зрада "Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7935 .? Українська компанія купила труби українського виробницва "Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 522 , - КАРАВУЛ , ГРЯБЯТ ,, пц .

Ви там ,у своєму бздюті , вже зовсім - таво ,, подуріли . !! "Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4030 .
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22.02.2021 14:10 Ответить
насколько я знаю интерпайп единственный производитель бесшовных труб в украине. а конкуренты только раша
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22.02.2021 14:28 Ответить
Вы правы. Бесшовную трубу катали в Украине только в Днепре, сейчас Интерпайп. Качество было весьма высокое, китайцы и ЕС закупали "вагонными нормами". И что плохого в том, что труба украинская! Завод работает! Это рабочие места и налоги!!! А с этим поцом не поделились? Вот и развонялся. Ублюдок тимошенковский.
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22.02.2021 14:54 Ответить
 
 