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Уруский о фото с Кадыровым: Не считаю возможным "шарахаться" от представителей страны-агрессора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уруский о фото с Кадыровым: Не считаю возможным

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал фото, на котором он на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби замечен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д.Шмыгаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.

Также он уточнил, что украинская делегация обратила внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подытожил он.

Читайте также: Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Шмыгаль ждет срочных объяснений. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+31
Ну нормальный человек не будет стоять рядом с куском вонючего говна ... Уруский о фото с Кадыровым: Не считаю возможным "шарахаться" от представителей страны-агрессора - Цензор.НЕТ 5096он просто отойдёт в сторонку ...
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22.02.2021 12:51
+24
чомусь так і думав, що це героїчний вчинок, а не ганебне толерування ворожих діячів
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22.02.2021 12:50
+20
А до открытия нельзя было оговорить эти условия?
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22.02.2021 12:50
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гідна відповідь!!!

це вам не ЖМУ РУКУ - ОБНІМАЮ - СПАСІБО БОЛЬШОЕ... цьом-цьом...
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22.02.2021 12:50 Ответить
О!, дебют чергового 73/43%-ного зебіла! Заношу в кондуїт.
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22.02.2021 13:10 Ответить
кондуїт - це твоя сива піхва... дивись не занеси собі герпес Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 8328 Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 8328
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22.02.2021 14:45 Ответить
А до открытия нельзя было оговорить эти условия?
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22.02.2021 12:50 Ответить
а ви пробували?
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22.02.2021 13:47 Ответить
Пробував.
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22.02.2021 17:57 Ответить
чомусь так і думав, що це героїчний вчинок, а не ганебне толерування ворожих діячів
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22.02.2021 12:50 Ответить
Ну нормальный человек не будет стоять рядом с куском вонючего говна ... Уруский о фото с Кадыровым: Не считаю возможным "шарахаться" от представителей страны-агрессора - Цензор.НЕТ 5096он просто отойдёт в сторонку ...
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22.02.2021 12:51 Ответить
х..йжеж)) П.Порошенко у Твітері написав, що після рукостискання з Путіним помив руки
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22.02.2021 13:39 Ответить
То Уруськомі потрібно написати, що після проходження поряд з Кадиркою, він перевдягнувся?
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22.02.2021 13:53 Ответить
не дивно, що для тебе - як тупоголової шльондри, все одно хто тебе використав Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 8692
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22.02.2021 14:28 Ответить
ПІДТРИМУЮ НА ВСІ 100%
усрусьКИЙ ПОВИНЕН БУТИ НАКАЗАНИЙ .
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22.02.2021 16:45 Ответить
Я тоже подумала о протоколе. Но наших зрадофилов разве переубедишь. Весь ФБ, вся новостная лента в этой фотографии и истерики по этому поводу)
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22.02.2021 12:53 Ответить
Какой-то папуасский протокол. Может не на те выставки этот нарик летает?
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22.02.2021 13:18 Ответить
Алфавит папуасский! После У идет К!
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22.02.2021 13:43 Ответить
Отсутствие в голове Уруского самых невероятных вариантов возможных провокаций лаптеногих и создали возможность такой фотографии.
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22.02.2021 12:53 Ответить
и цьемкаться тоже можно?
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22.02.2021 12:54 Ответить
Как-то не очень правдоподобно выглядит: заявляет одно, а на фото с кадыркой идет плечом к плечу. Случайность? Не думаю.
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22.02.2021 12:57 Ответить
у ласкавих лабетах русскава міра... і Рамзанка Диров його провайдер

...Про неможливість мати справу із ******** Росією європейцям не гірше Кадирова розтлумачив Путін. Значна частина його виступу на зустрічі з лідерами думських фракцій була присвячена потворній поведінці Європи.
"Чому так все крутиться навколо "Північного потоку - 2"? Хочуть змусити Росію платити за їх геополітичний проєкт "Україна", ось і все", - ображено заявив Путін. Його дружно підтримали всі лідери думських фракцій. Особливо Зюганов.
"Але мир залежить, треба пам'ятати, від "русского мира". Україну від "русского мира" ця сволота продовжує відтягувати, вона неминуче підпалить і ситуацію на Донбасі", - гнівно проголосив лідер КПРФ. Після чого спікер Володін повідомив, що "Росія - останній острів свободи в світі". На чому й закінчили. Пам'ятається, "острів свободи" - це був творчий псевдонім Куби. Наклеївши цю табличку на путінську Росію, спікер Володін, можливо, мимоволі зробив пророцтво, передбачивши майбутній розпад імперії і різке стискання її кордонів. Схоже, що нічим іншим ця туга за терором і мрії про розширення меж закінчитися не можуть... - https://gazeta.ua/blog/54641/nova-putinska-menshist-tuzhit-za-terorom-rozpad-imperiyi-neminuchij
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22.02.2021 13:37 Ответить
шмигаль обісрався
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22.02.2021 12:58 Ответить
Почему обисрався? Он все время таким был. Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 8806
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22.02.2021 13:03 Ответить
Вот по этому я и НЕ ВЕРЮ трандежу Зелебобские...Шарлатаны ВСЕ они...Мздоимцы и Шарлатаны!!!
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22.02.2021 12:59 Ответить
бородатый отрок ведет себя так, как будто кадырестан независимое государство. приехал прицениться, сколько из мацковской дани можно вытратить на оружие.
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22.02.2021 12:59 Ответить
с такой то хвамилией усруский отмазки не катят Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 8817
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22.02.2021 13:02 Ответить
Символическая фотка - шайтан&урус
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22.02.2021 13:02 Ответить
IDEX -2021 Самая крупная и самая крутая выставка вооружений и военной техники в мире. Проводится раз в 2 года. Была официальная церемония открытия выставки. Шакал Кадыров как член кацапской делегации тоже присутствовал на открытии.
После открытия все двигались к выставочным павильонам и так получилось, шо Вице-Премьер-Министр Олег Урусский оказался рядом с шакалом. По церемониалу эта толпа проходит 300 метров и расходится по павильонам.

И если бы Олег начал там останавливаться, уходить в сторону - совершать непонятные маневры - вата высмеяла бы это в стиле"смотрите Украинский министр увидев кадырова убегает".
По-этому в той ситуации просто пройти (не разговаривая, не смотря в его сторону) и дальше разойтись было оптимальным выходом.
Нет это не "зрада", но это очередной казус, в которые регулярно попадает Урусский.
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22.02.2021 13:05 Ответить
Не зашло. Пиши исчо
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22.02.2021 14:17 Ответить
Немає проблем. Ну пройшов поряд. На місці кадирова міг бути хто завгодно. От якби кадиров задер ногу і почав мітити Уруського, то був би міжнародний скандал.
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22.02.2021 14:21 Ответить
ну, на фото идут вместе, а не стоят ....совпадение, не думаю Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 1519
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22.02.2021 13:05 Ответить
А потом он скажет - не считаю возможным отказываться от продаж вооружения тем, кто будет убивать украинских солдат. Бизнес и ничего личного.
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22.02.2021 13:11 Ответить
Кацапы ещё те ,,умные" , послать ,,академика" с тремя классами образования, на выставку высоких технологий. Кадырку надо на какой-нибудь форум по овцеводству или выращиванию ишаков, там от него больше пользы.
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22.02.2021 13:11 Ответить
вы мадам видимо вообще ничего ни читаете , кадырка при каждом удобном случае ездит (а х у й ло и не против видимо) - у него (у кадырки) там бабки в банках и недвижимость , любимые муллы и мечети. для него тот регион как для нас США или Германия с Францией....
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22.02.2021 13:39 Ответить
А вот был бы у нас ВКГ - прочитал это, закрыл ноут, снял трубку и: "майора с головой ко мне" и распоряжение - это встретить прямо у трапа самолета, где письменно вручить оповещение о увольнении и повестку в военкомат с немедленной отправкой на призывной пункт для побривки котелка и переодевания в дубок. Прямо с Жулян в Широкино для, так сказать, обучения адекватному поведению с представителем страны-агрессора. А главе администрации - документы грамотно оформить кагбэ клиент сам изьявил желание искупить, ну и предупредить, шо если протечет - сам на курорт отправишься.
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22.02.2021 13:13 Ответить
как по мне новость не стоит выеденного яйца
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22.02.2021 13:15 Ответить
так, просто чергове підтвердження що ця влада складається зі шпигунів, злодіїв, збочинців та зрадників
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22.02.2021 14:30 Ответить
Шта? Ну так отойди на пять шагов в сторону. Или цепью приковали.
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22.02.2021 13:16 Ответить
мабудь кадиркін бігав за ним щоб отримати чергові вовіни пробачення
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22.02.2021 14:31 Ответить
Если скажут он и присягнет кадирке.
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22.02.2021 13:16 Ответить
хитрые ходы. думаю что урусский никак не изменил свои взгляды на економическое и техническое сотрудничество с рашкой которые у него присутствуют еще с времён кучмовоза-янукрвича. зачем его зеля вытянул из нафталинового сундука непонятно? вроде никакой он не сильный специалист. так обычный чиновник пахнущий красной директурой кучмы....наверное по просьбе кучмы или ахметки.... а для кадырки ОАЕ как для нас США , для казахов Китай, для узбеков и таджиков Индия.... у него там бабки в банках, недвижимость, имееные позолоченные кресла на трибунах и пподромов и трассы формулы 1, любимые муллы и мечети, Мекка. западные санкции для кадырки фигня, а вот если туда ему ездить запретят, он самогубится!
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22.02.2021 13:17 Ответить
Які пояснення, відставка з забороною займати державні посади...
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22.02.2021 13:19 Ответить
Вопрос риторический к зе-одноклеточным: как бы Пастор поступил в такой ситуации?
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22.02.2021 13:25 Ответить
ОСОБЕННО ТАКИХ НИЗКОРОСЛЫХ !)
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22.02.2021 13:38 Ответить
Ага він так кадирці прямо в очі і сказав,мовляв не буду "шарахаться" від тебе )))
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22.02.2021 13:40 Ответить
Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 6722
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22.02.2021 13:44 Ответить
нормальна відповідь. Це прокол організаторів.
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22.02.2021 13:44 Ответить
Тухло подмахиваешь зеленой блевотине - тебе не заплатят Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора - Цензор.НЕТ 3163
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22.02.2021 14:49 Ответить
Я не в курсі, як там було на справді. Якщо дійсно порядок виходу був запротокольований то, одна справа але знаю які відмовки часто звучать від наших посадовців. З іншої сторони, це для нас отой чорт щось значить, а якщо ***** йому дасть завдання прогулятися біля українського посадовця то, для провокації він і не на таке піде. Особливо після Медведчука.
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22.02.2021 13:53 Ответить
ЗІ: на таких заходах за кордоном, а особливо на Сході не дуже побикуєш. Тому, якщо немає доказів ближчих контактів то, все це, фуфло з метою провокації скандалу.
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22.02.2021 13:57 Ответить
УРУС-ШАЙТАН ПАПЛУТАВ!!
А чому Рамзанка без намордніка?
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22.02.2021 13:55 Ответить
Пригадалося,як нашу львів'янку,чемпіонку світа з шахів,заставляли в якійсь мусульманській країні грати в хустці -по їх "протоколу" і молода дівчина відмовилась.А цей старпер кучмівський дефілював з ворогом на пару.Просто стид!
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22.02.2021 13:55 Ответить
і що далі було з дівчиною?
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22.02.2021 13:58 Ответить
правильно, свої від своїх не с"*********.
Тут походу, санкції теба вводить на весь верх. Весь верх.
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22.02.2021 14:20 Ответить
Зеля из нафталина и пыли мог вытащить чиновника только с явно пророссийскими убеждениями. По другому у Зели не бывает.
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22.02.2021 14:21 Ответить
Всё он правильно сказал.
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22.02.2021 14:28 Ответить
На фото все в масках (кроме маникенов), как положено у уважающих других людей, один рыжий ****** на всех хер положил...надо было ему черным скотчем его свиное рыло замотать вместе с аквафрешем на плече
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22.02.2021 14:31 Ответить
Мда. Когда быдло и ненависников будут увольнять? ГОСУДАРСТВЕННЫЙ служащий просто пошел рядом у терористом, который был "готов отправить 10000 солдат в Украину". Деградация.
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22.02.2021 14:58 Ответить
А думаєте ***** просто так вибачить за Медведчука?
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22.02.2021 15:05 Ответить
Уруский, конечно же ещё тот кадр, но подождем, что скажет дядюшка Джо))).
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22.02.2021 16:36 Ответить
А надо было бы шарахнуться.
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22.02.2021 18:45 Ответить
Ексгенпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна 24" розкритикував віцепрем'єр-міністра Олега Уруського, який під час на військово-технічної виставки в Об'єднаних Арабських Еміратах потрапив на фото разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим.
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
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23.02.2021 02:15 Ответить
 
 