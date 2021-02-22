Уруский о фото с Кадыровым: Не считаю возможным "шарахаться" от представителей страны-агрессора
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал фото, на котором он на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби замечен рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д.Шмыгаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.
Также он уточнил, что украинская делегация обратила внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем.
"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
це вам не ЖМУ РУКУ - ОБНІМАЮ - СПАСІБО БОЛЬШОЕ... цьом-цьом...
усрусьКИЙ ПОВИНЕН БУТИ НАКАЗАНИЙ .
...Про неможливість мати справу із ******** Росією європейцям не гірше Кадирова розтлумачив Путін. Значна частина його виступу на зустрічі з лідерами думських фракцій була присвячена потворній поведінці Європи.
"Чому так все крутиться навколо "Північного потоку - 2"? Хочуть змусити Росію платити за їх геополітичний проєкт "Україна", ось і все", - ображено заявив Путін. Його дружно підтримали всі лідери думських фракцій. Особливо Зюганов.
"Але мир залежить, треба пам'ятати, від "русского мира". Україну від "русского мира" ця сволота продовжує відтягувати, вона неминуче підпалить і ситуацію на Донбасі", - гнівно проголосив лідер КПРФ. Після чого спікер Володін повідомив, що "Росія - останній острів свободи в світі". На чому й закінчили. Пам'ятається, "острів свободи" - це був творчий псевдонім Куби. Наклеївши цю табличку на путінську Росію, спікер Володін, можливо, мимоволі зробив пророцтво, передбачивши майбутній розпад імперії і різке стискання її кордонів. Схоже, що нічим іншим ця туга за терором і мрії про розширення меж закінчитися не можуть... - https://gazeta.ua/blog/54641/nova-putinska-menshist-tuzhit-za-terorom-rozpad-imperiyi-neminuchij
После открытия все двигались к выставочным павильонам и так получилось, шо Вице-Премьер-Министр Олег Урусский оказался рядом с шакалом. По церемониалу эта толпа проходит 300 метров и расходится по павильонам.
И если бы Олег начал там останавливаться, уходить в сторону - совершать непонятные маневры - вата высмеяла бы это в стиле"смотрите Украинский министр увидев кадырова убегает".
По-этому в той ситуации просто пройти (не разговаривая, не смотря в его сторону) и дальше разойтись было оптимальным выходом.
Нет это не "зрада", но это очередной казус, в которые регулярно попадает Урусский.
А чому Рамзанка без намордніка?
Тут походу, санкції теба вводить на весь верх. Весь верх.
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".