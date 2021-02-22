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Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП

В Украине под конец февраля произошла вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области. Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация стабилизируется, но может ухудшиться в других регионах.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, COVID-статистика ухудшается в Черновцах и Закарпаской области.

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"Надеемся, что мы собъем эту волну (коронавируса. - Ред.) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (случаев. - Ред.), в Закарпатской области", - заявил он.

Ранее в Черновицкой ОГА заявили, что в больницах области находятся 1029 пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или подозрение на него. Это наибольшее количество с начала пандемии. За минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 259 новых случаев коронавируса, а в Закарпатской области - 233 случая.
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Топ комментарии
+6
Тьі помнишь как всё начиналось?(с)
Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 802
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22.02.2021 13:09
+5
Зєбанат, катай в Буковель на лижі! Тут щас харашо. Багато снігу і ковіду. Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 7838
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22.02.2021 13:07
+4
Буковель аукається.
Зелені гниди.

Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 3400
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22.02.2021 13:06
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Буковель аукається.
Зелені гниди.

Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 3400
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22.02.2021 13:06 Ответить
Зєбанат, катай в Буковель на лижі! Тут щас харашо. Багато снігу і ковіду. Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 7838
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22.02.2021 13:07 Ответить
Ну так навіщо туди булочка їздив?
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22.02.2021 13:08 Ответить
Тьі помнишь как всё начиналось?(с)
Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 802
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22.02.2021 13:09 Ответить
Ну так "майстри по боротьбі з коронавірусом" шМигаль і ЗЕленський,що на це скажуть)?
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22.02.2021 13:10 Ответить
Зєбіл навіть не виконуючи свої службові обов'язки тільки проблеми створює. Поїхав відпочивати в Буковель (чому не закрив на карантин?) і - бац!... В області небувалий ріст захворювань на ковід! Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 8060
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22.02.2021 13:12 Ответить
Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 2361
Він зробив лохів ще раз. Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 3550
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22.02.2021 13:29 Ответить
А на кой они сбиваются в стада? Если боитесь вирусни, в инкубатор не лезть.
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22.02.2021 13:45 Ответить
Нічого дивного, Буковель же працював наповну. Якщо в Італії всі гірськолижні курорти були зачинені на Різдво та Новий рік, то у нас все працювало.
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22.02.2021 13:51 Ответить
А-а-а-а-а!!! Ковід іде!!! Рятуйте!!!
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22.02.2021 14:17 Ответить
Півень! Ковід і до тебе прийде у ночі, як привид та задушить тебе своїми щупальцями. І здохнеш ти у страшних муках обдристаний. Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 6120
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22.02.2021 15:56 Ответить
Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 1190 Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 6383
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22.02.2021 16:05 Ответить
ну, тоді вітайте новий штам ковідки "ІФранек"...
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22.02.2021 14:33 Ответить
Волнистый зеленый идиотик
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22.02.2021 15:29 Ответить
 
 