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Новости Экономика
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Если пошлину на экспорт металлолома не продлят, метпредприятия столкнутся с нехваткой производственного сырья, - Каленков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если пошлину на экспорт металлолома не продлят, метпредприятия столкнутся с нехваткой производственного сырья, - Каленков

Украинские металлургические предприятия сталкиваются с нехваткой металлолома даже при том, что в Украине действует пошлина на экспорт вторсырья в размере 58 евро за тонну.

Об этом в комментарии Uaprom.info сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

На сегодня в стране применяется пошлина на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро за тонну. Ее действие завершается в сентябре 2021 года. "Укрметаллургпром" обратился к членам Комитета ВР по вопросам экономического развития с просьбой продлить ее действие еще на 5 лет. Таким образом металлурги рассчитывают избежать дефицита вторсырья, который может возникнуть на рынке Украины из-за роста экспортных поставок, необремененных пошлиной.

"Даже при действующей пошлине в 58 евро предприятия ощущают нехватку лома. Это происходит впервые за последние несколько лет, когда пошлина работала и работала эффективно. Это связано с тем, что уменьшилась ломозаготовка внутри страны и с тем, что, несмотря на пошлину начал расти экспорт. Это значит, что размер в 58 евро не является таким уж эффективным", - заявил Каленков.

Он высказал опасение, что в случае, если действие пошлины не будет продлено, металлургические предприятия столкнутся с острой нехваткой производственного сырья. В первую очередь это коснется электрометаллургических предприятий, которые при выплавке стали используют до 90% лома. Однако заводы полного цикла также пострадают, поскольку у них доля лома, согласно технологическому процессу, достигает 25%.

"Проблемы есть уже сейчас, при действующей пошлине. Если ее отменят, то фактически мы вернемся к периоду, когда дефицит составлял 25-30%", - говорит Каленков.

Среди причин роста экспорта он также называет торговую политику основных стран-конкурентов Украины. "Это связано с тем, что рынок искажен сам по себе. Многие страны используют заградительные меры, например, та же Турция имеет заградительные пошлины на импорт нашей готовой метпродукции. Поэтому, имея эти ограничения, они могут себе позволить выкручивать нам руки, демпинговать по лому и все равно оставаться в прибыли", - объяснил Каленков.

В 2020 году заготовка металлолома в Украине, по данным профильной ассоциации УАВтормет, составила 3,07 млн тонн (-8,6% к 2019 г.), что является самым низким показателем за время независимости.
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Топ комментарии
+6
А как же свободный рынок и свободные рыночные цены о которых Ахметка и Ко постоянно нам визжит и подсылает своих экспердов? Где европейские цены на металолом? Или у нас только европейские цены на тарифы и електроенергию которые Ахметов перепродает?
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22.02.2021 13:19
+2
Ага. Введите пошлины ато Ахметову не хватает бесплатного металолома для того чтобы они только чистую сверхприбыль рубил оставаясь единственным монополистом по експорту чурок из металла. Цена на металолом сегодня такая что даже бомжи не хотят его собирать. Сам неоднократно выкидываю метал в мусорку чем везти его за 5 км. на приемку по 2,9грн/кг
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22.02.2021 13:15
+2
Так пусть себе сам ахметов продает зеленое электричество и тепловую генерацию, а то как другим продавать по самым высоким в мире ценам, то можно, а для себя нужны льготы из бюджета, а то "бедных металлургов" в очередной раз придется всех уволить.
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22.02.2021 14:34
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Объясните ШУТУ,что будет вава.
-Когда промышленные предприятия начнут закрываться из-за дорогого электричества, ко дну пойдет вся экономика,
- президент объединения "Укрметаллургпром" Каленков

https://censor.net/ru/news/3221585/kogda_promyshlennye_predpriyatiya_nachnut_zakryvatsya_izza_dorogogo_elektrichestva_ko_dnu_poyidet_vsya
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22.02.2021 13:14 Ответить
Так пусть себе сам ахметов продает зеленое электричество и тепловую генерацию, а то как другим продавать по самым высоким в мире ценам, то можно, а для себя нужны льготы из бюджета, а то "бедных металлургов" в очередной раз придется всех уволить.
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22.02.2021 14:34 Ответить
Дорогое электричество, газ, проблемы с логистикой (УЗ), проблемы с поставками сырья (отсутствие пошлин на экспорт и пошлины на импорт сырья). Им пофиг же.
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22.02.2021 16:45 Ответить
Раньше для ахметки этим занимался ляшко. Если пошлину на экспорт металлолома не продлят, метпредприятия столкнутся с нехваткой производственного сырья, - Каленков - Цензор.НЕТ 4727
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22.02.2021 13:15 Ответить
Відбірний контингент,сливки суспільства
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22.02.2021 13:19 Ответить
Ага. Введите пошлины ато Ахметову не хватает бесплатного металолома для того чтобы они только чистую сверхприбыль рубил оставаясь единственным монополистом по експорту чурок из металла. Цена на металолом сегодня такая что даже бомжи не хотят его собирать. Сам неоднократно выкидываю метал в мусорку чем везти его за 5 км. на приемку по 2,9грн/кг
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22.02.2021 13:15 Ответить
И где ж то по 2,90 ? Методичка наверное старая. 5,50 лом черного металла и 2,50 стружка и это действительно цена немного упала.
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22.02.2021 13:58 Ответить
Ну я еще в прошлом году узнавал. С тех пор больше туда не заезжал не тратил время. Кстати 5,5 видимо ты по обявлению посмотрел. А приедешь на место будет 4,5. Расчет на то что раз приехал то никуда уже ты не денишься, назад же не повезешь. Да плюс еще 10% они снимают на потери или как я называю налог на могорыч. Я уже аккумулятор с машины так возил. В обявлении было по 6грн/кг а приехал оказалось по 3. Я аккумулятор со злости в кусты закинул чтобы никому не досталось.
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22.02.2021 14:07 Ответить
дарма. шкода довкіллю.
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22.02.2021 14:48 Ответить
Почему шкода довкiллю? Аккумуляторы как и пластиковые солнечные панэли ето одно из главных составляющих в *зельоной енергетике* которую нам навязывает Европа и Ахметов и разные тут експерды. А *зельоное* не может загрязнять окружающую среду, по логике. Или тогда зачем мы платим в 10 раз дороже за *зельоные тарифы* вместо атомной енергетики?
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22.02.2021 15:08 Ответить
А с фига ли металлолом бесплатный? И что-то активно у нас сносится всё металлическое, что плохо привинчено под металлом, чтоб я поверил в эти сказки, что проще выбросить.
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22.02.2021 16:46 Ответить
А как же свободный рынок и свободные рыночные цены о которых Ахметка и Ко постоянно нам визжит и подсылает своих экспердов? Где европейские цены на металолом? Или у нас только европейские цены на тарифы и електроенергию которые Ахметов перепродает?
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22.02.2021 13:19 Ответить
Сам понял что написал? Ты верхние буковки в статье читал? Там для тупых написали, что за экспорт лома 58 евриков государство с тонны гребет, а остальное уже евро цена.)))
И тарифы на электроенергию устанавливает государство, к твоему сведению. И кто виноват, что ты по тупости природной у Ахметова покупаешь?)))
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22.02.2021 19:12 Ответить
У пинчука завод только на ломе и работает. А покупать его по мировой цене еме не с руки. Лучше поплакать добиться маратория и покупать опять по три копейки. А для народа Роттердам плюс и дорогая зелёная энергетика.
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22.02.2021 14:59 Ответить
Что такое "мировая цена"? Нахватаетесь слов... У нас нормальные цены на лом, сколько можно прибедняться?
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22.02.2021 16:47 Ответить
Тогда почему Ахметов так визжит что нужно запретить експорт лома ато ему не хватит? С удовльствием люди будут сдавать ему если он заплатит по рыночным ценам и не нужн будет никаких вводить законов лоббирующих запрет на вывоз металла.
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22.02.2021 17:21 Ответить
Ещё вопрос, почему в Европе зарплата металлургов 3000-5000 евро а у нас 400-800 евро. Скажут старое энергоемкое производство, а как же современный завод пинчука. Так електрика дорогая. Так вы же говорите что у нас самая дешёвая в Европе. А вот тут только помычат. Как то надо же сверх прибыль иметь.
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22.02.2021 15:14 Ответить
Нехватку лома ви відчуваєте з двох причин. Перша, ресурси лома вже обмежені це, не бездонна бочка з якої можна тягати. Друга, ціни на лом сильно впали і люди не мають матеріальної зацікавленості в його збиранні.
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22.02.2021 15:14 Ответить
Это вы не заинтересованы в сборе лома и мыслете примитивно, на уровне забитого обывателя. Единственно в чем правы, так это в ограничении ресурса. Падение количества лома обусловлено падением самого потребления металла. Нет инвестиций, модернизаций - откуда браться лому. В прошлом году Укрзализница "спасла" металлургов. Туда бабки влили, вагоны стали менять. В этом году уже жопень.)))
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22.02.2021 19:07 Ответить
Разрешите импорт подержанных иномарок свыше 5 лет по минимальным пошлинам и будет вам море металлолома, причем качественного.
Но, дебилы, не понимают, где взять металлолом.
Бедняки обновят свои тачки и сдадут металлолом.
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22.02.2021 15:41 Ответить
Тут уже можно Васадзе на ногу наступить. Кто тогда будет покупать его жигули и запорожцы по $10-20тыс? если можно будет взять хорошую 12-ти летнюю иномарку за 1-2тыс. Евро.
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22.02.2021 17:24 Ответить
Васадзе(если он еще владелец) уже забыл когда автомобили выпускал.))) А если учесть цену на его жигуль, что собирается акомами укомплектовывать, то и не будет выпускать. Дешевле бляху купить и растаможить.)))
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22.02.2021 19:00 Ответить
И не первый год, на самом деле. А потом нам говорят, давайте переходить на ЭД печи. Та щаз. А сырьё откуда на них брать. Но по всей видимости это судьба нашей страны - вывозить сырьё на экспорт, а всё остальное импортировать. Банановая республика.
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22.02.2021 16:44 Ответить
Я вообще нынешнее правительство не понимаю. Прошелся по новостям Минпрома, прочел заголовки того, что они чудят и пришел к выводу, что реально таки квартал продолжает "исполнять", только сценой у них уже целая страна.)))
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22.02.2021 19:03 Ответить
дайте нормальную цену и вас завалят черметом...
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22.02.2021 19:09 Ответить
 
 