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контракт (388) ОАЭ (182) Пакистан (145) танк (1901) Укроборонпром (1211) Гусев Юрий (64)

"Укроборонпром" на оружейной выставке в ОАЭ заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $85,6 млн

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая в настоящее время проходит в ОАЭ, государственный концерн "Укроборонпром" и Пакистан заключили контракт на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $85,6 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Подчеркивается, что это первой контракт "Укроборонпрома" с Пакистаном в текущем году.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивают высокое качество работ и продукции. Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Кроме этого состоялась встреча Гусева с вице-премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром бин Заед аль-Нахаяном. В ходе мероприятия обсуждалось состояние реализации совместных проектов и определены приоритетные направления будущего сотрудничества.

"В ближайшее время нас ждет активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - подчеркнул Гусев.

При этом отмечается, что на IDEX-2021 украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и тому подобное.

Читайте также: Образцы современного украинского вооружения и военной техники представлены на выставке IDEX в ОАЭ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Укроборонпром на оружейной выставке в ОАЭ заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $85,6 млн 01
Укроборонпром на оружейной выставке в ОАЭ заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $85,6 млн 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
А скількі Україна замовила танків та іншого озброєння, для ЗСУ???))))
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22.02.2021 13:29
+2
Подозреваю, шо у тебя отек мозжечка) Мы сами будем ремонтировать свои же танки, которые раньше продал наш Прогрес Пакистану.
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22.02.2021 13:41
+2
щас Зебилы тебе скажут "зачем нам танки если у нас перемирие?"
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22.02.2021 14:33
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Ба...но фото все знакомые люди))) Поздравляю комрады!
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22.02.2021 13:26 Ответить
А скількі Україна замовила танків та іншого озброєння, для ЗСУ???))))
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22.02.2021 13:29 Ответить
щас Зебилы тебе скажут "зачем нам танки если у нас перемирие?"
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22.02.2021 14:33 Ответить
...кто-то ж свистел, что Укроборонпром прекратит существование до лета... "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн - Цензор.НЕТ 9817
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22.02.2021 13:32 Ответить
Подозреваю, что в кооперации с россией, это все будет. Но об этом молчат.
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22.02.2021 13:34 Ответить
Подозреваю, шо у тебя отек мозжечка) Мы сами будем ремонтировать свои же танки, которые раньше продал наш Прогрес Пакистану.
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22.02.2021 13:41 Ответить
За время независимости это уже наверное 5-ая партия на ремонт танков проданных Харьковским танковым заводом имени Малышева.
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22.02.2021 14:28 Ответить
россией? А это шо за нах? 404 - территория без флага и гимна? Видел, да. "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн - Цензор.НЕТ 4385
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22.02.2021 13:45 Ответить
Ну, якщо відірвуть контракт у кацапів то, буде класно.
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22.02.2021 15:07 Ответить
А здесь просрали и никому нет дела
https://censor.net/ru/news/3248804/latviya_zabrala_sebe_30_mln_yury_enakievskogo_tak_i_ne_dojdavshis_resheniyi_ukrainy
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22.02.2021 13:45 Ответить
Так Порошенко і п'яти років не вистачило.
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22.02.2021 15:08 Ответить
А в цей час в Росію через купівлю Україною російської електрики виводяться мільярди доларів...
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22.02.2021 13:48 Ответить
Я думаю, що це перебільшення. Ніякого там контракту не підписано, тому, що для таких зустрічей і таких контрактів потрібна підготовка на рівні урядів десь билизько півроку. Це щось типу заява сторін про наміри купити, половину, колись .
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22.02.2021 13:51 Ответить
Шо? Ремонтировать танки Пакистану? Не, папе Изе это явно не понравится "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн - Цензор.НЕТ 7586
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22.02.2021 13:52 Ответить
«Паки...паки... иже херувимы!» (с)
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22.02.2021 14:15 Ответить
НАШЛИ С КЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ !!!
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22.02.2021 14:21 Ответить
Отличное начало!
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22.02.2021 14:48 Ответить
 
 