Появилась запись того, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби. ВИДЕО

Вице-премьер-министр-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и лидер Чечни Рамзан Кадыров шли рядом во время официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором Уруский идет рядом с Кадыровым среди множества других участников выставки.

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