42 098 230
Появилась запись того, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Вице-премьер-министр-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и лидер Чечни Рамзан Кадыров шли рядом во время официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором Уруский идет рядом с Кадыровым среди множества других участников выставки.
Топ комментарии
+63 Сашка Днепр
показать весь комментарий22.02.2021 13:27
+52 Евгений 89b7971a
показать весь комментарий22.02.2021 13:27
+50 Mike Hrabovsky
показать весь комментарий22.02.2021 13:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Или он всё-таки шёл РЯДОМ с Кадыровыым как собака, как пёс.
Уруский работает на врага
Читайте и выводы делайте самостоятельно, у кого память отличается от таковой у рыбок Гуппи:
"Не считаю возможным шарахаться". Уруский объяснил свое появление на фото с Кадыровым
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ne-schitayu-vozmozhnym-sharahatsya-uruskiy-obyasnil-svoe-poyavlenie-na-foto-s-kadyrovym-1540990.html
https://gordonua.com/news/politics/ne-schitayu-vozmozhnym-sharahatsya-uruskiy-obyasnil-svoe-poyavlenie-na-foto-s-kadyrovym-1540990.html
« Урусского обвиняют в работе на россиян...»
Известно, что на момент, когда вы получили предложение занять должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК, вы работали в частном бизнесе с российскими бенефициарами. В частности, СМИ указывают, что «официальным конечным бенефициаром компании «Прогресстех-Украина» является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта РФ, основатель и глава совета директоров группы компаний «Прогресстех» - известной инженерно-сервисной структуры в области авиастроения и технологий аэропортов с главным офисом в Москве ». Этот факт не был проблемой при вашей встрече с президентом Зеленским по поводу вашего возможного назначения на эту должность?
https://zn.ua/POLITICS/kandidat-v-vitse-premery-urusskij-u-prezidenta-est-tochnaja-i-polnaja-informatsija-o-kompanii-hde-ja-rabotal.html
СМИ обвиняют его в работе на россиян. Однако, как сообщил сам Уруский ZN.UA, группа компаний «Прогресстех», из-за которой и появились такие обвинения, была создана в Америки, а конечным их бенефициаром является бывший военный Советской Армии Владимир Кульчицкий, который имеет вид на жительство в Украине.
https://zn.ua/POLITICS/oleh-uruskij-stal-vitse-premer-ministrom.html
С одной стороны рашинский агент фсб - портняга с позывным «казбек» и его шестерки татаровы/деркачи/петушарии
С другой - вице-президент дерьмак со своим погибшим братцем-вымогателем и торгашом государственных должностей
А сзади в заднице рука бени и жаркое дыхание кваквакова...
Агент Кремля в оточенні Зеленського: хто він такий і що робив для країни-агресора | "Спостерігач" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0EVt6Cxd3WsUuKl04qUDMaqRM5rvudbw2W6L9VyT6lznnOUgBwGCzHIuQ&v=VV1i870gw6I&feature=youtu.be
Он мог оглянуться на любой экспонат и подождать. пока дистанция до Кадырова не будет достаточной, мог сделать вид, что ему позвонили, мог тупо завязать шнурок, и это был бы красноречивый жест, что он не желает находиться рядом с агрессором.
Арабы это сразу бы подметили и оценили. Все бы это зпметили.
Но Уруский будет рассказывать, что он "не собирается шарахаться".
Так ему и поверили.
Хотя, кого тут обманешь этой шуткой. СБУ ловит мышек помельче.
Типа, всего 2 кандидатуры, два полюса.
Любимая комбинация на всех украинских выборах.
і є кадировці - вже треба розрізняти.
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.
За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
"Пан Уруський в ОАЄ зустрічався з співробітником зовнішньої розвідки України...агент "Імам" надав важливі розвідданні про ворога."
хАвайТЄ