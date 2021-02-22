РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11680 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 910 21
Винницкая область (917) Закарпатье (2390) карантин (16730) Ивано-Франковская область (837) Шмыгаль Денис (2314) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине напряженная. Растет заболеваемость на Виннитчине и Закарпатье, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области остается напряженной.

Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом премьер-министр Денис Шмыгаль, инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"За минувшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал он.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных в Винницкой области и на Закарпатье.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68 332 кровати для больных COVID-19, из которых 58 390 подключены к кислороду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Ну нічого , Вовчик зато на лижах поковзав, а буковельці бабла рубанули, в той час , як майже весь бізнес сидів на лохдауні.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:36
+5
Кондоми, ви проливаєте крокодилячі сльози щодо поширення епідемії замість ліквідації джерел її розповсюдження на гірськолижних курортах, як це зробила вся Європа.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:56
+4
До речі з урядової гарячої лінії до цих пір не надійшла інформація чом у в Буковелі не підтримувались карантинні заходи, і що буде, як з того почне зростати захворюваність , запит було подано 15.01.2021.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський заявив, що в Україні не існувало посади Президента.

Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине напряженная. Растет заболеваемость на Виннитчине и Закарпатье, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6276
показать весь комментарий
22.02.2021 13:35 Ответить
Ну нічого , Вовчик зато на лижах поковзав, а буковельці бабла рубанули, в той час , як майже весь бізнес сидів на лохдауні.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:36 Ответить
Рубонув Вавин партньор Бєня, а лохам сидіти вдома і нікуди не рипатись.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:39 Ответить
Та чого всі ж робочі сфери обслуговування також крсили на чай і зарплати, хоча Бені фартануло найбільш.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:41 Ответить
Буковелем править Бєня і вся сфера обслуговування теж його.
показать весь комментарий
22.02.2021 14:06 Ответить
Говорим Беня , подразумеваем - Вову, ,
Говорим Вова , подразумеваем Беню , так как это одна шайка жадных волков !
показать весь комментарий
22.02.2021 13:55 Ответить
До речі з урядової гарячої лінії до цих пір не надійшла інформація чом у в Буковелі не підтримувались карантинні заходи, і що буде, як з того почне зростати захворюваність , запит було подано 15.01.2021.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:39 Ответить
От скажите, селяне, вас принуждали отдыхать в Буковеле, прям угрожали, шантажировали? Или вы сами туда как тупое бэкающее стадо поперлись вместо карантинить дома? Это такая крестьянская хитрость: напакостить самому, а обвинить соседа!
показать весь комментарий
22.02.2021 15:01 Ответить
Началась PR компания шмундяка который заказал в Индии Степашка )) Пересичный явно не хочет подсталять себя под фуфло-вакцину no name, нужно пересичному дать пинка и рассказать о страшном вирусе! )) Все в стиле Зе-клоуна, все как он любит ))
показать весь комментарий
22.02.2021 13:42 Ответить
Степку на мыло. Звиздун оказался сказочный.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:42 Ответить
Кондоми, ви проливаєте крокодилячі сльози щодо поширення епідемії замість ліквідації джерел її розповсюдження на гірськолижних курортах, як це зробила вся Європа.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:56 Ответить
Цікаво , а Степанов і вся Зелена шобла будуть ширятися цією вкциною, яку сьогодні розхвалює Зе , чи вже прищепилися американською ?
показать весь комментарий
22.02.2021 13:58 Ответить
Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3325
показать весь комментарий
22.02.2021 14:00 Ответить
нет, чтобы Ивано-Франковщину сразу закрыть. Расползается новый штамм по всей Украине. А он еще более заразный. Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9576
показать весь комментарий
22.02.2021 14:00 Ответить
пишут, что из Европы в Буковель туристы завезли. Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3077
показать весь комментарий
22.02.2021 14:01 Ответить
Сначала правительство допустило массовые мероприятия на горнолыжном курорте,
а теперь они обеспокоены, тратят деньги на лечение, а некоторые люди вообще умрут,
за такое нужно садить в тюрьму пожизненно!
показать весь комментарий
22.02.2021 14:11 Ответить
Девиз селян "сдохнем, но не покоримся и маски не нацепим! "Маски то е зло, ганчиркы, воны нэ потрибни. То всьо прыдумала злочынна влада щоб на нас заробляты!" Как-то так ))
показать весь комментарий
22.02.2021 14:54 Ответить
В Париже Нотр Дам сгорел после визита, на западной вспышка ковида после буковеля...совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:38 Ответить
 
 