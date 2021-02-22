Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине напряженная. Растет заболеваемость на Виннитчине и Закарпатье, - Шмыгаль

Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области остается напряженной.

Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом премьер-министр Денис Шмыгаль, инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"За минувшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал он.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных в Винницкой области и на Закарпатье.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68 332 кровати для больных COVID-19, из которых 58 390 подключены к кислороду.

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