Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине напряженная. Растет заболеваемость на Виннитчине и Закарпатье, - Шмыгаль
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Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области остается напряженной.
Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом премьер-министр Денис Шмыгаль, инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"За минувшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал он.
Глава правительства также сообщил о росте числа больных в Винницкой области и на Закарпатье.
По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68 332 кровати для больных COVID-19, из которых 58 390 подключены к кислороду.
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Говорим Вова , подразумеваем Беню , так как это одна шайка жадных волков !
а теперь они обеспокоены, тратят деньги на лечение, а некоторые люди вообще умрут,
за такое нужно садить в тюрьму пожизненно!