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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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выборы (24313) Госдума (1251) Россия (91190) Донбасс (26944) Гармаш (134)

ОРДЛО из-за "паспортизации" становится серой зоной для фальсификаций российских выборов, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ОРДЛО из-за

Донбасс в преддверии осенних выборов в Госдуму РФ становится серой зоной для избирательного процесса в России.

Об этом заявил представитель Отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш на своей страничке в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, проконтролировать сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы", - написал журналист.

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Он отметил, что по информации начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова, в настоящее время 639 тыс. жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта. Однако журналист высказал сомнение в правдивости этой цифры, так как всего три недели назад депутат госдумы Андрей Козенко на "интеграционном форуме "Русский Донбасс" заявлял, что российское гражданство получили "уже более 400 тысяч граждан "ДНР"-"ЛНР".

"То есть, получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за двадцать дней выдала почти 150 тысяч паспортов… Ну, или ростовский мент просто лжет. Для сравнения, более ранняя статистика, приводимая в российских же источниках, говорит, что за 8 месяцев 2020 года РФ выдала жителям оккупированного ею Донбасса 254 тысячи паспортов. 254 тысячи - за 8 месяцев! Очевидно, что выдать 150 тысяч за три недели россияне не могли", - написал Гармаш.

Он объяснил данный факт тем, что в последние дни активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года на оккупированной территории Донбасса. Этим, по мнению журналиста, и обусловлена реанимация так называемой "ЦИК" "ДНР".

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Гармаш уверен, что России нужны новые избиратели для фальсификации голосов на предстоящих выборах.

"До сентября еще полгода, - за это время они могут нарисовать и миллионную "статистику" новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут "отданы" за единороссов или других, нужных Путину партий… Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…", - заявил журналист.

Он допустил, что массовость посещения избирательных участков в сентябре, скорее всего, обеспечат проведением какого-нибудь бессмысленного "референдума" в ОРДЛО.
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Топ комментарии
+3
Оце я ще цим маю перейматися, капець!
В рашці не було, нема і не буде ніяких виборів.
Ніколи!!! Доки існує сама рашка.
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22.02.2021 13:51
+2
Новоспечені лапті з Домбасу.
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22.02.2021 13:42
+1
Выборами в раше он опечален, не было там выборов и не будет. А то что раздачей своих паспортов они там Украине козью морду делают, при нашем полном бездействии, вы молчите...
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22.02.2021 13:52
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Вот и отлично. Фальсификация выборов в Свинорашке приведет к консервации существующего режима, а значит и к сохранению и усилению санкций, нищеты и деградации рашки. Агенты "Крым" и "Донбасс" свою миссию выполнят! )))
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22.02.2021 13:42 Ответить
Ну да... Этот тупорылый не может понять, что там где диктатура, то Донбасс в этом уж никакой роли не играет в принципе.....
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22.02.2021 13:42 Ответить
Новоспечені лапті з Домбасу.
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22.02.2021 13:42 Ответить
После освобождения Донбасса. 25 лет лишения права голоса и выборных должностей, для тех, кто получил русский паспорт.
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22.02.2021 13:47 Ответить
Я дико извиняюсь, но какие могут быть избираемые должности, для иностранных граждан в стране в которой единое гражданство, пусть даже через 25 лет
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22.02.2021 13:56 Ответить
Тех вообще выслать на новую "родину". А на 25 лет лишать украинцев, взявших "гречку".
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22.02.2021 13:58 Ответить
Бамбаспаражнякнєгоніт))) сказали,що більше 600 тис.голів прийняли в "радную гавань" значить так і є)
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22.02.2021 13:48 Ответить
можно подумать там кто то на их голоса обращает внимание.....усатый четко показал как надо смотреть на стадо.
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22.02.2021 13:48 Ответить
На ********* уже давно рисуют те выборы которые надо. Лишняя пара сотен тысяч голов ни на что не влияет.
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22.02.2021 13:50 Ответить
Оце я ще цим маю перейматися, капець!
В рашці не було, нема і не буде ніяких виборів.
Ніколи!!! Доки існує сама рашка.
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22.02.2021 13:51 Ответить
Выборами в раше он опечален, не было там выборов и не будет. А то что раздачей своих паспортов они там Украине козью морду делают, при нашем полном бездействии, вы молчите...
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22.02.2021 13:52 Ответить
Все "выборы" нарасие с 2014 года нелегитимны из-за "голосования" в Крыму. С тех пор лично я и многие другие не признаем их результаты по территориальному образованию "рф". Хорошо бы и правительства их не признавали...
Кстати, до 2014 года все "выборы" нарасие были сфальсифицированы, со 2 срока ельцина...
Ваш кэп.
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22.02.2021 13:56 Ответить
Выборы в московском улусе подобны выборам в Беларуси.Они априори беспроигрышны для московско-питерской мафии.Там нет выборов.Фикция.А ордло - то так,СПМ на молодёжном сленге.Туалетная бумага в переводе.
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22.02.2021 13:56 Ответить
Это этих убогих мы должны реинтегрировать ? Надо вернуть землю , "кормильцы" сами разбегутся .
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22.02.2021 14:04 Ответить
Чувак с России пишет - И русские дети в Киеве вынуждены учиться на чуждом им полонизированом сельском наречии...
. Прошу вас дать мне статистику, в каких районах Киева проживают ваши дети и их количество. Также, я не понимаю почему ваша страна Россия не заботится о ваших детях и они вынуждены учится в украинских школах и за счет украинских налогоплательщиков. Например еврейские дети в Киеве, имеют свои детские сады и школы, и страна Израиль заботится о своих людях ,
Вопрос почему ваша очень великая страна Россия не заботится о ваших детях ( если такие дети есть) и Украина вынуждена учить ваших детей в своих школах ?

.
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....
.....
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22.02.2021 14:09 Ответить
какая фальсификация их там с рос паспортами меньше 0,05% населения РФ.
что они могут сфальсифицировать ?
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22.02.2021 14:52 Ответить
 
 