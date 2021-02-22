ОРДЛО из-за "паспортизации" становится серой зоной для фальсификаций российских выборов, - Гармаш

Донбасс в преддверии осенних выборов в Госдуму РФ становится серой зоной для избирательного процесса в России.

Об этом заявил представитель Отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш на своей страничке в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, проконтролировать сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы", - написал журналист.

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Он отметил, что по информации начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова, в настоящее время 639 тыс. жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта. Однако журналист высказал сомнение в правдивости этой цифры, так как всего три недели назад депутат госдумы Андрей Козенко на "интеграционном форуме "Русский Донбасс" заявлял, что российское гражданство получили "уже более 400 тысяч граждан "ДНР"-"ЛНР".

"То есть, получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за двадцать дней выдала почти 150 тысяч паспортов… Ну, или ростовский мент просто лжет. Для сравнения, более ранняя статистика, приводимая в российских же источниках, говорит, что за 8 месяцев 2020 года РФ выдала жителям оккупированного ею Донбасса 254 тысячи паспортов. 254 тысячи - за 8 месяцев! Очевидно, что выдать 150 тысяч за три недели россияне не могли", - написал Гармаш.

Он объяснил данный факт тем, что в последние дни активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года на оккупированной территории Донбасса. Этим, по мнению журналиста, и обусловлена реанимация так называемой "ЦИК" "ДНР".

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Гармаш уверен, что России нужны новые избиратели для фальсификации голосов на предстоящих выборах.

"До сентября еще полгода, - за это время они могут нарисовать и миллионную "статистику" новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут "отданы" за единороссов или других, нужных Путину партий… Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…", - заявил журналист.

Он допустил, что массовость посещения избирательных участков в сентябре, скорее всего, обеспечат проведением какого-нибудь бессмысленного "референдума" в ОРДЛО.