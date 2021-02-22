Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Специальная онлайн-система, предназначенная для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса, готова к работе.
Об этом заявил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе", - отметил Федеров.
Кроме этого он уточнил, что было принято решение относительно того, что данную систему запустят с марта текущего года.
Топ комментарии
+2 Лариса fb3d953c
показать весь комментарий22.02.2021 13:57
+2 Александр Лихошва
показать весь комментарий22.02.2021 14:11
+1 maravillo
показать весь комментарий22.02.2021 14:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
занялись бы каким полезным делом, что ли!