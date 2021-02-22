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Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса готова к работе, - Федоров

Специальная онлайн-система, предназначенная для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса, готова к работе.

Об этом заявил сегодня в ходе селекторного совещания с президентом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе", - отметил Федеров.

Кроме этого он уточнил, что было принято решение относительно того, что данную систему запустят с марта текущего года.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Интересно, сколько дураков выстроится в очередь.
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22.02.2021 13:57
+2
pfizer не для простых людей, а для слуг народа.
Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
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22.02.2021 14:11
+1
А черга на pfizer буде, чи ми вже як країна третього світу?
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22.02.2021 14:06
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Интересно, сколько дураков выстроится в очередь.
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22.02.2021 13:57 Ответить
Завтра Степаша на брифинге заявит, что за сутки зарегистрировалось 40000000 народу
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22.02.2021 14:04 Ответить
Я не против вакцинации . А как будут проверять тех , кто без симптомов уже переболел ?
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22.02.2021 14:00 Ответить
Сейчас можно бесплатно сдать тест на антитела
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22.02.2021 14:12 Ответить
у 50% і більше перехворівших антитіла не виявляються
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22.02.2021 14:18 Ответить
Якщо антитіла не виявлені, вважаю що треба робити щеплення
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22.02.2021 14:44 Ответить
Тобто на клітинний імунітет Ви поставили хрест?
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22.02.2021 16:32 Ответить
Непогано б посилання давати на джерело такої інформації. Та уточнювати через який час після одужання це було зафіксовано.
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22.02.2021 15:08 Ответить
Как и где?
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22.02.2021 16:08 Ответить
ЗЕлошари, в чергу.
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22.02.2021 14:01 Ответить
Тренируй те сь на котиках.
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22.02.2021 14:02 Ответить
А черга на pfizer буде, чи ми вже як країна третього світу?
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22.02.2021 14:06 Ответить
pfizer не для простых людей, а для слуг народа.
Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
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22.02.2021 14:11 Ответить
Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров - Цензор.НЕТ 9817
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22.02.2021 14:15 Ответить
Запишите и меня. Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров - Цензор.НЕТ 5592
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22.02.2021 14:14 Ответить
А де посилання на реєстрацію?
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22.02.2021 14:30 Ответить
попахивает аферой Воны с терафлю.... ту тоже везли самолетами за госсчет прямиком в аптеки Воны...
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22.02.2021 14:45 Ответить
капец всё готовятся и готовятся, а вакцины всё нет и нет...
занялись бы каким полезным делом, что ли!
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22.02.2021 14:53 Ответить
В очередь сукины дети в очередь. Отлезь гнида.
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22.02.2021 18:26 Ответить
 
 