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"Спортмастер" уверяет, что продолжает работать в Украине, несмотря на санкции СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – говорится в заявлении компании, которым располагает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.

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"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – подчеркнула она.

"Сегодня магазины Спортмастер Украина продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – отметила она, добавив, что одним их приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (порядка 1,5 тыс.).

По словам CEO, за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, в том числе Sportmaster и франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.

"Компании в 2021 году исполняется 25 лет. За время своей деятельности она стала одним из крупнейших ритейлеров на рынке спортивных товаров. Мы за честный бизнес и развитие рынка в прозрачной конкурентной среде", – добавила Кныш.

Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане.
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Топ комментарии
+34
От і все, що треба знати про дієвість Зе-санкцій...
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22.02.2021 14:21
+12
Вот такие санкции . Они , оказывается , белые и пушистые ?
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22.02.2021 14:21
+11
Ага. Всё равно,что с сарказмом вещать о германском магазине в москвабаде в 1942 году который трусы продаёт. Правда,какие мелочи.
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22.02.2021 14:35
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Нехай счатыть...
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22.02.2021 14:20 Ответить
санкції перетворюються... а елегантні шорти "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 8536
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22.02.2021 14:35 Ответить
От і все, що треба знати про дієвість Зе-санкцій...
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22.02.2021 14:21 Ответить
Не знаю структуры спортмастера, но санкции введены к сингапурской (мокшанской) конторе, которая владеет 99% акция украинского спортмастера, скорее всего акции будут проданы нашим олигархам и сеть уцелеет
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22.02.2021 14:35 Ответить
Я не срані.уа довіряю, а очам - вчора в Лавіні спортмайстер пацював!
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22.02.2021 15:02 Ответить
Прямо сейчас ошен плаза Киев спортмастер открыт много народа,какие методички это фвкт,если говноканалы Мертвечука закрыты,так закрыты и это модно пощупать вернее увидеть
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22.02.2021 15:30 Ответить
Еще и продолжает работать... да их закрыть стоит лишь за то, что накручивают в 5 раз цены. Скоты!
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22.02.2021 14:21 Ответить
Ті самі товари ви можете придбаи за кращою ціною на Алі.
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22.02.2021 15:32 Ответить
Конечно! Хотя, я убедился, что у на в Украине тоже делают годноту, просто найти трудно. Ну ладно, на официальном сайте адидаса брал модельку за 50баксов. Пришел потом в этот мастер и увидел там цену на такую же модель: 8000, мне аж дар речи отняло. Это уже не покрытие аренды и зряплат, это уже просто нахальные сверхприбыли.
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22.02.2021 15:46 Ответить
Да-да, давно уже у них відмовився купувати, бо ціни неадекватні - боти Колумбія в США в баксах раза в два дешевші! Легше з Америки замовляти!
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22.02.2021 16:05 Ответить
не покупай ,
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22.02.2021 17:47 Ответить
ты бы купил за 8000к то что стоит 50?
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22.02.2021 19:00 Ответить
я нет
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22.02.2021 19:49 Ответить
Вот такие санкции . Они , оказывается , белые и пушистые ?
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22.02.2021 14:21 Ответить
Ага. Всё равно,что с сарказмом вещать о германском магазине в москвабаде в 1942 году который трусы продаёт. Правда,какие мелочи.
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22.02.2021 14:35 Ответить
"Спортма́стер - российская компания розничной торговли спорттоварами."

А й в правду какакаяразница? Чому б не збагатити кацапське бидло, яке вбиває українців?
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22.02.2021 14:38 Ответить
и пох, пусть окукливаются у себя за железным занавесом, в таможенном союзе
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22.02.2021 14:53 Ответить
Просто потрібно зрозуміти що є спільного між москальськими баригами в Україні, москальським проспектом у Києві та москальськими танками у Донецьку. Я відразу відчув москальський сморід. А ви?
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22.02.2021 16:19 Ответить
В Украине закон что дышло.
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22.02.2021 14:22 Ответить
Шо на это Бубочка ответит интересно,то есть она так сама решила и указ им не указ,то же самое говорят пропагандоны журналисты с 112 зик,и ньюзван,кому хочется насиженное место терять "Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш
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22.02.2021 14:23 Ответить
Ну так вот еще одно доказательство, что зеленіе - петухи
Они прокукарекали
А солнце может и не вставать.
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22.02.2021 14:23 Ответить
АЛЕКСЕЙ ПОЧТО БАБКУ ,ДА ТОПОРОМ?
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22.02.2021 14:29 Ответить
Похмелись.
Баку - Раскольников
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22.02.2021 15:00 Ответить
индейцы не пьют - ты шо не знаешь - вредна нам пить это первое ,а ты не думаешь що таки наш клоун похож на мечтателя из ,Белых ночей"? ,да да Достоевского)))
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22.02.2021 15:07 Ответить
Ну раз ті индеец, а настоящему индейцу завсегда везде ништяк - то мог бі иметь более буйную фантазию.
Достоевский - от слова "доставать" Я как и Маугли, могу достать кого угодно "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 2681
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22.02.2021 15:12 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Называйте вещи своими именами. Клоун это тот кто 5-6 лет учился в цирковом училище и имеет соответствующий диплом, а тот кто со школы и в институте шарился по самодеятельностям и КВНам, вместо учёбы, есть не что иное, как простой необразованный фигляр. И не более.
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22.02.2021 15:15 Ответить
таки да согласен - это под клоуна косил много лет))
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22.02.2021 15:19 Ответить
ЭТО ВАМ ЗА РОШЕН))))
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22.02.2021 14:27 Ответить


Ольга Рев@Olha_Rev 15 ч

Медведчук знав про "санкції" на 2 з його 100 бізнесів за добу, і тільки один Єрмак взнав за 30 хвилин до введення.
Плакала вся маршрутка...
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22.02.2021 14:29 Ответить

Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__

1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
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22.02.2021 14:30 Ответить
ета баригіни прадєлкі, мамой рімой клянусь "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 6034
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22.02.2021 14:30 Ответить
Фарс чистой воды. Интересно на медведчука такие же наложили - не обязательные для исполнения, ну типа пошумели посуетились, попиарились бу бу бу сказали... лохторат прослезился, обрадовался. повеселел и рейтинг шмарклі відразу пішов у гору
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22.02.2021 14:34 Ответить
Заказывайте у Спортмастера товары на Нову почту и не забирайте их.
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22.02.2021 14:34 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО АЛЬФА БАНК ЗАКРЫТЬ !)
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22.02.2021 14:35 Ответить
Хороший магазин, я там Коламбию покупал пару раз.
а остальное китайский ширпотреб, ну на сезон хватает.
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22.02.2021 14:39 Ответить
Угу, поддельную Коламбию в три раза дороже оригинала. "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 2583
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22.02.2021 16:26 Ответить
почему поддельную? написано сделано в Индонезии.
хожу сейчас в -35 в рубашке и пуховичке.
это не Китай однозначно, в нем и в -15 холодно.
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22.02.2021 16:43 Ответить
ну если учесть, что я мерзляка. дома температура +32+35, хожу в кофточке.
правда курить на балкон хожу, но там как раз китайский пуховик и помогает "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 333.
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22.02.2021 16:46 Ответить
А скрепно Каламбию покупать?
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22.02.2021 16:51 Ответить
какая разница, главное что на долго.
ботинки мне из Германии присылают, ну либо у себя Кларкс покупаю, есть снегоходы полярные Адидас. ( их мне хватает на 5-10 лет).
Сигареты Белорусские, спиртное Казахское. Жрачка местная (огурцы, помидоры ) круглый год в теплицах выращивают.
ну а свинины и прочего завались, ходи только куски получше выбирай.
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22.02.2021 16:57 Ответить
А тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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22.02.2021 17:02 Ответить
"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 8423
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22.02.2021 17:00 Ответить
Попукают и закроются. НацБанк уже заблокировал им весь поток денег
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22.02.2021 14:40 Ответить
против Сингапура поперли ?
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22.02.2021 17:04 Ответить
Фальшивые санкции. В Украине все так работает. А законы и решения властей просто пиар.
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22.02.2021 14:47 Ответить
У нас менеджери торгівельних мереж вирішують що законно,а що ні?Можливо вони ще візьмуться за тлумачення кримінального права?
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22.02.2021 14:48 Ответить
Да всем насрать на эти потешно-пиаровские санкции. Все работают, как и работали.
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22.02.2021 14:49 Ответить
Цензор повторяет опзжэшную методичку санкции фуфло спортмастер работает, использует как превоисточник лубянскую помойку Страна.UA. PS: Бывший рыг Порошенко, сделавший партию регионов, купил прямой канал у саши-стоматолога, переоформил его на рыга макеенко, который во время Майдана закрывал станции метро в Киеве.
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22.02.2021 14:57 Ответить
Станции метро закрывались решением Кабмина Азарова.
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22.02.2021 15:08 Ответить
"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 3506
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22.02.2021 16:28 Ответить
Громце всех и чаще о закрытии спортмастера бубнит мокшанской помойки страна.ua и портнов.

"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 2616
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22.02.2021 14:52 Ответить
им то какая разница, компания Сингапурская и производство у них там. "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 5682
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22.02.2021 17:05 Ответить
ты кацапская срань исчезнешь?)))
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22.02.2021 19:13 Ответить
Печера Дракона

- проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
- санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
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22.02.2021 14:54 Ответить
Не виключено, що там як і вскрізь в подібних мережах, все оформлено на фопи, а спортмастер лише вивіска.
Але все рівно, треба з чогось починать, дійде черга і до хитрозроблебних фопчиків.
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22.02.2021 14:56 Ответить
Не частите с повторением методички.
Палевно.

22.02.2021 14:57
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22.02.2021 15:10 Ответить
"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 4265
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22.02.2021 16:28 Ответить
Кажется Зеленский испугался собственных санкций. Кроме Спортмастера только в Киеве 24 магазина O'stin и Funday принадлежащих Спортмастеру. Будет эффект домино. Украинская власть невежественна и непрофессиональна, единственное чем они руководствуются это эмоции.
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22.02.2021 15:10 Ответить
Ну, закриють нафіг і ці контори.
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22.02.2021 15:39 Ответить
Украинским властям все равно никогда не хватает яиц заставить исполнять свои же тупые запреты и санкции.
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22.02.2021 17:27 Ответить
О'stin дерьмо кацапское вернее под их брендом шмотки с Китая низкого качества
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22.02.2021 16:23 Ответить
Ну да помню как коммунисті радовались что у Ельцина не получается, как Тимошенки радовались что у Ющенка не получается, и где они теперь все?
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22.02.2021 15:25 Ответить
Ну, на відміну від Ющенко, Юлька на плаву.
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22.02.2021 15:38 Ответить
Больший враг тот кого легче ненавидеть, путина ненавидеть беспафосно, неэффектно. Вот болельшики По ненавдят Зе а не его. Умные люди имеют интересы, а глупые неизменные догмы
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22.02.2021 15:30 Ответить
а продажним взагалі повфіг, їм аби кремлівські гроші.
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22.02.2021 15:37 Ответить
Мене взагалі дивує, як хтось в тому гніднику купує товари. Ті самі товари китайці продають набагато дешевше. Чи хтось думає що, кацапи самі їх виробляють за совковими гостами?
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22.02.2021 15:35 Ответить
Похоже цирк с "санциями" был разводом электората -все они продолжают работать.
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22.02.2021 15:40 Ответить
у них сразу был ответ, мы ничего не нарушали и продолжим работать.
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22.02.2021 17:08 Ответить
На решения СНБО можно на*-рать?
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22.02.2021 16:03 Ответить
Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - говорится в заявлении компании, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.

"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", - подчеркнула она.

https://interfax.com.ua/news/general/725385.html
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22.02.2021 17:09 Ответить
Ты случайно мой вопрос пропустил.
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22.02.2021 17:11 Ответить
да всё это фикция, для отвлечения внимания, олигарху в который раз устроили шоу над украинцами и тупо ржут над нами
Кроме Спортмастера посмотрите например на те же автозаправки Glasco которые принадлежать Оксане Марченко все работают прекрасно..

так что эти санкции это фикция для поднятия рейтинга ЗЕ и отвлечения внимание от поднятия тарифов, неудачи с вакциной и скоро будет расследование от белинкарт о сливе операции зеленским по Вагнеровцам
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22.02.2021 17:25 Ответить
 
 