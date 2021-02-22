"Спортмастер" уверяет, что продолжает работать в Украине, несмотря на санкции СНБО
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Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.
"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – говорится в заявлении компании, которым располагает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.
"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – подчеркнула она.
"Сегодня магазины Спортмастер Украина продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – отметила она, добавив, что одним их приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (порядка 1,5 тыс.).
По словам CEO, за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, в том числе Sportmaster и франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.
"Компании в 2021 году исполняется 25 лет. За время своей деятельности она стала одним из крупнейших ритейлеров на рынке спортивных товаров. Мы за честный бизнес и развитие рынка в прозрачной конкурентной среде", – добавила Кныш.
Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.
Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.
В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.
В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане.
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А й в правду какакаяразница? Чому б не збагатити кацапське бидло, яке вбиває українців?
Они прокукарекали
А солнце может и не вставать.
Баку - Раскольников
Достоевский - от слова "доставать" Я как и Маугли, могу достать кого угодно
Называйте вещи своими именами. Клоун это тот кто 5-6 лет учился в цирковом училище и имеет соответствующий диплом, а тот кто со школы и в институте шарился по самодеятельностям и КВНам, вместо учёбы, есть не что иное, как простой необразованный фигляр. И не более.
Ольга Рев@Olha_Rev 15 ч
Медведчук знав про "санкції" на 2 з його 100 бізнесів за добу, і тільки один Єрмак взнав за 30 хвилин до введення.
Плакала вся маршрутка...
Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__
1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
а остальное китайский ширпотреб, ну на сезон хватает.
хожу сейчас в -35 в рубашке и пуховичке.
это не Китай однозначно, в нем и в -15 холодно.
правда курить на балкон хожу, но там как раз китайский пуховик и помогает .
ботинки мне из Германии присылают, ну либо у себя Кларкс покупаю, есть снегоходы полярные Адидас. ( их мне хватает на 5-10 лет).
Сигареты Белорусские, спиртное Казахское. Жрачка местная (огурцы, помидоры ) круглый год в теплицах выращивают.
ну а свинины и прочего завались, ходи только куски получше выбирай.
- проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
- санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
Але все рівно, треба з чогось починать, дійде черга і до хитрозроблебних фопчиків.
Палевно.
22.02.2021 14:57
"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - говорится в заявлении компании, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".
По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.
"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", - подчеркнула она.
https://interfax.com.ua/news/general/725385.html
Кроме Спортмастера посмотрите например на те же автозаправки Glasco которые принадлежать Оксане Марченко все работают прекрасно..
так что эти санкции это фикция для поднятия рейтинга ЗЕ и отвлечения внимание от поднятия тарифов, неудачи с вакциной и скоро будет расследование от белинкарт о сливе операции зеленским по Вагнеровцам