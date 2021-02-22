Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек

Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка. Повышать уровень владения государственным языком будут чиновники и работники коммунальных предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии.

Отмечается, что в регионе уже набралось более тысячи желающих пойти на курсы.

В первую групу пока взяли 30 человек. Туда включили чиновников местного самоуправления, работающих с документами и выступающих публично. За четыре недели они смогут повысить сою грамотность и расширить словарный запас.

Как сообщалось ранее, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь.

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