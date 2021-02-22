Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка. Повышать уровень владения государственным языком будут чиновники и работники коммунальных предприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии.
Отмечается, что в регионе уже набралось более тысячи желающих пойти на курсы.
В первую групу пока взяли 30 человек. Туда включили чиновников местного самоуправления, работающих с документами и выступающих публично. За четыре недели они смогут повысить сою грамотность и расширить словарный запас.
Как сообщалось ранее, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь.
Топ комментарии
+9 Rino Onix
показать весь комментарий22.02.2021 14:25
+8 Alex Tom
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+8 Lvbnhj
показать весь комментарий22.02.2021 14:31
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То якого ...пішли (і їх взяли ) на державну службу ?
Нехай російські щелепи повправляються
- Мрій! Переможу!