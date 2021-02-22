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Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек

Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка. Повышать уровень владения государственным языком будут чиновники и работники коммунальных предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии.

Отмечается, что в регионе уже набралось более тысячи желающих пойти на курсы.

В первую групу пока взяли 30 человек. Туда включили чиновников местного самоуправления, работающих с документами и выступающих публично. За четыре недели они смогут повысить сою грамотность и расширить словарный запас.

Как сообщалось ранее, в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский"
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Топ комментарии
+9
И футбольных арбитров пусть отправят на эти курсы.
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22.02.2021 14:25
+8
Піпець!Ці люди прожили все свідоме життя в Україні,вивчали в школах українську мову,повинні були вчитися в вишах українською мовою,чули її щодня вживу і в ефірі,і тепер держава повинна вчити їх мові?Можливо їх не на курси потрібно направляти,а на прийом до психіатра?
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22.02.2021 14:30
+8
За 30 (тридцять Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек - Цензор.НЕТ 6612 ) років дебіли не вивчили мови !? ..
То якого ...пішли (і їх взяли ) на державну службу ?
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22.02.2021 14:31
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Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек - Цензор.НЕТ 8305
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22.02.2021 14:22 Ответить
И футбольных арбитров пусть отправят на эти курсы.
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22.02.2021 14:25 Ответить
сумських і глухівських відправте слідом за одеськими

Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек - Цензор.НЕТ 9451
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22.02.2021 14:26 Ответить
Не треба називати Сумщину,навіть офіційну,проросійською.Просто Глухів - це вотчина кагебістської затички Деркача.
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22.02.2021 14:34 Ответить
До вступления в силу закона несколько лет назад его отсрочили так как сказали что нужен переходной период чтобы все выучили мову до вступления закона. И вот на тебе, как неожиданно! )
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22.02.2021 14:26 Ответить
За 30 (тридцять Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка: в первой группе 30 человек - Цензор.НЕТ 6612 ) років дебіли не вивчили мови !? ..
То якого ...пішли (і їх взяли ) на державну службу ?
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22.02.2021 14:31 Ответить
Піпець!Ці люди прожили все свідоме життя в Україні,вивчали в школах українську мову,повинні були вчитися в вишах українською мовою,чули її щодня вживу і в ефірі,і тепер держава повинна вчити їх мові?Можливо їх не на курси потрібно направляти,а на прийом до психіатра?
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22.02.2021 14:30 Ответить
Зеленский выучил и эти выучат.
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22.02.2021 14:33 Ответить
Язык может быть и выучат . Но Адеса так и останется Адесой . Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб - Цензор.НЕТ 571
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22.02.2021 14:33 Ответить
а кто это ценит? - и чем же Одесса ,а вернее одесситы вас обидели так? - не правильно это и таки люди есть разные - большая час ,таки очень хорошие)))
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22.02.2021 14:44 Ответить
для примера - Татьяна Лайф таки здесь мешкая - с детками и мужем )
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22.02.2021 14:47 Ответить
Приклад гідний наслідування !!!))))
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22.02.2021 14:58 Ответить
Велика гадюка, я знав що ти людина з гумором ,але треба й міру знати !!!)))
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22.02.2021 15:02 Ответить
та ладно ,я же любя - тем более - индеец))
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22.02.2021 15:12 Ответить
Вернутся с курсов с вывернутыми наглухо челюстями.
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22.02.2021 14:40 Ответить
Вот с этого и нужно было начинать украинизацию еще в 90-х годах, тогда возможно Крым с Донбассом были бы и сегодня украинскими.
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22.02.2021 14:45 Ответить
Вчитись ніколи не пізно
Нехай російські щелепи повправляються Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб - Цензор.НЕТ 9139
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22.02.2021 14:45 Ответить
Таких надо не на курсы, а увольнять!!
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22.02.2021 14:45 Ответить
кто же их уволит - они же......))
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22.02.2021 14:48 Ответить
Хочешь жить в Польше? Выучи не только язык, но и историю. А наши дегенераты, еще и спорят, как можно как нужно и про права блеят! Оборзела челядь в конец! Так би і ї*анув по голові підручником з української мови по тій дурній макітрі!
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22.02.2021 14:52 Ответить
- Как правильно, мечтей или мечтов? Победю или побежду?
- Мрій! Переможу!
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22.02.2021 14:53 Ответить
Будь-який чиновник перед проходженням конкурсу на посаду власноручно пише в анкеті "вільно володію державною мовою" - інакше не може бути допущений до конкурсу. Так що курси - тільки за власний рахунок, або хай звільняє своє місце - бажаючі знайдуться.
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22.02.2021 14:55 Ответить
одесских чиновников как самых коррумпированных в стране - сразу в крематорий
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22.02.2021 14:57 Ответить
То есть снова нас ограбят, ведь деньги на это из бюджета возьмут! Поставить условие - кто через 2 недели не будет разговаривать на чистой украинской будет уволен! Уже через неделю все чиновники будут лепетать как соловьи без курсов!
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22.02.2021 14:59 Ответить
А де вони народились й жили ? Вони щр , в школу не ходили ? Як це можна - не знати мови країни , в якій живеш ?
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22.02.2021 15:01 Ответить
У них параллельная кабинетная реальность. Не пересекающаяся с обычной. А доллар и доляр звучит практически одинаково.
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22.02.2021 15:27 Ответить
А чого ці гниди чекали 30 років? Тепер їх за державні кошти ще й навчатимуть? Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб - Цензор.НЕТ 6659
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22.02.2021 15:28 Ответить
Курси у Трускавці, чи в Буковелі?
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22.02.2021 15:59 Ответить
Шо то за держава, що не висуває вимоги до своїх чиновників володіння державною мовою... Звільнити керівників які їх приймали на роботу...
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22.02.2021 16:00 Ответить
Чи в Еміратах?
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22.02.2021 16:01 Ответить
А в школі не вивчали ? Опять за рибу гроші
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22.02.2021 17:02 Ответить
В сооветских школах в Одессе в 80-х был весьма продвинутое обучение Украинскому языку и литературе.Но видимо в чиновники выбирают не умных и продвинутых,а исключительно по другим способностям.
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22.02.2021 17:29 Ответить
А зачем их на курсы? Они за 30 лет не выучили мову - значит тупые. Носком под сраку и набрать тех кто володие. Дефицита с этими гавнюками нет. Вот и пускай летом листья собирают, зимой снег гребут.
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22.02.2021 18:18 Ответить
 
 