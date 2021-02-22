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украинский язык (1165) футбол (3543) Андрей Павелко (46) Креминь Тарас (120)

Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона

Новости Цензор.НЕТ Общество

Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос"

Инцидент произошел между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча  Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявлении желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола я направил письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие мероприятия по обеспечению выполнения Украинской ассоциацией футбола требований закона относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести к сведению членов Ассоциации рекомендации уполномоченного по защите государственного языка по нормам закона, которые касаются применения государственного языка в деятельности спортивных федераций. Однако, из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм закона", - отметил уполномоченный.

Как сообщалось, ранее тренер ФК "Львов" Шумский рассказал о том, что получил от арбитра желтую карточку за просьбу перейти на украинский язык.

Читайте также: Креминь получил более 600 жалоб на нарушение языкового законодательства

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
краще з цим інцидентом розберіться

Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 159
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22.02.2021 14:25
+6
Прежде всего нужно приучить всех бюрократов от села до Рады пользоваться Мовой.Это очень легко с помощью пинка в зад,Затем госпредприятия и СМИ.Затем фирмы в Интернете.Выходная страничка должна быть украиномовной.Даже Майкрософт,Гугл соблюдают это.
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22.02.2021 14:31
+5
фубол совковой, такі і судді
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22.02.2021 14:56
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Правила форума Совет форумчан
Пусть молча играют .
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22.02.2021 14:24 Ответить
краще з цим інцидентом розберіться

Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 159
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22.02.2021 14:25 Ответить
"Ета агалтєлая русафобія!" (с)
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22.02.2021 14:34 Ответить
Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 5390Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 3549
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22.02.2021 14:28 Ответить
Прежде всего нужно приучить всех бюрократов от села до Рады пользоваться Мовой.Это очень легко с помощью пинка в зад,Затем госпредприятия и СМИ.Затем фирмы в Интернете.Выходная страничка должна быть украиномовной.Даже Майкрософт,Гугл соблюдают это.
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22.02.2021 14:31 Ответить
Негосударственный язык - кацапский мат?
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22.02.2021 14:34 Ответить
ШпрехенФюрер Шариков уже и до футбола дотянул ручонки-язычок.
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22.02.2021 14:35 Ответить
Опа, Щаслывчыку-кацапчыку. Пограємо у хвутбольчика?
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22.02.2021 15:04 Ответить
брысь в погреб убогое.
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22.02.2021 15:09 Ответить
убогие тут только особочелюстные)
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22.02.2021 15:10 Ответить
Он (тренер) лучше бы больше внимания уделял развитию своей команды, чем "мовним утискам з боку арбітра".
Тогда бы его команда не проигрывала 2-0, как в том матче.
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22.02.2021 14:44 Ответить
а що тобі не подобається? конкретно
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22.02.2021 14:57 Ответить
Конкретно то, что тренер манипулирует вниманием.
В данном случае конкретно - он отмазывается от того, что его команда влетела 2-0 в том матче таким вот нехитрым способом.
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22.02.2021 15:03 Ответить
Вообще насрать на счет игры, если честно) Кацапов учат и прекрасно.
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22.02.2021 15:09 Ответить
Странно что тебя не научили до сих пор, раз ты по-русски говоришь).

А вот это и плохо. Что во главе угла не результат.
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22.02.2021 15:10 Ответить
Я сам вчив, якщо що) Для мене важливіший результат не в грі, а у житті. Тому, спершу вузькощелепних навчимо, а потім і у хвутбольчика
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22.02.2021 15:16 Ответить
Тут вопрос в другом. Это не сфера обслуживания, так что тут не обязан. Или в законе прямо указан арбитраж футбольных матчей?

Меня возмущает даже не скрытое оскорбление от тебя (на предмет русскочелюстных), а то, что у нас больше внимания уделяется языку а не результату. На футбольном поле в том числе.
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22.02.2021 15:49 Ответить
А вот кстати.
На каком языке должны общаться судьи при проведении футбольного матча Лиги Чемпионов или Лиги Европы, проходящим в Украине?
На государственном (по закону)?
Интересно, а что на этот случай скажет ФИФА или УЕФА?
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22.02.2021 14:47 Ответить
Англійська підійде?
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22.02.2021 14:57 Ответить
Нет. Формально матч проходит в Украине, на поле украинского юр. лица.
Но при малейшем поползновении... ауф видерзейен международные турниры для нашей сборной.ю

Двойные стандарты, выходит.
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22.02.2021 15:02 Ответить
Не выдумывай, на международных турнирах вообще упоминания кацапов черным скотчем заклеивают...
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22.02.2021 15:20 Ответить
Ты не путай.
Сейчас их заклеивают во-первых не в рамках ФИФА или УЕФА, а в рамках МОК. То есть на Лиге Чемпионов или Лиге Европы никто не заклеивал их.
Во-вторых: в рамках МОК их заклеивают не "патамуштамаскали" а потому, что они не прошли антидопинговые тесты. Завтра не пройдет кто-то другой - и его ТОЖЕ заклеют как миленького. Или завтра они докажут WADA что выполнили требования, и скотчем их заклеивать перестанут. К Украине и нашим проблемам факт заклеивания вообще НИКАКОГО отношения не имеет.
В-третьих мне реально интересно, как соотносятся наши законы с правилами ФИФА и УЕФА. Насколько я знаю, ФИФА и УЕФА очень ревностно относятся к собсвенной автономии и любое вмешательство местных властей в их сферу ответственности = исключение таковых сборных а то и клубов из международных турниров. Как я полагаю, у них принято судейство на английском. Вместе с тем, это может противоречить нашему закону.

Вот и интересно. Как оно в итоге должно быть.
И главное - почему никто из патриотов не воет на предмет английского мол "аааа, чужой язык". Сча попробую тебе ответить в ФБ напрямую, как это выглядит.
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22.02.2021 15:57 Ответить
А не. Не могу тебя найти.
В общем выглядит это, как будто они не за свободу а за другого хозяина.
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22.02.2021 15:59 Ответить
А якою мовою розмовляють судді, скажімо, в Парижі чи в будь-якому іншому місті планети, тим більше, якщо змагання не міжнародні? Треба всім сідати за підручники з російської мови? Чи не забагато честі?
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22.02.2021 15:24 Ответить
Русский, английский, французский... все это не государственные языки.
Выделять из них какой-то один - дискриминация. Противозаконная штука.
Правила одни для всех. Только государственный - так только государственный.
А то я бы ответил, как это выглядит, да забанят.

Тебе сказать что надо? Надо тренеру прежде всего тренировать свою команду. На поле во время крупного международного турнира судья говорит на английском, а может некоторым игрокам на французском (раз они ОБА его знают) или даже итальянском и так далее.
И всем, представь, плевать.
Они задумываются о результате, а не кричат мол их там в чем-то ущемили.
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22.02.2021 15:52 Ответить
Внутрішні і міжнародні матчі мають різний статус. На міжнародних, як правило, використовується англійська. Можливо, російська використовується в матчах між країнами "Таежного союза". Такі питання заздалегідь узгоджуються. Наприклад, організатори в оголошенні про міжнародну конференцію повідомляють: робочими мовами конференції є такі:... Зазвичай, це - англійська і мова держави, де відбувається конференція.
Зовсім неможливо, щоб у внутрішніх матчах, скажімо Польщі, судили російською мовою.
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22.02.2021 15:53 Ответить
С международными матчами я могу понять, на самом деле.
А вот как оно происходит во внутренних матчах чемпионата Швейцарии? В которой 4 языка?

И повторюсь. Тренеру не рассказывать о том что его обидели надо, а команду тренировать.
А то они 2-0 влетают, а виноват русскоязычный судья, да не потому что левый пеналь дал (а это не так), а потому что к тренеру по-русски обратился. А не кривоногие футболисты и прохвессионал-тренер
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22.02.2021 16:30 Ответить
Тут тренер уже побоку, судьями занялся закон
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22.02.2021 18:09 Ответить
Поясню по-простому. Оттого что к нему судья обратиться не на русском... его футболисты играть лучше не станут. В то время как его задача - чтобы они играли лучше.
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23.02.2021 09:23 Ответить
сам себе ребус сочинил ..
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22.02.2021 14:59 Ответить
Скажут заклеить все российское гивно черным скотчем, чтоб и слова по-российски не вякало...
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22.02.2021 15:02 Ответить
А по-английски то есть можно? Хотя это тоже чужой язык.
Или ты заставишь какого-нить судью ФИФА вести судейство на украинском?

В общем лучше бы тренер это внимание уделили бы своим непосредственным обязанностям, чем обидой мол ему на русском ответили. Глядишь и не влетела бы его команда 2-0.
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22.02.2021 15:05 Ответить
Тренер с командой разберётся сам, а вот кацапорбитры науку получат.
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22.02.2021 15:07 Ответить
Удивительно, что ты сам пишешь на русском).
Понимаешь - то, как он разбирается видно на поле. По результатам. А вот это вот его поведение мол обидели его... это лишь отвод глаз от его эффективности.... которая не слишком.
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22.02.2021 15:09 Ответить
А чому тут дивитися, якщо я російськомовний громадянин України? Я навіть фамілію тренера не запам'ятав. А вот узкочелюстных, которые славянский язык выучить не могут - презираю.
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22.02.2021 15:13 Ответить
прізвище, пардон з Кривого Рогу)
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22.02.2021 15:14 Ответить
Та считай земляк. Привет из Запорожья).
Тут дело не в выучить.
Я, наприклад, вільно спілкуюсь і пишу українською. Але, оскільки мої батько, мати, дід... і так далі говорили російською...
То в общении я предпочту русский. Потому как Род.

Здесь же, в случае с этим тренером, мы имеем явную манипуляцию. У него футболисты проигрывают 2-0, а он не им трендюлей дает, а закидывает мол арбитр с ним по русски говорил, а оттого проиграли.
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22.02.2021 15:46 Ответить
Ты утомляешь.
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22.02.2021 17:21 Ответить
Воще плевать на тренера, узкочелюстных надо искоренять, а кто не выведется - тем серый паспорт.
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22.02.2021 18:08 Ответить
Учитывая, что ты пишешь это на русском языке, то для достижения этой цели первое, что тебе нужно сделать - это ... искоренить самого себя.
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23.02.2021 09:22 Ответить
фубол совковой, такі і судді
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22.02.2021 14:56 Ответить


Arthur @arthuruank 19 ч

На фото Вітя Копієвський.
Якраз воно роздає жовті картки людям, які просять спілкуватися українською.
Ще раз - українською мовою в Україні, в українському чемпіонаті

Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 3123
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22.02.2021 17:08 Ответить
Треба анулювати ліцензію на суддівство, не знаєш мови - не маєш права на роботу з людьми у цій державі ! А якщо знаєш ,та не хочеш, то це вже підсмерджує російським шовінізмом - тим більш треба позбавляти ліцензії у цій державі !
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22.02.2021 22:09 Ответить
эта кавелка - мразь самая настоящая .. - *****, по нему тюрьма мало плакала-плакала..- да никак..- отмазали..((((
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22.02.2021 22:33 Ответить
Вітя - друг селезньова і уСіка
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27.02.2021 11:00 Ответить
 
 