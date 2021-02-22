Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона
Новости Цензор.НЕТ Общество
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос"
Инцидент произошел между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.
В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявлении желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации.
"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола я направил письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие мероприятия по обеспечению выполнения Украинской ассоциацией футбола требований закона относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести к сведению членов Ассоциации рекомендации уполномоченного по защите государственного языка по нормам закона, которые касаются применения государственного языка в деятельности спортивных федераций. Однако, из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм закона", - отметил уполномоченный.
Как сообщалось, ранее тренер ФК "Львов" Шумский рассказал о том, что получил от арбитра желтую карточку за просьбу перейти на украинский язык.
Пожалуйста, подождите...
Тогда бы его команда не проигрывала 2-0, как в том матче.
В данном случае конкретно - он отмазывается от того, что его команда влетела 2-0 в том матче таким вот нехитрым способом.
А вот это и плохо. Что во главе угла не результат.
Меня возмущает даже не скрытое оскорбление от тебя (на предмет русскочелюстных), а то, что у нас больше внимания уделяется языку а не результату. На футбольном поле в том числе.
На каком языке должны общаться судьи при проведении футбольного матча Лиги Чемпионов или Лиги Европы, проходящим в Украине?
На государственном (по закону)?
Интересно, а что на этот случай скажет ФИФА или УЕФА?
Но при малейшем поползновении... ауф видерзейен международные турниры для нашей сборной.ю
Двойные стандарты, выходит.
Сейчас их заклеивают во-первых не в рамках ФИФА или УЕФА, а в рамках МОК. То есть на Лиге Чемпионов или Лиге Европы никто не заклеивал их.
Во-вторых: в рамках МОК их заклеивают не "патамуштамаскали" а потому, что они не прошли антидопинговые тесты. Завтра не пройдет кто-то другой - и его ТОЖЕ заклеют как миленького. Или завтра они докажут WADA что выполнили требования, и скотчем их заклеивать перестанут. К Украине и нашим проблемам факт заклеивания вообще НИКАКОГО отношения не имеет.
В-третьих мне реально интересно, как соотносятся наши законы с правилами ФИФА и УЕФА. Насколько я знаю, ФИФА и УЕФА очень ревностно относятся к собсвенной автономии и любое вмешательство местных властей в их сферу ответственности = исключение таковых сборных а то и клубов из международных турниров. Как я полагаю, у них принято судейство на английском. Вместе с тем, это может противоречить нашему закону.
Вот и интересно. Как оно в итоге должно быть.
И главное - почему никто из патриотов не воет на предмет английского мол "аааа, чужой язык". Сча попробую тебе ответить в ФБ напрямую, как это выглядит.
В общем выглядит это, как будто они не за свободу а за другого хозяина.
Выделять из них какой-то один - дискриминация. Противозаконная штука.
Правила одни для всех. Только государственный - так только государственный.
А то я бы ответил, как это выглядит, да забанят.
Тебе сказать что надо? Надо тренеру прежде всего тренировать свою команду. На поле во время крупного международного турнира судья говорит на английском, а может некоторым игрокам на французском (раз они ОБА его знают) или даже итальянском и так далее.
И всем, представь, плевать.
Они задумываются о результате, а не кричат мол их там в чем-то ущемили.
Зовсім неможливо, щоб у внутрішніх матчах, скажімо Польщі, судили російською мовою.
А вот как оно происходит во внутренних матчах чемпионата Швейцарии? В которой 4 языка?
И повторюсь. Тренеру не рассказывать о том что его обидели надо, а команду тренировать.
А то они 2-0 влетают, а виноват русскоязычный судья, да не потому что левый пеналь дал (а это не так), а потому что к тренеру по-русски обратился. А не кривоногие футболисты и прохвессионал-тренер
Или ты заставишь какого-нить судью ФИФА вести судейство на украинском?
В общем лучше бы тренер это внимание уделили бы своим непосредственным обязанностям, чем обидой мол ему на русском ответили. Глядишь и не влетела бы его команда 2-0.
Понимаешь - то, как он разбирается видно на поле. По результатам. А вот это вот его поведение мол обидели его... это лишь отвод глаз от его эффективности.... которая не слишком.
Тут дело не в выучить.
Я, наприклад, вільно спілкуюсь і пишу українською. Але, оскільки мої батько, мати, дід... і так далі говорили російською...
То в общении я предпочту русский. Потому как Род.
Здесь же, в случае с этим тренером, мы имеем явную манипуляцию. У него футболисты проигрывают 2-0, а он не им трендюлей дает, а закидывает мол арбитр с ним по русски говорил, а оттого проиграли.
Arthur @arthuruank 19 ч
На фото Вітя Копієвський.
Якраз воно роздає жовті картки людям, які просять спілкуватися українською.
Ще раз - українською мовою в Україні, в українському чемпіонаті