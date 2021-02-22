Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко относительно языкового инцидента, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос"

Инцидент произошел между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

В письме уполномоченный просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявлении желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола я направил письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие мероприятия по обеспечению выполнения Украинской ассоциацией футбола требований закона относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести к сведению членов Ассоциации рекомендации уполномоченного по защите государственного языка по нормам закона, которые касаются применения государственного языка в деятельности спортивных федераций. Однако, из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм закона", - отметил уполномоченный.

Как сообщалось, ранее тренер ФК "Львов" Шумский рассказал о том, что получил от арбитра желтую карточку за просьбу перейти на украинский язык.

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