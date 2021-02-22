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Спасатели убедительно призывают туристов воздержаться от походов в горы: На Закарпатье и Львовщине угроза снежных лавин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели убедительно призывают туристов воздержаться от походов в горы: На Закарпатье и Львовщине угроза снежных лавин

22-23 февраля в связи с оттепелью сохраняется угроза схождения лавин в высокогорье Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

При этом отмечается, что 23 февраля в горах  Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"Убедительно рекомендуем туристам воздержаться от походов в горы!" - говорится в сообщении ГСЧС.

Читайте также: Спасатели до сих пор ищут туриста, потерявшегося 13 февраля в районе горы Гемба на Закарпатье. Вертолет провел разведку местности, - ГСЧС. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Науке давно известно, что огромная часть несчастных случаев - это латентные суициды. Бессознательно человек хочет покончить с собой и выбирает рискованные сценарии, кто-то увлекся экстремальными гонками, кто-то летает в Альпах на курточках, а кто-то идет в горы в оттепель...и потом спасатели вынуждены тратить массу ресурсов на поиск идиота. А может лучше на фронт в пулеметчики? все таки не пустой риск жизнью, а благородное дело.
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22.02.2021 14:51 Ответить
Мало того, що лижі 10 кг важать, а тут ще треба кулемет носити.
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22.02.2021 16:30 Ответить
 
 