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Спасатели убедительно призывают туристов воздержаться от походов в горы: На Закарпатье и Львовщине угроза снежных лавин
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
22-23 февраля в связи с оттепелью сохраняется угроза схождения лавин в высокогорье Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
При этом отмечается, что 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
"Убедительно рекомендуем туристам воздержаться от походов в горы!" - говорится в сообщении ГСЧС.
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Propan
показать весь комментарий22.02.2021 14:51 Ответить Мне нравится 0
Anna Serednytska
показать весь комментарий22.02.2021 16:30 Ответить Мне нравится 1
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