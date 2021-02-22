РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12876 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
902 12
Россия (91190) минские соглашения (3221) Кулеба Дмитрий (2619) нормандская четверка (1596)

Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Минский процесс подобен телефону, в батареи которого осталось 10 процентов заряда, но он все равно еще не исчерпан.

Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Анатомия" на "Прямом канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это как у нас с вами на телефоне появляется окошко, осталось 10 процентов заряда батарейки - так же и Минский процесс. То есть мы уже знаем, что осталось 10 процентов заряда батареи, но де-факто она же еще не исчерпана, правда? Но все равно нужно выжимать максимум, то есть нужно работать. И мы это и делаем и в Трехсторонний контактной группе, и в нормандском формате", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба

Он акцентировал, что Минский процесс "безусловно, еще жив".

"Мертвый - это когда стороны уже чувствуют, что все это потеряло смысл", - считает глава МИД.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Батарейки когда разряжаются по им можно ещё постучать молоточком и они ещё могут послужить месяц, а потом эти договорённости утилизируются на специальном оборудовании в Гааге Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2816
показать весь комментарий
22.02.2021 14:44
+1
Нормальная дипломатическая речь,по развитию зедебильной власти.Недоумок ,где тебя учили и чему?
показать весь комментарий
22.02.2021 14:41
+1
Только вы не батарейку выжимаете, а пакетик чая завариваете в десятый раз, ожидая, что в каждый следующий раз он будет крепче! Это гавнище пора уже на помойку выбрасывать, а не делать вид, что чай ещё крепенький и вкусный. А вы всё на россиян оглядываетесь, что они вам предъявят, что отказались пить это мочу. И продолжаете пить и поить весь украинский народ.
показать весь комментарий
22.02.2021 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цуко, нормальные люди выкидывают...
показать весь комментарий
22.02.2021 14:40 Ответить
Семь лет .Тысячи погибших . Может хватит ?
показать весь комментарий
22.02.2021 14:41 Ответить
Нормальная дипломатическая речь,по развитию зедебильной власти.Недоумок ,где тебя учили и чему?
показать весь комментарий
22.02.2021 14:41 Ответить
Эту батарейку минского процесса которая разрядилась и не поддаётся зарядке нужно выбросить
показать весь комментарий
22.02.2021 14:44 Ответить
він так і сказав
показать весь комментарий
22.02.2021 14:50 Ответить
Батарейки когда разряжаются по им можно ещё постучать молоточком и они ещё могут послужить месяц, а потом эти договорённости утилизируются на специальном оборудовании в Гааге Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2816
показать весь комментарий
22.02.2021 14:44 Ответить
А можно кулебе по голове.нечего сказать, надо выпендриться.
показать весь комментарий
22.02.2021 23:41 Ответить
Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5912
показать весь комментарий
22.02.2021 14:46 Ответить
Зубами батарейку покусайте.
показать весь комментарий
22.02.2021 14:47 Ответить
б6ез зубов остануться как и владельцы лифов
показать весь комментарий
22.02.2021 14:48 Ответить
Только вы не батарейку выжимаете, а пакетик чая завариваете в десятый раз, ожидая, что в каждый следующий раз он будет крепче! Это гавнище пора уже на помойку выбрасывать, а не делать вид, что чай ещё крепенький и вкусный. А вы всё на россиян оглядываетесь, что они вам предъявят, что отказались пить это мочу. И продолжаете пить и поить весь украинский народ.
показать весь комментарий
22.02.2021 14:52 Ответить
 
 