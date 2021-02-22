Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Минский процесс подобен телефону, в батареи которого осталось 10 процентов заряда, но он все равно еще не исчерпан.

Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Анатомия" на "Прямом канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это как у нас с вами на телефоне появляется окошко, осталось 10 процентов заряда батарейки - так же и Минский процесс. То есть мы уже знаем, что осталось 10 процентов заряда батареи, но де-факто она же еще не исчерпана, правда? Но все равно нужно выжимать максимум, то есть нужно работать. И мы это и делаем и в Трехсторонний контактной группе, и в нормандском формате", - сказал Кулеба.

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Он акцентировал, что Минский процесс "безусловно, еще жив".

"Мертвый - это когда стороны уже чувствуют, что все это потеряло смысл", - считает глава МИД.