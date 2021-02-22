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Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Первый кредит по программе

Министерство финансов рассчитывает на выдачу первых кредитов по программе "Доступная ипотека 7%" в начале марта 2021 года.

Об этом сообщил глава министерства Сергей Марченко в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, первый кредит с уполномоченными банками мы сможем выдать в начале марта", - сказал он

По ожиданиям Минфина, потенциально программой могут воспользоваться 5 тыс. семей, а плановый портфель ипотечных кредитов в 2021 году - 5 млрд грн.

"В планах - выдать 5 млрд грн кредитов", - сказал министр финансов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ипотека под 7% в этом году будет", - Зеленский

Напомним, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
А вот и нежданчик или как говорится. подводный камень.
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года. Тоесть недорогой домик в селе или квартиру на вторичке уже не подпадает под льготный кредит. Дайош покупать квартиру только в новострое и в каком именно новострое и через какой именно банк уже расскажут на месте. Тоесть очередная по отмыванию денег из бюджета через аферы с льготами налицо.
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22.02.2021 15:16
+1
Державі в Фейсбуку!

Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин - Цензор.НЕТ 7376
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22.02.2021 15:00
+1
маме Римме
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22.02.2021 15:12
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Якщо Зебанату не западло вибачатися перед кадировим, то чому Уруському соромитися з ним стояти? Хіба ж у нас війна з росією? У нас війна з тією стороною. Ще один чергвовий прояв "патріотизму" Узеленських.
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22.02.2021 14:58 Ответить
Кому ?
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22.02.2021 14:58 Ответить
Державі в Фейсбуку!

Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин - Цензор.НЕТ 7376
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22.02.2021 15:00 Ответить
маме Римме
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22.02.2021 15:12 Ответить
а когда спортмастер с трубой прикроют: до выдачи первой ипотеки, или когда-нибудь после?
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22.02.2021 14:58 Ответить
На месте спортмастера уже интерспорт шагает.
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22.02.2021 15:02 Ответить
Я даже догадываюсь кому именно такие льготы будут предоставлены и через какого застройщика все ето провернут. При Петьке уже с *теплыми кредитами* нагрели руки все чинуши, только простому народу от етого только хуже стало, так как цена на утеплители, и окна дилеры подняли чуть ли не вдвое. Потому что им нужно откаты давать банкам которые работают с *теплыми кредитами*.
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22.02.2021 15:12 Ответить
А вот и нежданчик или как говорится. подводный камень.
Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года. Тоесть недорогой домик в селе или квартиру на вторичке уже не подпадает под льготный кредит. Дайош покупать квартиру только в новострое и в каком именно новострое и через какой именно банк уже расскажут на месте. Тоесть очередная по отмыванию денег из бюджета через аферы с льготами налицо.
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22.02.2021 15:16 Ответить
7%---ЭТО НЕ ПРОСТО МНОГО, ЭТО ГРАБЁЖЬ НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ.
Это получается, что каждый месяц один из членов семьи должен работать на Шмыгло и отдаватьь ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЗАРПЛАТУ. Охренели твари от безнаказанности и борзоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А 0% для молодых сделать слабо???????????????????? Или у нас рождаемость в два раза выше смертности? "Дебилы ***." Перший кредит за програмою "Доступна іпотека" буде виданий на початку березня, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8670
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22.02.2021 15:17 Ответить
есть и такая программа, но не для смертных...
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22.02.2021 15:56 Ответить
ипотека станет доступнее а значит и спрос возростет,а возростет спрос то застройщики заломают цены на 30% выше чем сейчас,так что эта ипотека сомнительная перемога если честно
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22.02.2021 15:22 Ответить
Дайте Зебилу, ему дом купить нужно
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22.02.2021 15:42 Ответить
 
 