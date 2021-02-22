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Новости Экономика
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Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту невозврата валютной выручки в Украину из-за теневых схем международных зернотрейдеров.

Об этом написал в Facebook глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он заявил, что из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно. Участники схемы покупают зерно за наличные, экспортируют его за границу, не возвращают выручку и наживаются на НДС.

"Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры", - написал Даниил Гетманцев.

По его данным, по этому факту уже открыто уголовное производство и ведется следствие. Снизить налоговые махинации при экспорте зерновых и масличных призван закон №3656, принятый Верховной Радой 17 декабря 2020 года. Напомним, он предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции. Пропорционально со снижением ставки НДС в экспортных операциях снизятся суммы возмещения экспортерам из госбюджета и, соответственно, махинации вокруг НДС. Чем ниже сумма НДС - тем меньше мотивации для теневых схем вокруг его возмещения.

Закон не нанесет убытков бюджету, поскольку распространяется на сырье, а не на готовую продукцию, с которой покупатель и выплачивает НДС. Документ поддержали Министерство финансов и крупнейшие аграрные ассоциации.
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Топ комментарии
+5
Йайця мешают. И соучастие.
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22.02.2021 15:08
+4
У вас уже 2 года ВСЯ полнота власти! И к кому ОНО обращается? Кто вам мешает?
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22.02.2021 15:04
+3
Все це роблять чиновники.
Бо проста людина не зможе обійти закон без допомоги.
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22.02.2021 15:03
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Все це роблять чиновники.
Бо проста людина не зможе обійти закон без допомоги.
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22.02.2021 15:03 Ответить
бинго ! у нас люди так и поступают,дают взятки госслужащим чтобы обойти закон и заполучить для себя выгоду,так что не надо типа тут оправдывать людей,такие же как и власти,поэтому и живем в нищете
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22.02.2021 15:18 Ответить
Тут навіть отримати вигоду згідно закону неможливо без хабаря.
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22.02.2021 16:03 Ответить
Не звездите, дают взятки что б получить то что по закону положено. Поэтому и слуги народа в новых дворцах живут, а народ по квартирам чуть ли не столетним.
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22.02.2021 16:03 Ответить
а потім розростаються маєтки як грба під Київом!! Гадаєте то заробітчане за кордоном заробили та все понастроіли..ага щас..Життя не вистачить! Це ,,прості" робітники міністерств та відомств...які знають як працює економіка і шо таке грощові потоки,як там красти шоб тоді за це нічого не було
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22.02.2021 15:25 Ответить
Леонид Данилыч,вы зачем ОЛИГАРХАТ создали в Украине в 1995 году?
Я думав що це Перестройка Горбачева победила...Гласность,Ускорение Хозрасчет... Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9702
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22.02.2021 15:03 Ответить
нэдолугый сенатор
грустно
а главсвын пэцьо святой?
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22.02.2021 16:02 Ответить
У вас уже 2 года ВСЯ полнота власти! И к кому ОНО обращается? Кто вам мешает?
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22.02.2021 15:04 Ответить
Йайця мешают. И соучастие.
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22.02.2021 15:08 Ответить
Папєрєднікі путаються під ногами, мішають красти.
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22.02.2021 15:38 Ответить
Уж не бородатая ли бабушка фигляра возглавляет эти преступления?
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22.02.2021 15:07 Ответить
Во всем виноват Порошенко...
Напал на РАБссию и Чечню с Ю.Осетией и Абхазией,потом напал на Грузию,забрал Приднестровье забрал Крым Дамбац...а теперь хочет обосрать Мавзолей чЛенина...а памятник Феликсу Дзержинскому... Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 131
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22.02.2021 15:08 Ответить
Петр Порошенко старый коммунист собирает по Миру баблосы,восстановить памятник Сралину чЛенину Марксу и Энгельсу с Гитлером...,ибо немцы братья,Ангела Меркель завидует... Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8766
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22.02.2021 15:13 Ответить
таких схем куча,если посчитать все деньги которые страна теряет из за этого то в год получится где то еще один бюджет Украины
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22.02.2021 15:20 Ответить
Преступная схема это когда нарушается закон. Судя по всему в Украине нет закона запрещающего получать НДС с экспорта зерна. Что-то меня Германцев совсем запутал.
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22.02.2021 15:21 Ответить
і мене запутав Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8637: хто йому заважає вертати пдв лише тим, хто ввіз валюту назад в Україну? І продав її Нацбанку (чи який там порядок).
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22.02.2021 17:01 Ответить
А ще б також вивели на поверхню і металургійну, та гірничодобувну галузь та змусили також оплачувати усі податки.
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22.02.2021 15:35 Ответить
если люди начинают жить лучше - тогда да - но вся Украина стала жить хуже - тогда вы плохо работаете - простой и логичный вывод - все и везде только становиться хуже и это все понимают - зебилы вы
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22.02.2021 15:36 Ответить
железа всякого продают 30 млн тонн, налогов ноль.
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22.02.2021 15:37 Ответить
Підтримує Гетьманцева. Все правильно каже і потрібно боротися з цим.
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22.02.2021 15:41 Ответить
При ЗЕлених Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7846 Зі складів Держрезерву вкрали зерна на 800 мільйонів гривень - це 2700 вагонів Через міжнародну злочинну схему в Україну не повертається 2 млрд доларів валютного виторгу щорічно, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7846 Про це ще була мова в червні 2020 роки!!! Досі не знайдені миші, які це зерно зжерли ні,навіть,їхнє гімно після такого банкету!!!!
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22.02.2021 15:55 Ответить
Та вже не знайдуть, бо кажуть шо миші коли з'їли то потом какалі і дуже дуже дулись, бо какалі і мерседесом, і лексусом а некоторим вапще повезло бо викакалі навіть квартіру і будиночок.
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22.02.2021 17:18 Ответить
В этой схеме все «сидят»: высокие сотрудники СБУ, таможни, ДФС, судов и прокуратуры. Иначе как пояснить, что сотни тысяч тонн сх продукции уходят за границу без официального возврата валютной выручки? И это длится уже много-много лет. Власть меняется - схемы остаются.
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22.02.2021 17:06 Ответить
Гетманцев целый "глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики" нам жалуется, шо плахие дяди делают невозврат валютной выручки в Украину. Так если есть факты и уверенность что это творится не в рамках закона - подымай вопрос об отзыве лицензии и возбуждай уголовное дело, или ты чисто поплакаться сюда вылез?
....средства, которые теряет бла бла бла бла...

Снизить налоговые махинации предлагаешь снижением ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции? А давай НДС всем уберем все равно вы его разворовываете, через своих, а с прибыли мы все и так налог платим. НДС это ж как двойное налогообложение! Да и определение этого налога очень мутное а начислений вообще нет - установленный процент, ну а че, ну залезли не много покупателю в карман. Ты же знаешь наверное, что в принципе НДС должен рассчитываться из увеличения прибавочной стоимости в каждом случае на каждый товар он свой. А кто её считал эту прибавочную или считает, да еще в каждом конкретном случае - да никто и никогда, поставили 20% и все, платите лохи.
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22.02.2021 17:10 Ответить
 
 