Из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно, - Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту невозврата валютной выручки в Украину из-за теневых схем международных зернотрейдеров.
Об этом написал в Facebook глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он заявил, что из-за международной преступной схемы в Украину не возвращается 2 млрд долларов валютной выручки ежегодно. Участники схемы покупают зерно за наличные, экспортируют его за границу, не возвращают выручку и наживаются на НДС.
"Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры", - написал Даниил Гетманцев.
По его данным, по этому факту уже открыто уголовное производство и ведется следствие. Снизить налоговые махинации при экспорте зерновых и масличных призван закон №3656, принятый Верховной Радой 17 декабря 2020 года. Напомним, он предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции. Пропорционально со снижением ставки НДС в экспортных операциях снизятся суммы возмещения экспортерам из госбюджета и, соответственно, махинации вокруг НДС. Чем ниже сумма НДС - тем меньше мотивации для теневых схем вокруг его возмещения.
Закон не нанесет убытков бюджету, поскольку распространяется на сырье, а не на готовую продукцию, с которой покупатель и выплачивает НДС. Документ поддержали Министерство финансов и крупнейшие аграрные ассоциации.
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Бо проста людина не зможе обійти закон без допомоги.
Я думав що це Перестройка Горбачева победила...Гласность,Ускорение Хозрасчет...
грустно
а главсвын пэцьо святой?
Напал на РАБссию и Чечню с Ю.Осетией и Абхазией,потом напал на Грузию,забрал Приднестровье забрал Крым Дамбац...а теперь хочет обосрать Мавзолей чЛенина...а памятник Феликсу Дзержинскому...
....средства, которые теряет бла бла бла бла...
Снизить налоговые махинации предлагаешь снижением ставки НДС с 20% до 14% при экспорте агропродукции? А давай НДС всем уберем все равно вы его разворовываете, через своих, а с прибыли мы все и так налог платим. НДС это ж как двойное налогообложение! Да и определение этого налога очень мутное а начислений вообще нет - установленный процент, ну а че, ну залезли не много покупателю в карман. Ты же знаешь наверное, что в принципе НДС должен рассчитываться из увеличения прибавочной стоимости в каждом случае на каждый товар он свой. А кто её считал эту прибавочную или считает, да еще в каждом конкретном случае - да никто и никогда, поставили 20% и все, платите лохи.