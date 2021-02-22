РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12953 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье
1 996 31
карантин (16730) смертность (266) Госстат (220) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За год в Украине из-за COVID-19 умерло почти вдвое больше граждан, чем от гриппа и пневмонии, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За год в Украине из-за COVID-19 умерло почти вдвое больше граждан, чем от гриппа и пневмонии, - Госстат

За все 12 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 20 709 человек. У 19 904 из них вирус был идентифицирован, у 805 – нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-декабре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерли 616 835 человек. В частности:

- от ишемической болезни сердца – 284 997;

- от злокачественных новообразований – 77 161;

- от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 78 140;

- от болезней органов пищеварения – 24 215;

- от гриппа и пневмонии – 11358;

- от болезней нервной системы – 4345;

- от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека – 2868;

- от туберкулеза – 2886;

- от болезней мочеполовой системы – 2661;

- от сахарного диабета – 2116.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат

От внешних причин за январь-декабрь 2020 года умерли 28 062 украинцев. В том числе:

- в результате транспортных несчастных случаев погибли 3569 человек;

- от случайного утопления и погружения в воду – 1468;

- от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 1133;

- от случайного отравления ядовитыми веществами – 1570;

- от случайного отравления и действия алкоголя – 2107;

- причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;

- погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1330.

Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
А то то я дивлюся що всі вимерли.... Окрім дураків, їх як була тьма так і лазить по вулицях тільки тепер вони вже в намордниках, їх зразу відрізнити можна від нормальної людини.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:54
+4
Глупый заголовок "...из-за COVID-19 умерло..."
Пневмония, сердечно-сосудистые и некоторые другие - это возможные осложнения ковида.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:07
+4
В США взагалі зафіксовано менше 200 випадків грипу за цей сезон, а в минулому - 40000.

- Чому грип зник?
- Люди карантину дотримуються.
- Чому ковід поширюється?
- Люди карантину не дотримуються

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 7452
показать весь комментарий
22.02.2021 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глупый заголовок "...из-за COVID-19 умерло..."
Пневмония, сердечно-сосудистые и некоторые другие - это возможные осложнения ковида.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:07 Ответить
а по факту все умирают от остановки сердца, ага
показать весь комментарий
22.02.2021 15:11 Ответить
Ну еще бы... - так МУХЛЕВАТЬ со статистикой...!
показать весь комментарий
22.02.2021 15:09 Ответить
Одне джерело вказує що, померло на 6,1% більше, а згідно цьому то, на 2,9% більше ніж за попередній рік. Цікава вона річ статистика.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:56 Ответить
Оптика - не менш цікава наука За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 4756
За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года,Источник: https://censor.net/ru/n3249343
показать весь комментарий
22.02.2021 16:07 Ответить
Що, припікає, антиваксер прокацапський? То можеш погупати по монітору. За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 180
показать весь комментарий
22.02.2021 17:19 Ответить
прокацапський? звичайна риса фактчекерів-журнашльондр: приписувати іншим те, що далеке від реальності, не наводячи жодних притомних аргументів

на твоїх господарів вже полюють, повія продажна
показать весь комментарий
22.02.2021 18:46 Ответить
В конце прошлого года в American Journal of Public Health, который издает Американская ассоциация здравоохранения, были опубликованы результаты исследования, касающегося активности российских троллей и активистов в группах, где обсуждается детская вакцинация. В исследовании, в котором участвовали восемь экспертов, были проанализированы сообщения, которые пользователи оставляли в Твиттере с июля 2014 года по сентябрь 2017 года. Путем анализа были выделены российские тролли, боты и активные пользователи соцсетей, которые оставляли комментарии о вреде вакцинации. Они делали это чаще обычных пользователей Твиттера. В случаях, когда речь шла об анонимных аккаунтах в соцсетях, частота негативных откликов о прививках была выше. Тактика у российских участников дискуссий об иммунизации была разной: тролли инициировали обсуждение, нередко приводили доводы как в пользу, так и против вакцинации, боты просто распространяли неправдивую информацию. Авторы исследования пришли к выводу, что эта деятельность в интернете привела к снижению уровня общественного доверия к прививкам.
показать весь комментарий
22.02.2021 23:54 Ответить
От таких як ти кремлівські пропаган*они і найняли найняли.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:03 Ответить
Мене ніхто не наймав на відміну від тебе, підстилка мілованівська. Мене не треба наймати, аби боротися проти "нового світового порядку" для моїх дітей від твоїх господарів. А ті 30 срібників ще тобі поперек горла встануть.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:06 Ответить


Hellis@13Hellis_13





в скрине #слухи
Но сегодня разговаривала с подругой, которая еще в медицине.
Они эту тему уже обсуждали.
В отделении НЕ нашлось ни одного человека, который согласен вакцинироваться этой вакциной.
Даже под угрозой увольнения.
У нас огромный риск, что эту вакцину бросят на ВСУ...

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 9584
показать весь комментарий
22.02.2021 15:33 Ответить
Ну, якщо вірити публікаціям за попередні місяці то, скачок в смертності трапився в останні пару місяців 2020.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:44 Ответить
А то то я дивлюся що всі вимерли.... Окрім дураків, їх як була тьма так і лазить по вулицях тільки тепер вони вже в намордниках, їх зразу відрізнити можна від нормальної людини.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:54 Ответить
Уже и Госстат подмахивает
показать весь комментарий
22.02.2021 16:25 Ответить
а як Ви думали. Їх і так скороттили подальше нікуди. Люди просто бояться.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:50 Ответить
"У 19 904 из них вирус был идентифицирован"

Яким чином? За допомогою гівнотестів?
показать весь комментарий
22.02.2021 16:39 Ответить
В США взагалі зафіксовано менше 200 випадків грипу за цей сезон, а в минулому - 40000.

- Чому грип зник?
- Люди карантину дотримуються.
- Чому ковід поширюється?
- Люди карантину не дотримуються

За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 7452
показать весь комментарий
22.02.2021 16:41 Ответить
припустимо, що статистика смертей вірна. Бо смерть облікується строго (хіба якого бомжа не порахували, якщо тіло пропало). Але розподіл має певну тенденційність. От ковіда вмерло більше 20 тисяч. Але як сказав головний паталлогоанатом країни: вмерти з хворобою і від хвороби як причини смерті, це трохи різні речі. Що виявляються лише при судово-медичній експертизі. Яку відносно ковідних смертей не проводили. А отже: хворі діабетом чи раком все ж могли померти від своїх хвороб у складненим ковідом. І не треба тут безапеляційно заявляти, що якби не ковід, то ті люди б жили до ста років. Не жили б.
В той же час збільшилося число померлих від пневмонії і грипу. Яке в минулі роки все таки було меншим. Чому так? Чи в два минулих роки медицина стала менш ефективна? Чи ліки в менш ефективні? Ця загадка повинна мати своє пояснення в дослідженнях справді вчених. Та навіть вправних і грамотних експертів та слідчих. Бо схоже, що діючою з дозволу сказати владою були створені такі умови, при яких лікування багатьох хворих тупо блокувалося через неможливість швидких тестів на наявність "суперінфекції" під назвою ковід. Але... Ну хто із медиків переймається цими обставинами?
Скільки істерії навколо ковіду, а від ишемической болезни сердца
- от злокачественных новообразований,
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) вмерло у ДВАДЦЯТЬ раз більше людей ніж от ковіду. І там не тільки старі як я чи ще старші. Там багато й молодих. Але суспільство до тих смертей звикло. І їх ніби не помічає. Бо преса продажна не гавкає про те.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:47 Ответить
Зазомбовані зараз завиють, що інсульти і онкології не заразні.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:00 Ответить
Поки що тільки Ви виєте. Давно зазомбовані?
показать весь комментарий
22.02.2021 17:40 Ответить
та ні, твоє і твоїх "колег"-брехунів зомбування на мене не діє
показать весь комментарий
22.02.2021 18:48 Ответить
Значить, Ви збрехали, коли вище написали "Зазомбовані зараз завиють, що інсульти і онкології не заразні.", бо виття з цього приводу чути тільки від Вас. За рік в Україні через COVID-19 померло майже вдвічі більше громадян, ніж від грипу і пневмонії, - Держстат - Цензор.НЕТ 9548
показать весь комментарий
23.02.2021 07:25 Ответить
ги ги ги, як смішно
даун
показать весь комментарий
23.02.2021 10:50 Ответить
Кручу верчу ******* хочу.
За 10 месяцев смертность была меньше 19 года. Потом им вставили пистон шо типа шо за херня пандемия же ипать колотить. И тут последних два месяца как попёрло аж план перевыполнили 😁
показать весь комментарий
22.02.2021 18:41 Ответить
 
 