За год в Украине из-за COVID-19 умерло почти вдвое больше граждан, чем от гриппа и пневмонии, - Госстат
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За все 12 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 20 709 человек. У 19 904 из них вирус был идентифицирован, у 805 – нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-декабре прошлого года.
Всего в Украине за указанный период умерли 616 835 человек. В частности:
- от ишемической болезни сердца – 284 997;
- от злокачественных новообразований – 77 161;
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 78 140;
- от болезней органов пищеварения – 24 215;
- от гриппа и пневмонии – 11358;
- от болезней нервной системы – 4345;
- от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека – 2868;
- от туберкулеза – 2886;
- от болезней мочеполовой системы – 2661;
- от сахарного диабета – 2116.
От внешних причин за январь-декабрь 2020 года умерли 28 062 украинцев. В том числе:
- в результате транспортных несчастных случаев погибли 3569 человек;
- от случайного утопления и погружения в воду – 1468;
- от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 1133;
- от случайного отравления ядовитыми веществами – 1570;
- от случайного отравления и действия алкоголя – 2107;
- причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;
- погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1330.
Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.
Пожалуйста, подождите...
Пневмония, сердечно-сосудистые и некоторые другие - это возможные осложнения ковида.
За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года,Источник: https://censor.net/ru/n3249343
на твоїх господарів вже полюють, повія продажна
Hellis@13Hellis_13
в скрине #слухи
Но сегодня разговаривала с подругой, которая еще в медицине.
Они эту тему уже обсуждали.
В отделении НЕ нашлось ни одного человека, который согласен вакцинироваться этой вакциной.
Даже под угрозой увольнения.
У нас огромный риск, что эту вакцину бросят на ВСУ...
Яким чином? За допомогою гівнотестів?
- Чому грип зник?
- Люди карантину дотримуються.
- Чому ковід поширюється?
- Люди карантину не дотримуються
В той же час збільшилося число померлих від пневмонії і грипу. Яке в минулі роки все таки було меншим. Чому так? Чи в два минулих роки медицина стала менш ефективна? Чи ліки в менш ефективні? Ця загадка повинна мати своє пояснення в дослідженнях справді вчених. Та навіть вправних і грамотних експертів та слідчих. Бо схоже, що діючою з дозволу сказати владою були створені такі умови, при яких лікування багатьох хворих тупо блокувалося через неможливість швидких тестів на наявність "суперінфекції" під назвою ковід. Але... Ну хто із медиків переймається цими обставинами?
Скільки істерії навколо ковіду, а від ишемической болезни сердца
- от злокачественных новообразований,
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) вмерло у ДВАДЦЯТЬ раз більше людей ніж от ковіду. І там не тільки старі як я чи ще старші. Там багато й молодих. Але суспільство до тих смертей звикло. І їх ніби не помічає. Бо преса продажна не гавкає про те.
даун
За 10 месяцев смертность была меньше 19 года. Потом им вставили пистон шо типа шо за херня пандемия же ипать колотить. И тут последних два месяца как попёрло аж план перевыполнили 😁