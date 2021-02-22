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Великобритания (4236) день рождения (396) Зеленский (16489) поздравление (1029) Симмонс Мелинда (103)

Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс объяснила, почему официальный Лондон не отправил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому с днем ​​рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс рассказала в интервью "ЕП".

Симмонс отметила, что для Британии не является привычным, когда руководители государств ждут от партнеров поздравлений с днем ​​рождения.

"Нет, это не является привычным в Британии", - сказала дипломат.

"На самом деле такой традиции нет, поэтому это не упущение мое или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем ​​рождения", - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравили Зеленского.

По поводу себя она уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".

"Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Мелинда Симмонс.

Также читайте: Великобритания приветствует блокировку каналов, наносящих реальный вред Украине, - посол Симмонс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 4902
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22.02.2021 15:08
+22
десь заплакав самотній віслючок
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22.02.2021 15:02
+20
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 7358
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22.02.2021 15:02
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десь заплакав самотній віслючок
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22.02.2021 15:02 Ответить
Он же нелох какойто, ему 43 рочки
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22.02.2021 15:02 Ответить
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 7358
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22.02.2021 15:02 Ответить
Конечно. Клоун поздравляет и веселит королей, принцев и т.д, Но не наоборот.
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22.02.2021 15:03 Ответить
Непривычно . Но очень справедливо .
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22.02.2021 15:03 Ответить
Вы меня не так пoняли!

Да какже тебя пoнять, хороняка, кoль ты ничегo не гoвoришь?

Языками не владею, Ваше благoрoдие Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 1629
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22.02.2021 15:24 Ответить
Эх,такого парня обидели.)
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22.02.2021 15:04 Ответить
угу. с таким самомнением и манией вяличия... Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 7812 Ослаблять будет утешать его неделю.
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22.02.2021 15:19 Ответить
и только через месяц вспомнила))) и попыталась отбрехаться? ))) лучше бы молчала )))
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22.02.2021 15:07 Ответить
а зачем? ) пусть все знают))))
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22.02.2021 15:39 Ответить
Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 4902
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22.02.2021 15:08 Ответить
Оце так обломали Вовочку Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 1256
Посол просто забулась !
А наш хлопчик обідився Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 9439
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22.02.2021 15:09 Ответить
взял две гантели и понес - хорошо шо не воду,хотяя...))
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22.02.2021 15:40 Ответить
просто пожалели свой рояль..........
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22.02.2021 15:09 Ответить
Это, наверное, только в архаичных пост-феодальных странах такое принято: поздравлять их правителей с днем рождения.
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22.02.2021 15:13 Ответить
Во как баба Лиза красиво нах послала)
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22.02.2021 15:15 Ответить
Ти диви - КЛОУНІВ ТЕЖ МОЖНА АБІДЄТЬ ... Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 524
ЖЕСТОКА тьолка Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным - Цензор.НЕТ 6448
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22.02.2021 15:16 Ответить
Клоуна должны поздравлять только клоуны!
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22.02.2021 15:16 Ответить
Не королевское это дело - шутов с днем рождения поздравлять
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22.02.2021 15:17 Ответить
Дело не в шутах, дело в том что там королей уже нет - только фантомные боли утраченого могущества. В даный момент грит сшит бритен не более чем берхливые СЭРЫ-геи в лосинках с паричками.
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22.02.2021 15:21 Ответить
Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 7522Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 3762Как же жестоко тебя СЭРЫ-геи в лосинках с паричками обидели!
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22.02.2021 17:49 Ответить
Обидели мышку, написяли в норку
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22.02.2021 15:20 Ответить
Что-то внешность у неё какая-то не английская.
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22.02.2021 15:20 Ответить
Мужик кучерявый
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22.02.2021 15:31 Ответить
Дуже кошерно виглядає)
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22.02.2021 15:54 Ответить
"В Англии нет антисемитизма, потому что мы не считаем себя глупее евреев"
(с) Черчиль
Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 7837
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22.02.2021 16:18 Ответить
Посол поступила правильно .
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22.02.2021 15:22 Ответить
зєля ,ніпіріжівай ,ані тя с праффесіанальним праздічькам паздґавят- дньом кґетіна! Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 9260
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22.02.2021 15:32 Ответить
Зеле нужно принять очередной закон, и перечислить кто обязан его проздравлять с днюхой. А то у каждого свои хотелки.🙂
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22.02.2021 15:58 Ответить
Не царское королевское это дело, поздравлять клоунов с днем рождения.
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22.02.2021 15:59 Ответить
зеле главное чтобы муж ермак поздравил
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22.02.2021 16:00 Ответить
ХВАТИТ ОПРАВДЫВАТЬСЯ !!! ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ГДЕ !!!???

Легендарне «золото Полуботка», навколо якого за століття виникла маса легенд, нарешті, знайдено.
Про це кореспонденту впливової польської газети Кур'єр пора (Kurier Poranny), близькою до урядових кіл, повідомив на умовах повної анонімності (а то мало як воно може обернутися) джерело в Банку Англії.
За його словами, "… ще в 2014 році. під час проведення будівельних робіт під котлован для майбутньої мечеті в престижному лондонському районі Вест-Енд (West End), було розкрито підземелля на місці колишнього банківського сховища. Воно було закинуто ще з часів Великої Пожежі (Great Fire of London), разом з знаходять там цінностями, які з тих пір вважалися втраченими. Однак, як виявилося, що зберігалися там 4 бочки з золотими монетами, залишеними гетьманом Павло Полуботок, збереглися, і навіть не обгоріли.
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22.02.2021 16:24 Ответить
А у вас бумажка є що ми його принімали на храненіє? Шо, нема да? Нет ну ми конечно у себя там поищем, посмотрим, если шо да то обязательно...
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22.02.2021 17:47 Ответить
А ЕСЛИ ЕСТЬ БУМАЖКА !?
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22.02.2021 20:47 Ответить
Была бы бумажка уже давно бы получили то золотишко, еще при Кравчуке этот вопрос долго муссировали, и вроде кто то там делал запрос вот только куда запрос был не помню.
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22.02.2021 21:50 Ответить
Посол Великої Британії Сіммонс пояснила, чому Лондон не привітав Зеленського з днем ​​народження: Це не є звичним - Цензор.НЕТ 1360
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22.02.2021 17:53 Ответить
здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".Источник: https://censor.net/ru/n3249344
Британский стёб знаменит своей утонченной жесткостью при внешней вежливости и невозмутимости.
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22.02.2021 20:59 Ответить
+ 30 зато успела поставить свои турбины в Крым!
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23.02.2021 08:42 Ответить
 
 