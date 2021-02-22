Посол Великобритании Симмонс объяснила, почему Лондон не поздравил Зеленского с днем рождения: Это не является привычным
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Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс объяснила, почему официальный Лондон не отправил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому с днем рождения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс рассказала в интервью "ЕП".
Симмонс отметила, что для Британии не является привычным, когда руководители государств ждут от партнеров поздравлений с днем рождения.
"Нет, это не является привычным в Британии", - сказала дипломат.
"На самом деле такой традиции нет, поэтому это не упущение мое или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем рождения", - добавила посол, объяснив, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравили Зеленского.
По поводу себя она уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".
"Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Мелинда Симмонс.
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Да какже тебя пoнять, хороняка, кoль ты ничегo не гoвoришь?
Языками не владею, Ваше благoрoдие
Посол просто забулась !
А наш хлопчик обідився
ЖЕСТОКА тьолка
(с) Черчиль
царскоекоролевское это дело, поздравлять клоунов с днем рождения.
Легендарне «золото Полуботка», навколо якого за століття виникла маса легенд, нарешті, знайдено.
Про це кореспонденту впливової польської газети Кур'єр пора (Kurier Poranny), близькою до урядових кіл, повідомив на умовах повної анонімності (а то мало як воно може обернутися) джерело в Банку Англії.
За його словами, "… ще в 2014 році. під час проведення будівельних робіт під котлован для майбутньої мечеті в престижному лондонському районі Вест-Енд (West End), було розкрито підземелля на місці колишнього банківського сховища. Воно було закинуто ще з часів Великої Пожежі (Great Fire of London), разом з знаходять там цінностями, які з тих пір вважалися втраченими. Однак, як виявилося, що зберігалися там 4 бочки з золотими монетами, залишеними гетьманом Павло Полуботок, збереглися, і навіть не обгоріли.
Британский стёб знаменит своей утонченной жесткостью при внешней вежливости и невозмутимости.