Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ. ФОТО

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", - подчеркивают в НАБУ. Фамилия чиновника в настоящий момент не сообщается.

Детали данной операции будут представлены позже.





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По данным источников ряда СМИ, речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.