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Новости Политика Украины
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Днепр_город (3756) самолет (3323) Приватбанк (823) Яценко Владимир (22)

Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", - подчеркивают в НАБУ. Фамилия чиновника в настоящий момент не сообщается. 

Детали данной операции будут представлены позже.

Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в Борисполе. Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ 01
Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в Борисполе. Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ 02Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в Борисполе. Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону". ВИДЕО

По данным источников ряда СМИ, речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
когда он взлетал в Днепре, он наверно ликовал..
а когда джет вдруг пошел на посадку в "Борисполе", у чувака 100% случилась истерика)).. Экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5662
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22.02.2021 15:18
+36
Во-первых, это красиво!
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!

В 9:00 Венедиктова подписывает подозрение, по одному небольшому эпизоду по делу приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.

В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА (очень клево, как чувак менее чем за полтора часа узнал 1) что ему подписали подозрение, 2) успел организовать чартер 3) УСПЕЛ БЛ*ТЬ ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР, а, Ирина Валентиновна, как так?

Самолет взлетает, АЛЕ. Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Дмитрий Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы (кажись так называется) чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.

Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.

Байден прийде - порядок наведе.

Передаю привет другим экс-топам приватбанка. Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали. Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
Mark Savchuk
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22.02.2021 15:52
+31
"он шол на адєсу, а вишел к хєрсону..."
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22.02.2021 15:22
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Правила форума Совет форумчан
когда он взлетал в Днепре, он наверно ликовал..
а когда джет вдруг пошел на посадку в "Борисполе", у чувака 100% случилась истерика)).. Экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5662
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22.02.2021 15:18 Ответить
"он шол на адєсу, а вишел к хєрсону..."
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22.02.2021 15:22 Ответить
Имел способности в гимнастике, а родителе отдали на лёгкую атлетика
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22.02.2021 16:10 Ответить
ага..на ригу через горловку..
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22.02.2021 20:18 Ответить
У че он дурак на планере или ПО-2 не полетел?
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22.02.2021 15:28 Ответить
Как могла трапитись істерика у стійкого ЗЕ!послідовника? Мабуть радіє зараз.
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22.02.2021 16:17 Ответить
шо то вспомнилось мне как Луценко на вертолетах налоговиков свозил. Всех арестовал.
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22.02.2021 16:54 Ответить
красиво.... а потім як завжди
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22.02.2021 17:03 Ответить
От 7 до 12 лет! Амнистия и условно не предусмотрено!
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22.02.2021 15:19 Ответить
По объёму кормозапарника видно, что человек за время управления банком, накушался и летел на постоянное место жительства. Просьба к прокуратуре: доведите дело до логического конца!
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22.02.2021 15:21 Ответить
Очень быстро он узнал о подозрении и вылетел. Кто-то слил.
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22.02.2021 15:21 Ответить
з ГПУ, не інакше.
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22.02.2021 15:33 Ответить
И за какие 💰))))
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22.02.2021 16:46 Ответить
А потом внезапно выяснится, что он в Вену летел на чашечку кофе...
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22.02.2021 15:24 Ответить
и оперу посмотреть, как сцаный порох завещал...
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22.02.2021 15:27 Ответить
Да кто ж его знает...может просто к Фирташу в гости летел, прокуратура разберётся одним словом.
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22.02.2021 15:28 Ответить
та достатньо з нього каломойши, що ще й фєрташа вішати)
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22.02.2021 15:30 Ответить
ну як шо ,,слоника" зроблять..все розповість...шо було і шо не було...і ніяких слідів)))
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22.02.2021 16:22 Ответить
и тебя порох обоссал! Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7246 Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8022
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22.02.2021 16:00 Ответить
А ты обосцанным родился, и до сих пор не отмылся.
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22.02.2021 16:52 Ответить
Добрый вечер... Экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2082
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22.02.2021 15:24 Ответить
а я грішним ділом подумав що бєню за бєйцели взяли...размєчталса аднако
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22.02.2021 15:25 Ответить
вон шо пендель животворящий делает.
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22.02.2021 15:26 Ответить
А нога такая длинная-длинная, но достаёт везде...
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22.02.2021 15:32 Ответить
Когда вручите Мертвечуку подозрение?
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22.02.2021 15:26 Ответить
тихо! не спугните.
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22.02.2021 15:31 Ответить
Практически как в фильме Ва Банк, надо было для убедительности вывеску в аэропорту на Виенна поменять, и встречать с конфискованными кубинскими сигарами, надеюсь их еще не тю тю.
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22.02.2021 15:27 Ответить
У экс-зампредседателя фамилия есть?
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22.02.2021 15:27 Ответить
Яценко.
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22.02.2021 15:29 Ответить
Да, уже нагуглил. Владимир Яценко.
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22.02.2021 15:29 Ответить
Дубілетів в'язати ще не збираються?
Чи беня бенядіктовна - проти?
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22.02.2021 15:31 Ответить
Это он когда карманы себе набивал? Не совсем ясно. Банк с 1992 года функционирует.
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22.02.2021 15:31 Ответить
Бені приготуватись чи як ?
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22.02.2021 15:34 Ответить
Та неее! Он еще как минимум года 2 украинские соки будет пить причмокивая

Хроника одного президента
22.01.2021
У Коломойского новая идея. Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании. Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен
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22.02.2021 16:11 Ответить
Та якось так! Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2661
Все ближче до Бэны снаряди падають...
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22.02.2021 16:39 Ответить
Бєня може бути або в Україні, пока, або в Росії. Решта нормальних країн до нього мають претензії, навіть Ізраіль.
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22.02.2021 18:23 Ответить
В Украине чтобы стать топ манагером не обязательно иметь высшее образование западного университета - главное, чтобы умел воровать и материться, и отпихивать подальше умных людей.
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22.02.2021 15:35 Ответить
Ногами))))
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22.02.2021 16:40 Ответить
Масочный режим очень к статьи стыдливо прячущей личико шушаре...
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22.02.2021 15:38 Ответить
Повесят на несчастного украденные Каломойским миллиарды и грохнут.
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22.02.2021 15:38 Ответить
На бутилку!!! Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4093
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22.02.2021 15:46 Ответить
Байден прекрати!!!!!!!!!!!!!
З.Ы. Ловите Дубилетов!!!!!
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22.02.2021 15:47 Ответить
А Герусов???!!! Их есть у нас. Много и всяких.
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22.02.2021 16:40 Ответить
Сей штемп сооснователь монобанка...
Ничего личного, но я рад,что им не пользуюсь
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22.02.2021 15:47 Ответить
Нет
Там Дубилетмл Гороховский и Рогальский
Яценко там нет
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22.02.2021 16:25 Ответить
Читаем
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22.02.2021 16:44 Ответить
с вагнеровцами могло бы случиться такое же "несчастье", но кто-то ж в ОПе и её подштаниках не зря ест кремлёвскую икру с хлебом
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22.02.2021 15:48 Ответить
Во-первых, это красиво!
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!

В 9:00 Венедиктова подписывает подозрение, по одному небольшому эпизоду по делу приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.

В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА (очень клево, как чувак менее чем за полтора часа узнал 1) что ему подписали подозрение, 2) успел организовать чартер 3) УСПЕЛ БЛ*ТЬ ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР, а, Ирина Валентиновна, как так?

Самолет взлетает, АЛЕ. Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Дмитрий Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы (кажись так называется) чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.

Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.

Байден прийде - порядок наведе.

Передаю привет другим экс-топам приватбанка. Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали. Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
Mark Savchuk
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22.02.2021 15:52 Ответить
инфу слили через минуту, после того как "пидозру" вынесли из кабинета Венедиктовой..
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22.02.2021 15:57 Ответить
Сама венедиктова ))))
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22.02.2021 15:59 Ответить
Будет еще хорошо, если не сама г-жа Генеральный прАкурор и проинформировала объект внимания.
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22.02.2021 16:00 Ответить
Ни хрена! Ще вчора Вєнедіктова отримала "чумодан" від довіренної особи... Чувак просто "тормоз". Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4336
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22.02.2021 17:04 Ответить
пробить можно откуда утечка, если была такая спешка вряд ли перестраховались.
пс. такие громкие слова и так важно "вам не спрятаться от правосудия" да ещё "мы не забудем, мы не простим". что сделал автор этого поста лично, что бы они не могли спрятаться? что конкретно? кроме капсов? плюс толпу могут разводить. я помню как при луценко и матиосы целые вертолеты летали с задержанными и что? и ничего. не спешите с выводами. вы думаете глазами поэтому вас легко обмануть.
пс. "чувак"-это козел без яиц. речь подчистить не мешало бы.
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22.02.2021 18:27 Ответить
И куды же он лететь пытался, мылай? Небось в Тель-Авив? Ничего, улетит. Печерский суд даст добро.
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22.02.2021 15:54 Ответить
Пардон, не по теме:

Лист від Ріффа
Банжуріще!

Слава Україні!
Друзі. Я от про що.
Є цікаві новини, а точніше - зміни.
Позавчора, після візиту до офісу генпрокурорки і брифінгу від нардепів від ЄС і Голосу під цим же офісом, з мене зняли певні внутрішні обмеження по умовах перебування в ув'язненні.

Чому я про це вирішив написати. Є два моменти.

Перший - позитивний, в який хотілося би вірити, що це є перший крок до справедливості, а саме до мого звільнення з полону режиму МВС.

І другий - що це є чергова витівка того самого режиму МВС щодо можливого мого усунення фізично. Оскільки свої помилки вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!

Отже. Я офіційно повідомляю, що:

Я не маю ані ворогів, ані кофліктів у СІЗО.
Я не вживаю ані алкоголь, ані наркотиків (ніяких).
Я слідкую за здоров'ям, веду здоровий спосіб життя, займаюся спортом.
І, звісно, не збираюсь зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі.

Якщо зі мною щось трапиться, то винними вимагаю вважати:

Арсен Аваков
Володимир Зеленський
Антон Геращенко
Артем Шевченко
Голова нацполу, генерал Коваль
Слідчі Василь Бирко, Олексій Катинський, Анджей Подоляк
Прокурори Зузак, Тарасюк, Тішин
Генпрокурорка Венедіктова, екс-генпрокурор Рябошапка, його заступник Чумак
Експерти Ірхін, Іван Бірч, Рувін

Прошу в цьому випадку на адекватну реакцію Своїх побратимів по ССО ЗСУ, всіх патріотів і небайдужих громадян України.

З повагою.
Ваш Riff

Честь маю
19.02.2021
Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4994

Free Riff
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22.02.2021 15:58 Ответить
Это что -- ответ Америки Байдена на просьбу Кулебы??? Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5632 Очень быстрая реакция!

15:03 Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба. ВИДЕО
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22.02.2021 16:03 Ответить
Да фиг їх знає, може все навпаки.
Несхотіли випускать бо побоялись що його там можуть взяти за хвіст да допитати по привату. Щось я дуже сумніваюся що бенедиктова не дала б йому більше часу щоб утекти, вона ж свій прокурвор на усі 100%. Подивимось що буде далі.
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22.02.2021 18:07 Ответить
Ну і ну Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1216 .!! Почали Беніних подєльнічков шмонать . !! Може так і до каломойші доберуться . Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2907 .
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22.02.2021 16:12 Ответить
И давно)))) бугагага....https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-third-commercial-property-purchased-funds-misappropriated
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22.02.2021 16:43 Ответить
А как же зедебилы,Гонтарева ,которая совсем недавно по вашему незаконно Приват отобрала у бедного бени ,друга зели? Как радовались когда дом ей жгли! Когда восстанавливать будете и прощение у человека просить,всей зеленой шайкой?! Все таки МВФ,хорошо действует на зедебилов,положительно и быстро учатся,да же НАБУ уже сегодня хвалят!
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22.02.2021 16:14 Ответить
казна пустая, сейчас будут сажать всех подрят, превращение мертвечука в бомжа это цветочки)) Байден чудотворный порядок наводит и МВФ молодцы так держать ни копейки этим тварям пока не начнут нормально работать иииии о чудо, оказывается ген прокурор приступила к своим прямым обязанностям, исцеление произошло на глазах))
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22.02.2021 17:36 Ответить
Кто там против Сытника законы строчит?
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22.02.2021 16:18 Ответить
ЭТО ЯЙЦЕГОЛОВЫЙ КАКОЙ ТО !)
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22.02.2021 16:29 Ответить
Посмотрим чем это кончится!
Помнится тов. Луценко вертолётами коррупционеров вязал!
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22.02.2021 16:30 Ответить
а Беня и Дубилет старший?
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22.02.2021 16:35 Ответить
Как всегда, начало обнадеживает, что возможно будет справедливый суд и наворованное у многострадального народа вернется в закрома Родины. Хотя опыт говорит о другом.
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22.02.2021 16:35 Ответить
В Вене остыл обед и нагрелось вино
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22.02.2021 16:42 Ответить
Могут же когда хотят!
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22.02.2021 16:53 Ответить
Вот, что Байден вытворяет!
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22.02.2021 17:06 Ответить
Привяжіть це падло до стільця і дайте націоналісту його допитати. За годину те що від нього залишиться згадає все. Навіть як тепло було у материнській вагіні... Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9901
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22.02.2021 17:08 Ответить
Головне-підозра! Фух! Тепер я спокійний! Ексзаступнику голови "ПриватБанку" вручають підозру в "Борисполі". Він намагався на приватному літаку залишити Україну, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3831...Те,що у нас суди продажні,нікого не турбує? На біса нам прокуратура без судів?
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22.02.2021 17:30 Ответить
скоріш за все бякадіктова сама йому і повідомила,дуже якось все награно!!!
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22.02.2021 17:48 Ответить
 
 