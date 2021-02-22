В Раде зарегистрирован законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет, - "слуга народа" Радуцкий
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В Раде готовят два законопроекта для ограничения продажи лекарств детям до 14 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета. Как показал недавний случай с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, одним из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям, является "деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр".
"Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", - подчеркнул Радуцкий.
Парламентарий отметил, что обязательно должен быть запрет продажи лекарств детям.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними. То есть, это наиболее доступный способ причинить себе вред.
Радуцкий рассказал, что инициативы Комитета здоровья нации содержат не только запрет, но и нормы, которые будут побуждать неуклонно соблюдать этот запрет.
"Первым законопроектом мы предлагаем внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах". Согласно этим изменениям, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация лекарственных средств будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст. Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение - от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов", - объяснил нардеп.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.
Пожалуйста, подождите...
Т.е. имеющаяся у тебя инфа позволяет тебе убеждать меня в её эффективности... но когда речь заходит о тебе любимом, и о доказывании своих слов делом - то есть уколом, то тут начинается "прочту инструкцию, документацию и только потом подумаю и если..."...
Не ожидал от тебя.
Что еще читать?)))
Так что давай. Подтверди свое доверие МОЗу. Делом. Уколом.
И я подтвержу. Недоверие. Не уколом.
Ладно, допустим в приоритет вакцинации ты не входишь. Но вот если бы входил и у тебя был бы выбор... ты прямо бы сказал - да, сделаю. Будь ты уверен в честности тех источников, которыми ты убеждаешь меня. Но ты так не сказал.
Бывает, Антип. В некоторых вещах трудно признаться даже себе. Это нормально.
Инструкции читать. Я уже раз десятый тебе об этом пишу. Память у тебя ни к черту.
"Я не в приоритете очереди вакцинации. Но если была бы возможность - вакцинировался". А не прикрывался бы инструкциями...
Чай не спутник тебе предлагаю, да не синовак. А разработку АстраЗенека, которую ты же и хвалил. Вона, говорил, только на шимп... тьфу. На африканцев не действует, мол а мы ж не африканцы...
В общем... препарат зарегистрирован в Украине. Те же источники, на которые ты ссылаешься - его одобряют. Вариант "возможно"... говорит о некоем неверии...
Вакцина от COVID-19 разработки концерна AstraZeneca и Оксфордского университета достигает наибольшей эффективности (81%), если промежуток между первой и второй прививками составляет не менее 12 недель. При промежутке до 6 недель эффективность снижается до 55%. К такому выводу пришли разработчики препарата после проведения исследования с участием более 17 тысячи добровольцев из Великобритании, ЮАР и Бразилии.
Поэтому мне интересно, через какое время после заболевания надо ей прививаться, чтобы не снизилась ее эффективность.
Так тебе понятно?
ПС. Очень прошу дать ссылку на пост, где я хвалил вакцину Астразенеки. Насколько я помню, я писал, что она лучше Спутника, тк. в Спутнике используют аденовирус человека и если чел зхаражался таким же аденовирусом менее, чем за 6 мес. до прививки, то та вакцина ему как мертвому припарка (очень странно, что в группах испытуемых в россии не включили таких людей). Контакт людей с вирусом шимпанзе возможен только в Африке (В ЮАР шимпанзе, вроде не живут, но насколько там циркулирует такой вирус - хз. Люди котами не болеют, но аллергия на их шерсть у многих есть.)
Впрочем, мы поглядим. По идее, когда ты выяснишь - когда именно её надо делать, то никаких иных ограничений у тебя не будет. И ты ее сделаешь)) Надеюсь, поделишься ощущениями.
Ты, насколько помню, отметал мои сомнения в качестве вакцин априори и говорил, что она лучше Спутника. А раз так... то сомнения они... в общем странны.
З.Ы.: Так и думал, что 61 указано не просто так. Угадал?)
Кроме того, на подходе интересная вакцина Novavax
https://eugenegp.livejournal.com/361572.html
Вполне возможно она будет лучше Ковишилда и, возможно, поступит в Украину и я ею вакцинируюсь. Потому и написал "возможно". И тут ты лезешь со своим Фройдом.
По 2000-му - родилось 4,058814 млн, умерло 2,403351 млн (с процентом вакцинации 95,9) итого изменение процента вакцинации должно быть (4,058814+2,403351*0,959)*100/282,172=2,26% (я уточнил население, раньше брал нынешнее население 328 млн, теперь все данные отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States )
Ну явно же видно, что 3,1% такой процесс не потянет. Да и полное прекращение вакцинации на год - нонсенс.
Вот по 1977 году (3,326632+1,899597*0,727)*100/219,760=2.14%
Где еще 1%? Они что, ластиком им иммунитет стерли?
Я конечно же читал внизу пояснения о том, что именно те циферки значат. И они будут "говорящими" в комплекте со второй таблицей.
Я больше сейчас себе написал, чтоб ссылочку не потерять. Найду вторую - вернемся)
Я там еще кое что нашел, интересное, но это потом.
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2015/09/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-ukraine
Вот это вот обсуждали, так? В новостях, от журналистов, раздувавших панику...
Так вот. Сообщи мне почту, я тебе вышлю скан письма МОЗ, в которым черным по белому написано, что НИ ОДНОГО случая полио в Украине в период 2013 - 09.2018 не было выявлено.
№05.2-14/17/1530/ЗПІ-18/31130 от 22.11.2018г.
Там справочно даются уровни вакцинации, тоже. 95% нету.
То есть чуть ни шо - так сразу фотошоп... ложь и провокация)
Знаешь... ты в пух и прах разбивал подобную логику, когда она касалась документам по вакцинам. А заметь... дизайнеры у них куда как попрофессиональнее и фотошоп знают лучше...
Но ты усомнился в подлинности якобы подделанной антиваксами справки из МОЗ.
И не учел простейший момент: возможностей для подделки у бигфармы больше (в силу бОльшего профессионализма дизайнеров отдела маркетинга) и иртерес у них больше (миллиарды долларов). Qui prodest, как говорится.
Тут мы либо верим друг другу либо нет.
Чи підтверджено спалах поліомієліту в Україні?
Так. На основі лабораторних зразків з України спалах підтверджено ВООЗ та Центром з контролю та профілактики захворюваності США - найбільшими світовими організаціями, які ведуть нагляд за поліомієлітом. Два випадки циркулюючого вакцино-спорідненого поліовірусу були підтверджені у зразках калу дітей в Закарпатській області. Ці двоє дітей, один віком чотири роки та інший віком 10 місяців, не пройшли вакцинацію проти поліомієліту і були паралізовані після контакту з вірусом. Цей вірус деякий час циркулював у популяції та згодом мутував (змінився), поставивши під загрозу всіх неімунізованих дітей в Україні.
Можете их засудить со своей справкой.
Интересно, а если запросить официальную статистику оттуда...
30 % дикорастущих трав, зная что, когда и в каких дозах ...
Впрочем, по оружию так же.