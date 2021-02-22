РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12953 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
1 576 154
дети (6020) лекарства (1188) подростки (379) Радуцкий Михаил (283)

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет, -

В Раде готовят два законопроекта для ограничения продажи лекарств детям до 14 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета. Как показал недавний случай с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, одним из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям, является "деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр".

Также читайте: Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

"Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", - подчеркнул Радуцкий.

Парламентарий отметил, что обязательно должен быть запрет продажи лекарств детям.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них было совершено именно несовершеннолетними. То есть, это наиболее доступный способ причинить себе вред.

Радуцкий рассказал, что инициативы Комитета здоровья нации содержат не только запрет, но и нормы, которые будут побуждать неуклонно соблюдать этот запрет.

Читайте также: Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили

"Первым законопроектом мы предлагаем внести изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах". Согласно этим изменениям, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация лекарственных средств будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст. Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение - от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов", - объяснил нардеп.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Читайте: Отравление школьниц таблетками: Минобразования готовит информацию для родителей и учителей об опасных челленджах в соцсетях

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Остановитесь!!!
Теперь будет бабушкам нормальных внуков в аптеку за таблетками не послать,
из за нескольких идиотов???!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 15:24
+4
Как будто тикток головного мозга после достижения 14ти летнего возраста резко пропадёт. Правильно Трамп гнобил эту недосоцсеть.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:22
+4
Я вот тоже поражаюсь логике. Отравились дети 14-15 лет а запрет вводится на детей меньше 14 лет. В чем смысл? Где логика?
Мальчик пукнул в классе, его учительница выгнала а сами остались. В чем смысл? Где логика?
показать весь комментарий
22.02.2021 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я еще не читал ее инструкции и не изучал документацию на нее. Я ж тебе писал, что я сначала собираю информацию, потом думаю и только потом принимаю решение. Забыл?
показать весь комментарий
23.02.2021 12:56 Ответить
Погоди, то есть ты мне тут рассказываешь о том, насколько на эффективна (ну кроме как для негров из африки, потому как шимпанзе)... а сам сейчас... НЕ ГОТОВ?
Т.е. имеющаяся у тебя инфа позволяет тебе убеждать меня в её эффективности... но когда речь заходит о тебе любимом, и о доказывании своих слов делом - то есть уколом, то тут начинается "прочту инструкцию, документацию и только потом подумаю и если..."...
Не ожидал от тебя.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:01 Ответить
Я давно тебе писал, что читаю инструкции. И тебе то же самое советовал (помнишь, когда я ткнул тебя в число испытуемых по вакцине "приорикс", указанное в ее инструкции?). Если мне нравится водить авто, это не значит моего безусловного согласия купить любой автомобиль. Почему ты считаешь, что с вакцинами должно быть по-другому? Я сторонник ососзнанного и взвешенного выбора.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:46 Ответить
Антип. Она зарегистрирована в Украине. МОЗ одобрил.
Что еще читать?)))
Так что давай. Подтверди свое доверие МОЗу. Делом. Уколом.
И я подтвержу. Недоверие. Не уколом.

Ладно, допустим в приоритет вакцинации ты не входишь. Но вот если бы входил и у тебя был бы выбор... ты прямо бы сказал - да, сделаю. Будь ты уверен в честности тех источников, которыми ты убеждаешь меня. Но ты так не сказал.
Бывает, Антип. В некоторых вещах трудно признаться даже себе. Это нормально.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:19 Ответить
Что еще читать?)))

Инструкции читать. Я уже раз десятый тебе об этом пишу. Память у тебя ни к черту.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:04 Ответить
Антип. Если ты бы верил бы тем источникам, которые используешь для моего убеждения ты написал бы:
"Я не в приоритете очереди вакцинации. Но если была бы возможность - вакцинировался". А не прикрывался бы инструкциями...
Чай не спутник тебе предлагаю, да не синовак. А разработку АстраЗенека, которую ты же и хвалил. Вона, говорил, только на шимп... тьфу. На африканцев не действует, мол а мы ж не африканцы...

В общем... препарат зарегистрирован в Украине. Те же источники, на которые ты ссылаешься - его одобряют. Вариант "возможно"... говорит о некоем неверии...
показать весь комментарий
23.02.2021 15:32 Ответить
Энди, не ищи заговоров там, гдеи их нет. Я очень не люблю давать о себе информацию мед. характера, но раз ты такой любопытный - я в декабре переболел ковидом (легкая форма, несморя на приличный возраст). Мне надо выяснить через какое время и какой вакциной лучше привиться. Не секрет, что вакцина астразенеки
Вакцина от COVID-19 разработки концерна AstraZeneca и Оксфордского университета достигает наибольшей эффективности (81%), если промежуток между первой и второй прививками составляет не менее 12 недель. При промежутке до 6 недель эффективность снижается до 55%. К такому выводу пришли разработчики препарата после проведения исследования с участием более 17 тысячи добровольцев из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Поэтому мне интересно, через какое время после заболевания надо ей прививаться, чтобы не снизилась ее эффективность.
Так тебе понятно?
ПС. Очень прошу дать ссылку на пост, где я хвалил вакцину Астразенеки. Насколько я помню, я писал, что она лучше Спутника, тк. в Спутнике используют аденовирус человека и если чел зхаражался таким же аденовирусом менее, чем за 6 мес. до прививки, то та вакцина ему как мертвому припарка (очень странно, что в группах испытуемых в россии не включили таких людей). Контакт людей с вирусом шимпанзе возможен только в Африке (В ЮАР шимпанзе, вроде не живут, но насколько там циркулирует такой вирус - хз. Люди котами не болеют, но аллергия на их шерсть у многих есть.)
показать весь комментарий
24.02.2021 12:12 Ответить
Так отчего ты сразу не сказал - мол готов, только выясню когда именно? Но ты сакзал "возможно" (может и да, а может и нет...). Неет... оговорочка, я считаю - по Фройду).
Впрочем, мы поглядим. По идее, когда ты выяснишь - когда именно её надо делать, то никаких иных ограничений у тебя не будет. И ты ее сделаешь)) Надеюсь, поделишься ощущениями.
Ты, насколько помню, отметал мои сомнения в качестве вакцин априори и говорил, что она лучше Спутника. А раз так... то сомнения они... в общем странны.

З.Ы.: Так и думал, что 61 указано не просто так. Угадал?)
показать весь комментарий
24.02.2021 13:03 Ответить
Потому что могу обнаружить, что вакцинация Ковишилдом в течение, допустим 8 месяцев после болезни снижает єффективность вакцинации. Опять же надо выяснить о ее эффективности для людей стрше 60. У ее прототипа - Астразенеки были сложности, ряд стран не рекомендует ее людям старше 55.
Кроме того, на подходе интересная вакцина Novavax
https://eugenegp.livejournal.com/361572.html

Вполне возможно она будет лучше Ковишилда и, возможно, поступит в Украину и я ею вакцинируюсь. Потому и написал "возможно". И тут ты лезешь со своим Фройдом. У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2195
показать весь комментарий
24.02.2021 14:16 Ответить
Так расскажи сейчас как в 1977 уровень вакцинации в США упал на 3,1%. За счет каких процессов.
По 2000-му - родилось 4,058814 млн, умерло 2,403351 млн (с процентом вакцинации 95,9) итого изменение процента вакцинации должно быть (4,058814+2,403351*0,959)*100/282,172=2,26% (я уточнил население, раньше брал нынешнее население 328 млн, теперь все данные отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States )
Ну явно же видно, что 3,1% такой процесс не потянет. Да и полное прекращение вакцинации на год - нонсенс.
Вот по 1977 году (3,326632+1,899597*0,727)*100/219,760=2.14%
Где еще 1%? Они что, ластиком им иммунитет стерли?
показать весь комментарий
22.02.2021 17:12 Ответить
Антип, им виднее, за счет каких процессов упал уровень вакцинации.
Я конечно же читал внизу пояснения о том, что именно те циферки значат. И они будут "говорящими" в комплекте со второй таблицей.
Я больше сейчас себе написал, чтоб ссылочку не потерять. Найду вторую - вернемся)
Я там еще кое что нашел, интересное, но это потом.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:21 Ответить
Им виднее... У них математика другая?
показать весь комментарий
22.02.2021 18:23 Ответить
Вполне возможно. Но для того чтобы подвергать их сомнению - ты должен прежде всего согласиться с тем, что этот орган может в принципе лгать. И сделать соотв. выводы...
показать весь комментарий
23.02.2021 09:34 Ответить
То есть, если ты неправильно интерпретировал данные таблицы, то врет составитель таблицы. Мощная позиция...
показать весь комментарий
23.02.2021 09:59 Ответить
Антип, к вопросу интерпретации мы обязательно вернемся.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:09 Ответить
Антип, мы с тобой же вроде говорили о полио, нет?

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2015/09/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-ukraine

Вот это вот обсуждали, так? В новостях, от журналистов, раздувавших панику...
Так вот. Сообщи мне почту, я тебе вышлю скан письма МОЗ, в которым черным по белому написано, что НИ ОДНОГО случая полио в Украине в период 2013 - 09.2018 не было выявлено.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:56 Ответить
Мне только антиваксерского спама на почте не хватало... Ну ты ж не маленкий, должен уже соображать. Не дам я адрес почты.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:27 Ответить
Ну, тогда тебе придется поверить, что такое письмо есть.
№05.2-14/17/1530/ЗПІ-18/31130 от 22.11.2018г.
Там справочно даются уровни вакцинации, тоже. 95% нету.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:33 Ответить
Да на АЗС по шесть-семь сканов висит, что машины они заправляют не самопальными бензинами, а нектаром, собранным японскими девственницами в полнолуние с цветов сакуры на склоне Фудзиямы. Я им не очень верю.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:45 Ответить
Дело твое. Но МОЗ ты обычно веришь.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:47 Ответить
Ты мне предлагаешь получить скан документа и провести его экспертизу на предмет фотошопа? Мне и без этого занятий по жизни хватает.
показать весь комментарий
22.02.2021 17:53 Ответить
Ясно.
То есть чуть ни шо - так сразу фотошоп... ложь и провокация)
Знаешь... ты в пух и прах разбивал подобную логику, когда она касалась документам по вакцинам. А заметь... дизайнеры у них куда как попрофессиональнее и фотошоп знают лучше...
показать весь комментарий
22.02.2021 17:59 Ответить
Я когда-то предлагал прислать тебе отсканенную инстукцию к вакцинам на е-мейл? Где и когда?
показать весь комментарий
22.02.2021 18:21 Ответить
Нет, не предлагал.
Но ты усомнился в подлинности якобы подделанной антиваксами справки из МОЗ.
И не учел простейший момент: возможностей для подделки у бигфармы больше (в силу бОльшего профессионализма дизайнеров отдела маркетинга) и иртерес у них больше (миллиарды долларов). Qui prodest, как говорится.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:33 Ответить
Я сомееваюсь в любых отсканенных документах полученных из неофициальных источников. Вот ты по ксерокопии подинность денежной купюры установишь?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:01 Ответить
МОЗ уже неофициальный источник? Проверить легко. Дать аналогичный запрос.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:24 Ответить
Мне ее МОЗ собиралось прислать?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:32 Ответить
Ну так и данные по исследованиям, которые ты приводишь - мне тоже не напрямую от исследователя приходят.
Тут мы либо верим друг другу либо нет.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:35 Ответить
Я даю ссылки на официальные источники и не присылаю на мейл непонятно что. Разницу улавливаешь?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:37 Ответить
Кого конкретно?)
Интересно, а если запросить официальную статистику оттуда...
показать весь комментарий
23.02.2021 10:46 Ответить
подвергаешь - сомнению
показать весь комментарий
22.02.2021 16:47 Ответить
у 13 летнего нет знаний , что ему надо от срачки! єтому не учат на тип топе...
показать весь комментарий
22.02.2021 16:28 Ответить
ага, зато у книжках з біології стоїть, що можна рак лікувати содою. вже вчилки получили чарівного пенделя і отримали завдання заклеїти цю муть у підручнику. але натомість наліпили не кращу інфу.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:58 Ответить
Пусть бабушка сама ползет в аптеку, внучке не продадут?
показать весь комментарий
22.02.2021 15:50 Ответить
Если отравление, то и в 30 лет можно не доползти. А скорая не факт что приедит
показать весь комментарий
22.02.2021 15:56 Ответить
Не только отравление.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:06 Ответить
Новая почта заработает.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:54 Ответить
Сейчас скорую не просто вызвать. Нужно перечень от которого штыряет и не продавать это детям. И оперативно это обновлять на сайте или в группах.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:55 Ответить
Штырить может много от чего. Особенно, если еще практиковать смешивание и нагрев. Краски, пластики, растворители, очистители ...
30 % дикорастущих трав, зная что, когда и в каких дозах ...
показать весь комментарий
22.02.2021 16:12 Ответить
дєвок штиронуло не від медикаменту як такого, а від спожитої кількості.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:59 Ответить
Офигенно. Теперь малого в аптеку за парацетамолом не пошлешь... а все из-за одной тупой коровы, которая не прошла естественный отбор.

Впрочем, по оружию так же.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:01 Ответить
А рецептурный отпуск лекарств, как во всей Европе, фармакологическая мафия не дает организовать?
показать весь комментарий
22.02.2021 16:06 Ответить
вот и ответ на вопрос!
показать весь комментарий
22.02.2021 16:30 Ответить
Так в Европе фармацевтическая мафия как раз и орудует полным ходом. Чтобы получить рецепт на простейшие таблетки от срачки нужно продать самолет чтобы расплатиться с доктором. Или платить страховой мафии 150-200Евро в месяц. Зачем? За тем чтобы мне разрешили купить таблетки которые я и так знаю что мне нужно?
показать весь комментарий
22.02.2021 16:37 Ответить
Там есть безрецептурная группа. А остальное - к доктору. "Страховая мафия" нужна для того, чтобы оплатить неподъемные деньги для лечения тяжелых заболеваний, а не так как у нас ходить с протянутой рукой, если реальная беда. Вы знаете, что вам нужно только, если речь идет о препаратах массового использования. Во всех остальных случаях вы этого знать не можете, если, конечно, вы не доктор. А если вы доктор, то выписать себе рецепт не составит большого труда.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:12 Ответить
а дома ті ліки теж по рецепту?
показать весь комментарий
22.02.2021 17:00 Ответить
Я інколи пью дротаверін (ношпу), при спазмах і болях в окремих органах. Вона діє як розслаблюче для мускулатури чи судин і біль проходить. Але ж гірка до противності (не як горілка ) і як її випить аж сорок таблеток - не уявляю. Мені одної вистачає. І то раз на рік чи двічі.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:19 Ответить
ношпа во многих странах запрещена! Стакан чистой горячей воді действует как спазмолитик еще лучше...
показать весь комментарий
22.02.2021 16:31 Ответить
А 8 (вісім) літрів води смертельна доза! Забороняйте воду з під кранів! І по рецепту, суки, по рецепту 1,5 літра на рило в пластиковій тарі, а то перепються лохи! Хто ж тоді буде ішачить на беню з ахмєткою і радуцького з багалюбовими? У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7137
показать весь комментарий
22.02.2021 16:54 Ответить
можливо. але я не зловживаю
показать весь комментарий
22.02.2021 16:55 Ответить
Дурний популізм це ж їх "ЗЕ-всьо!" У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу ліків дітям до 14 років, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4623
показать весь комментарий
22.02.2021 16:50 Ответить
Дети до 14 лет смогут получить лекарства только в клинике БАРИС!
показать весь комментарий
22.02.2021 18:13 Ответить
вже можна робити законопроект про заборону психологам прочизати мізки іншим учням подібними прикладами і заборонити ЗМІ плоширювати таку інфу. Ось вже результат відсутності такого закону: Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей в Київській області. Обидві школярки вчаться в паралельних класах. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз'яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток ".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/18/7283951/
показать весь комментарий
22.02.2021 22:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 