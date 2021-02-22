РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12953 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 492 16
Лавров (2204) переговоры (4647) Кулеба Дмитрий (2619) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1183)

Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Советники лидеров стран

Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день и пытаются найти решение, которое позволит продвинуть вперед процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Анатомия" на "Прямом канале", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень быстрый, поверьте мне, - почти ежедневно происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед. Мы жестко защищаем свои "красные линии" и не отступаем от них. Господин Козак (представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак - ред.), тем не менее, жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба

Он напомнил, что ключевые позиции украинской стороны заключаются в том, что переговоры ведутся с Российской Федерацией, а не с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также граница должна перейти под украинский контроль до выборов. В то же время Россия заявляет, что она является лишь посредником, настаивает на признании "ЛНР/ДНР" и на проведении выборов до передачи Украине контроля над границей.

"То есть, на самом деле, вокруг этих тезисов идет дискуссия... Андрею Ермаку (руководителю Офиса Президента. - Ред.), представляющему Украину, трудно постоянно кругами проходить это общение, но он очень четко и жестко держит там позицию. Действительно, оно выглядит так, как будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы мы сказали: "Окей, давайте на ваших условиях - и пошли вперед". Мы этого никогда не сделаем, потому что это принципиальные моменты, это очень серьезные вещи, которые касаются непосредственно Украинского государства и его национальной безопасности", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Одна старая лошадь , а такой переполох на ипподроме ! Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день: но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8881
показать весь комментарий
22.02.2021 15:30
+2
Говорящая кобыла кремлевского Будулая явно постарела... Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 149так уже было в августе 1991 года...,Застой Брежнева и Пеорестройка Горбачева дохнут на глазах...,и сегодня полный Отстой на РАБссии.. Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 925 ...
показать весь комментарий
22.02.2021 15:34
+2
Недавно смотрел документальный фильм "Украина не РАБссия"...,поразила прежде всего тупость рюсскава быдла...,Украсть настоящую булаву Богдана Хмельницкого пол беды,Беда в другом,украсть забальзамированное Сердце Гетьмана Украины Кирилла Разумовского и вывезти на РАБссию,это предел скотства...
показать весь комментарий
22.02.2021 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна старая лошадь , а такой переполох на ипподроме ! Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день: но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8881
показать весь комментарий
22.02.2021 15:30 Ответить
Позиция лаврова-в стойле у кучи овса.
показать весь комментарий
22.02.2021 15:33 Ответить
Головне не сплутати пропорціі в суміши вівса та коксу ,а то понесе сивого мерина !!!)))
показать весь комментарий
22.02.2021 15:47 Ответить
Говорящая кобыла кремлевского Будулая явно постарела... Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 149так уже было в августе 1991 года...,Застой Брежнева и Пеорестройка Горбачева дохнут на глазах...,и сегодня полный Отстой на РАБссии.. Советники лидеров стран "нормандской четверки" общаются почти каждый день, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне глав МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 925 ...
показать весь комментарий
22.02.2021 15:34 Ответить
Мы жестко защищаем свои "красные линии" и не отступаем от них. Господин Козак (представитель РФ в нормандском формате Дмитрий Козак - ред.), тем не менее, жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно", так он движется или волну гоните что процесс идет?
показать весь комментарий
22.02.2021 15:36 Ответить
Росія ,від власної мети ,втюхати Даунбас,з особливим статусом (автономією) ніколи не відмовиться !!!)))
показать весь комментарий
22.02.2021 15:40 Ответить
Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6820
показать весь комментарий
22.02.2021 15:43 Ответить
У пліснявої влади і в зіц-міністра МЗС- чітко прослідковується екстернальний локус контролю - ми не винні, це так обставини склалися... Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9768
показать весь комментарий
22.02.2021 15:43 Ответить
Недавно смотрел документальный фильм "Украина не РАБссия"...,поразила прежде всего тупость рюсскава быдла...,Украсть настоящую булаву Богдана Хмельницкого пол беды,Беда в другом,украсть забальзамированное Сердце Гетьмана Украины Кирилла Разумовского и вывезти на РАБссию,это предел скотства...
показать весь комментарий
22.02.2021 15:44 Ответить
Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9688Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8879
показать весь комментарий
22.02.2021 15:44 Ответить
это значит шо клоун врал - говоря шо ПОРОХ НЕ ХОЧЕТ ЗАКОНЧИТ ВОЙНУ - вывод очевиден
показать весь комментарий
22.02.2021 15:48 Ответить
В концк фильма звучит фраза : РАБссия вывезла из Украины 27 000 уникальных документов,артефактов,золотых и серебрянных изделий,икон,доспехов Запорожских козаков,збруи,даже воровали подковы лошадиные времен Запорожской Сечи...,что там говорить об унитазах недавно быдлом уворованных совсем недавно...
Шариковы Мазолейные,вы БЫДЛО... Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9330
показать весь комментарий
22.02.2021 15:54 Ответить
В Кремле -один хозяин Остальные -шавки у этого подонка.Поэтому единый способ сдвинуть процесс - Щучить 5колонну по взрослому и по всем направлениям.А не делать вид.Интернирование- самый мягкий способ.А потом разбираться ,после победы.Именно так США поступали с японцами у себя во время второй мировой.А тут надо садить с помощью ИИ именно 5ю колонну .Малейшее подобострастие -цугундер до лучших времён.Фильтровать сети,очереди и тд.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:25 Ответить
К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен.(общение в холодильнике ,который фрицы ,французы и рашисты сконструировали в Минске для Украины ,и назвали его "Донбасс"
показать весь комментарий
22.02.2021 17:05 Ответить
Качаем из стороны в сторону - делаем вид что едем. Радники лідерів країн "нормандської четвірки" спілкуються майже щодня, але через позицію Лаврова формат заморожено на рівні глав МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8034
показать весь комментарий
22.02.2021 17:29 Ответить
То есть Ермак-Козырь теперь не может ежедневно сливать инфу в роSSию. Чудны дела твои, Господи!
показать весь комментарий
23.02.2021 03:58 Ответить
 
 