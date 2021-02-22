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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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Приватбанк (823) Венедиктова (727) Яценко Владимир (22)

Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о деле

Генеральный прокурор считает, что попытка бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" вылететь в Вену из Украины на чартерном самолете связана со "сливом" информации о подписании ему подозрения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" - моя.

Сегодня мы демонтировали манипуляции и стереотипы, которые давно стали частью нашей культуры - свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств из числа тех, которые на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ. ФОТО

У меня есть собственное мнение о расследовании дел из орбиты "Приватбанка" и сформировала я ее после того, как стала одним из процессуальных руководителей. Конечно, когда становишься прокурором в конкретном деле, берешь, таким образом, на себя ответственность - и я взяла. После проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП, я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведения экспертного исследования с целью подтверждения убытков, нанесенных государству и гражданам. Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня он не устраивал с точки зрения перспектив представление обвинения в суде.

Я давно имею антитела к сплетням, грязным инсинуациям, лжи в СМИ - если я приняла решение, я его обязательно реализую, несмотря на любое сопротивление: из властных кабинетов, стен парламента, заголовков в прессе и т.д. и т.п.

Нам еще многое предстоит сделать в треугольнике Офис ГП - НАБУ - САП и я точно знаю, что еще много подписей мы увидим на различных подозрениях. Я могу пообещать одно - для меня не существует фамилий, а для тех же фамилий, поверьте, это очень важный месседж: какой бы громкой и уязвимой не была фамилия, я не санкционирую подозрение, если буду считать, что доказательств, собранных по делу, недостаточно . И, конечно же, я сделаю по закону, если доказательства надлежащие и собраны в необходимом объеме.

Держу руку на пульсе в нескольких важных делах, в которых, на мой взгляд, детективы и прокуроры должны "поднажать" и мы вместе обязательно ускоримся, и уже в ближайшее время дадим новый и не менее важный результат. Уверена, что вы оцените.

Выражаю благодарность за качественно проведенную работу коллегам с НАБУ и САП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону". ВИДЕО

Заканчивая свой пост, узнала чрезвычайно важную новость - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования в этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе. Финита", - рассказала Венедиктова.

Ранее НАБУ сообщило, что экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину. По данным СМИ, речь идет об экс первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Венедиктова о деле Приватбанка: Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать 01
Венедиктова о деле Приватбанка: Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать 02
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Топ комментарии
+25
Вот что Байден животворящий делает. Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 9350
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22.02.2021 15:54
+16
Хронологія подій!!! Цікаво що ще "предстоит сделать???"
Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 5414
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22.02.2021 16:13
+10
Сама бенядіктова і повідомила цьому Яценко
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22.02.2021 16:23
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первый зам председателя правления Приватбанка в 2016 году Владимир Яценко..
Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 5516
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22.02.2021 15:54 Ответить
Югик Луценко никак резкость навести не мог, чтоб рассмотреть эту фотку
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22.02.2021 15:57 Ответить
Луценко не підписував йому підозри? А мав би, через голову Холодницького?

73/43%зебіли, коли же ви перестанете бути дебілами?
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22.02.2021 16:21 Ответить
Не мав,не мав,узбагойсяВенедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 7394 Пришлось бенядиктову ждать
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22.02.2021 16:31 Ответить
Незнайка делает вид, что не обосрался, когда обосрался... продолжай в том же духе
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22.02.2021 17:04 Ответить
А смотрю, бенядиктовой пошло на пользу поедание "дела" против Байдена всухомятку. Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 934
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22.02.2021 17:38 Ответить
ніколи
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22.02.2021 16:44 Ответить
от і я так вважаю, що порушувати діюче тоді чинне законодавство Луценко не мав права. Був Холодницький, який мав всю повноту влади спостереження за ходом слідства в НАБУ (аж допоки зелена турбомонобільшість не змінила процедуру, щоб Венедіктова контролювала). Видать, за час слідства в Ситника появилися факти, свідчення того, що оцей Яценюк понапілписував... .
Цей епізод, до речі, аналогічний тому, як по мертвечуку РНБО Порошенко не мало законних підства врубати санкції... Втім, через деякий час "соколовські" адвокати таки змусять Верховний Суд розпочати слухання, і ми дізнаємось, які козиря з'явилися в РНБО та в СБУ проти мертвечука... А от з Яценком - складніше; чи, точніше - довше затягнеться... Все ж таки - справа в НАБУ в процесі слідства...
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22.02.2021 17:27 Ответить
с госдачи дачи съехала?) то то же...
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22.02.2021 15:54 Ответить
ну прямо таки - черный рыцарь - хотя все знают кто она - ну посмотрим по делам
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22.02.2021 15:54 Ответить
Вот что Байден животворящий делает. Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 9350
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22.02.2021 15:54 Ответить
1000%
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22.02.2021 16:40 Ответить
Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать - Цензор.НЕТ 91
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22.02.2021 15:55 Ответить
«Раз, два, три, четыре, пять - я (бенядиктовна) иду искать. Кто (фигурант) не спрятался, я не виноват» это все называется
Уверен, что перед вылетом ещё и подоить экс-менагера гпу успело
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22.02.2021 18:17 Ответить
Оказывается для того, чтобы генпрокурорша повернулась лицом к выполнению своих обязанностей, надо у её зада повертеть американский прибор !
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22.02.2021 15:56 Ответить
В случае с ней конкретно, надо ее на этот прибор насадить и вертеть на нем как ротор в электродвигателе
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22.02.2021 18:33 Ответить
а со "сливом" информации....возможно сама Венедиктова и слила инфу Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 2582 . \
Этой недопрокурорше нет доверия.
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23.02.2021 03:14 Ответить
мвф вставил запал венедиктовой?
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22.02.2021 15:57 Ответить
Я прямо весь в изумлении. Не может быть.
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22.02.2021 16:00 Ответить
ФБР и дядюшка байден. А также вой на болотах подсанкционных дубинского с деркачем как наглядный пример воимело действие
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22.02.2021 18:18 Ответить
Не понял, что под Беню копают? Срочно нужен кредит МВФ.
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22.02.2021 15:59 Ответить
Нет, сбрасывают отработанный биомусор. Рубят концы
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22.02.2021 18:19 Ответить
Хронологія подій!!! Цікаво що ще "предстоит сделать???"
Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 5414
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22.02.2021 16:13 Ответить
Цікаво що ще "предстоит сделать???" (с)

слить дело в суде, чтоб больше никогда к нему не возвращаться
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22.02.2021 16:51 Ответить
Я думаю що Ви маєте рацію!
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22.02.2021 17:21 Ответить
Тут и судьи вовки с печерским кривосудием совсем кстати для бенядиктовной будут
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22.02.2021 18:20 Ответить
Сама бенядіктова і повідомила цьому Яценко
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22.02.2021 16:23 Ответить
Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 7018

Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 4454
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22.02.2021 16:36 Ответить
Ещё и бабло лошка развели 100% )))
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22.02.2021 18:21 Ответить
Как достали эти предатели всех мастей, оттенков и знамён, под которыми они прячутся! Воистину, партиотизм заканчивается там и тогда, когда и где возникают шкурные интересы.
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22.02.2021 16:58 Ответить
Справжній патріотизм ще не починався.
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22.02.2021 17:51 Ответить
Я теж про те. Одне балабольство на актуальні теми і тоді, коли вигідно.
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22.02.2021 17:55 Ответить
Байден тащит!
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22.02.2021 17:05 Ответить
****** украинскому патриоту Байдену! Слава Украине!
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22.02.2021 17:53 Ответить
А якщо яценко ЇЇ здасть,що вона його попередила? Дивимся далі,хто буде розслідувати,якщо сбу знов,тоді точно вона попередила! віри Їм немає нікому- банда в законі!!!
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22.02.2021 17:56 Ответить
Не доживет и до утра, как покойный Макс Курочкин убитый во дворе святошинского суда подельниками бени
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22.02.2021 18:22 Ответить
У Коломойского новая идея.
Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании.
Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен
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22.02.2021 18:15 Ответить
У него в рукаве - много «таких идей». Многие вот мимо глаз и ушей пропустили начавшийся процесс «развода» государственного нефтегаза с бениной укрнафтой. Где Нафтогаз берет на себя ( то есть на всех граждан Украины) все Бенины долги по мутным многолетним схемам да ещё приплачивает хозяину зэ-гнома за фиктивный выкуп активов укрнефти, которые находятся в оперативном управлении нефтегаза. Как вам схемка? ))

А про перепродажу кацапской электроэнергии на фоне того, что беня меньше чем за год обанкротил укрэнерго...

А про ковидный фонд спущенный зелемойским под скупку бениного битума из кацапстана на вэликому крадивныцтви...

А про монополию бени благодаря зЭ-зыдёнку на рынке дизеля и сжиженного газа (опять же кацапских)...
Не благодарите. Скажите вэлыкэ дякую тем ослам которые голосовали и топили за тряпичную куклу-скомороха бени и кваквакова
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22.02.2021 18:31 Ответить
Из-за рядовой процедуры подписи под подозрением делают событие вселенского масштаба.
Да такие подозрения должны пачками ежедневно исходить из-под руки Венедиктовой!
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22.02.2021 18:59 Ответить
Безсоромні! От чого ви мокшанскую дєвушку цькуєте?! Мокша шо, нє чілавєк? Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 6390
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22.02.2021 19:06 Ответить
Що Джо скаже, те й зробите. Вашому Зелі діватись нікуди. Хіба яйце, затиснуте в лещатах відкусити.
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22.02.2021 22:45 Ответить
Витік інформації, чи сама зателефонувала? Ось що цікаво.
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22.02.2021 23:16 Ответить
Видно, США у же й венядіктову прижучили - недаремно вона так змінила свою позицію після недавнього повернення з Брюсселя. Видно, американці й на неї знайшли управу.
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22.02.2021 23:41 Ответить
В цивилизованных странах о существовании такого постановления знают только два человека. Это составитель и тот, кто подписывает. Значит кто-то из них. Венедіктова про справу "Приватбанку": Підпис під підозрами колишнім топменеджерам мій. Нам ще багато що належить зробити - Цензор.НЕТ 2515
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23.02.2021 03:11 Ответить
 
 