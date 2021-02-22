Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать
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Генеральный прокурор считает, что попытка бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" вылететь в Вену из Украины на чартерном самолете связана со "сливом" информации о подписании ему подозрения.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" - моя.
Сегодня мы демонтировали манипуляции и стереотипы, которые давно стали частью нашей культуры - свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств из числа тех, которые на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых.
У меня есть собственное мнение о расследовании дел из орбиты "Приватбанка" и сформировала я ее после того, как стала одним из процессуальных руководителей. Конечно, когда становишься прокурором в конкретном деле, берешь, таким образом, на себя ответственность - и я взяла. После проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП, я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведения экспертного исследования с целью подтверждения убытков, нанесенных государству и гражданам. Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня он не устраивал с точки зрения перспектив представление обвинения в суде.
Я давно имею антитела к сплетням, грязным инсинуациям, лжи в СМИ - если я приняла решение, я его обязательно реализую, несмотря на любое сопротивление: из властных кабинетов, стен парламента, заголовков в прессе и т.д. и т.п.
Нам еще многое предстоит сделать в треугольнике Офис ГП - НАБУ - САП и я точно знаю, что еще много подписей мы увидим на различных подозрениях. Я могу пообещать одно - для меня не существует фамилий, а для тех же фамилий, поверьте, это очень важный месседж: какой бы громкой и уязвимой не была фамилия, я не санкционирую подозрение, если буду считать, что доказательств, собранных по делу, недостаточно . И, конечно же, я сделаю по закону, если доказательства надлежащие и собраны в необходимом объеме.
Держу руку на пульсе в нескольких важных делах, в которых, на мой взгляд, детективы и прокуроры должны "поднажать" и мы вместе обязательно ускоримся, и уже в ближайшее время дадим новый и не менее важный результат. Уверена, что вы оцените.
Выражаю благодарность за качественно проведенную работу коллегам с НАБУ и САП.
Заканчивая свой пост, узнала чрезвычайно важную новость - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования в этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе. Финита", - рассказала Венедиктова.
Ранее НАБУ сообщило, что экс-зампредседателю ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину. По данным СМИ, речь идет об экс первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.
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73/43%зебіли, коли же ви перестанете бути дебілами?
Цей епізод, до речі, аналогічний тому, як по мертвечуку РНБО Порошенко не мало законних підства врубати санкції... Втім, через деякий час "соколовські" адвокати таки змусять Верховний Суд розпочати слухання, і ми дізнаємось, які козиря з'явилися в РНБО та в СБУ проти мертвечука... А от з Яценком - складніше; чи, точніше - довше затягнеться... Все ж таки - справа в НАБУ в процесі слідства...
Уверен, что перед вылетом ещё и подоить экс-менагера гпу успело
Этой недопрокурорше нет доверия.
слить дело в суде, чтоб больше никогда к нему не возвращаться
Он хочет продать свое МАУ государству. Придумано и обоснование - создание государственной авиакомпании.
Долги МАУ перед "Украэрорухом" составляют 1,118 млрд. гривен
А про перепродажу кацапской электроэнергии на фоне того, что беня меньше чем за год обанкротил укрэнерго...
А про ковидный фонд спущенный зелемойским под скупку бениного битума из кацапстана на вэликому крадивныцтви...
А про монополию бени благодаря зЭ-зыдёнку на рынке дизеля и сжиженного газа (опять же кацапских)...
Не благодарите. Скажите вэлыкэ дякую тем ослам которые голосовали и топили за тряпичную куклу-скомороха бени и кваквакова
Да такие подозрения должны пачками ежедневно исходить из-под руки Венедиктовой!