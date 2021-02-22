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Россия (91190) санкции (10609) Евросоюз (15857) Навальный (825)

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters

Главы МИД стран ЕС на сегодняншей встрече в Брюсселе согласовали решение относительно введения персональных санкций против российских чиновников.

Такое решение было принято в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Reuters заявили источники в дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, 

"Главы МИД договорились о персональных санкциях в отношении России из-за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", - утверждают собеседники агентства.

По словам источников издания, в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня глава МИД Великобритании Рааб призовет ввести санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - The Telegraph

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
ШО ОПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ? Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3367
Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь. Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 4106
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22.02.2021 16:03
+4
Интересно будет посмотреть
И на список харь и на санкции
А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
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22.02.2021 16:03
+4
Ну, ті санкції проти парочки шавок. Наче вони і є, але не стосуються ні рахунків ні діточок.
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22.02.2021 16:11
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Интересно будет посмотреть
И на список харь и на санкции
А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
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22.02.2021 16:03 Ответить
22.02.21 16:01...... в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний. Источник: https://censor.net/ru/n3249358
Алексей Достоевский

22.02.2021 16:03 Интересно будет посмотреть И на список харь....
Некогда, некогда, читать - писать первый коммент наше всё.
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22.02.2021 17:15 Ответить
Специально для детей природы: "могут оказаться"
Если с пониманием прочитанного плохо - обратись к психиатру
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22.02.2021 17:19 Ответить
Специально для детей природы: "могут оказаться"

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters - Цензор.НЕТ 734323:30-2/Мар/21 Под ограничениями оказались генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и руководитель ФСИН Александр Калашников, пишет немецкое издание Bild.
Попавшим под санкции будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы там подлежат заморозке.
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03.03.2021 14:32 Ответить
ШО ОПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ? Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3367
Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь. Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 4106
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22.02.2021 16:03 Ответить
Очередное ниочем, да эти лица еще и гордится санкциями будут.
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22.02.2021 16:06 Ответить
Персональные санкции это типа Ведмедчук и Оксана Марченко не поставляли в Украину бензин,соляру и прочее дерьмо для РАБссияких танков и БТРов на Дамбасе,это было найдено в шахтах на горизонте 1 000 метров Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3330Что за это же время поставили в Украину Вадим Новинский и прочие Азаровы папа и сын,Саша Стоматолог и даже Раиса Богатырева не миллиардерша,есть РАБссиянская тайна Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 3330 Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 2697Крысы позорные...
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22.02.2021 16:10 Ответить
Ну, ті санкції проти парочки шавок. Наче вони і є, але не стосуються ні рахунків ні діточок.
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22.02.2021 16:11 Ответить
секторальные нужны.
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22.02.2021 16:11 Ответить
Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters - Цензор.НЕТ 1739
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22.02.2021 16:12 Ответить
Запретить вьезд в ЕС тем кто и так невыездной это мощный удар.))
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22.02.2021 16:14 Ответить
Анна Политковская буду живой напечатала книгу о 2 Чеченских войнах...
1 год в Чечне обошелся бюджету РАБссии в 3 миллиарда долларов...Считаем по старым ценам..1 год на Дамбассе 3 ярда,всего 7 лет содержать то быдло,итого 21 ярд...+питание для быдла,типа Губазакаточный Камвой..30 ярдов минимум..
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22.02.2021 16:18 Ответить
То-есть Лаврухе можно не переживать и посылать всяких Бабарелей куда подальше, ЕС разрешает ..... что-же вы суки так низко цените своих чиновников, представляю, что было-бы случись подобное не в кацапии Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters - Цензор.НЕТ 5614
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22.02.2021 16:38 Ответить
посмешище и издевательство гейропейских прорашистских шлюх над санкциями ,которые рашисту ,что покойному примочки Міністри закордонних справ країн ЄС погодили персональні санкції щодо Росії, - Reuters - Цензор.НЕТ 5640
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22.02.2021 16:46 Ответить
Каков Навальный-таковы и санкции.
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22.02.2021 16:48 Ответить
Очередной смех, очередное позорище от еврочиновников, ото пока америкосы не придавят так и будут перед Путиным подливу в трусы пускать и диалог искать
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22.02.2021 17:06 Ответить
а де в санкциях путен и лавров? Нету? Ах, какие мощные санкции, аж жуть...
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22.02.2021 17:51 Ответить
 
 