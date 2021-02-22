Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters
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Главы МИД стран ЕС на сегодняншей встрече в Брюсселе согласовали решение относительно введения персональных санкций против российских чиновников.
Такое решение было принято в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Reuters заявили источники в дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,
"Главы МИД договорились о персональных санкциях в отношении России из-за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", - утверждают собеседники агентства.
По словам источников издания, в нем могут оказаться глава Следственного комитета, глава Росссийской гвардии, генеральный прокурор России и глава Федеральной службы исполнения наказаний.
Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".
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И на список харь и на санкции
А то опять уборщице СИЗО тете Глаше запретят покапать более трех кг хамона...
Алексей Достоевский
22.02.2021 16:03 Интересно будет посмотреть И на список харь....
Некогда, некогда, читать - писать первый коммент наше всё.
Если с пониманием прочитанного плохо - обратись к психиатру
23:30-2/Мар/21 Под ограничениями оказались генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и руководитель ФСИН Александр Калашников, пишет немецкое издание Bild.
Попавшим под санкции будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы там подлежат заморозке.
Вот Ронни Рейган с Маргарет Тетчер сделали проще, не по персонам, а по всему Совку и соцлагерю санкциями лупанули. И вы знаете, таки помогло. Не прошло и 9 лет, как почили в бозе и Совок и соцлагерь.
1 год в Чечне обошелся бюджету РАБссии в 3 миллиарда долларов...Считаем по старым ценам..1 год на Дамбассе 3 ярда,всего 7 лет содержать то быдло,итого 21 ярд...+питание для быдла,типа Губазакаточный Камвой..30 ярдов минимум..