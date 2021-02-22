Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба

Участники закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривали пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса, который заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию. Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса, которые вновь рассматривались на последнем заседании СНБО 19 февраля.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно по нему двигаемся. На последнем заседании СНБО мы заслушали определенную информацию, и было принято решение вернуться, еще посмотреть, точнее посмотреть на те пять сценариев и четко проанализировать их на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба

При этом глава МИД добавил, что не может сообщить детали всех сценариев, которые рассматриваются на заседаниях СНБО, ссылаясь на закрытость информации.