РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12285 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 614 17
СНБО (4373) Донбасс (26944) Кулеба Дмитрий (2619)

Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать

Участники закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривали пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса, который заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию. Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса, которые вновь рассматривались на последнем заседании СНБО 19 февраля.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно по нему двигаемся. На последнем заседании СНБО мы заслушали определенную информацию, и было принято решение вернуться, еще посмотреть, точнее посмотреть на те пять сценариев и четко проанализировать их на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Батарейка Минского процесса почти разрядилась, но еще не исчерпана: нужно выжимать максимум, - Кулеба

При этом глава МИД добавил, что не может сообщить детали всех сценариев, которые рассматриваются на заседаниях СНБО, ссылаясь на закрытость информации.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."
показать весь комментарий
22.02.2021 16:36
+5
Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8847
показать весь комментарий
22.02.2021 16:23
+5
Ваш сценарій?!! У вас, придурків криворогульних, був сценарій тільки у 95-ому кварталі! А зараз ви, недолугі, рефлексуєте тільки на дії путінського терористичного угрупування!
показать весь комментарий
22.02.2021 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир уже наступил?
Ну, хотя бы плохой? Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6231
показать весь комментарий
22.02.2021 16:19 Ответить
Спрашивай у *****, чего ты у людей спрашиваешь.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:26 Ответить
Я и спрашиваю, у тебя. Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6017
показать весь комментарий
22.02.2021 16:28 Ответить
а высокая стена - лучше любой фигни..
показать весь комментарий
22.02.2021 16:20 Ответить
Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8847
показать весь комментарий
22.02.2021 16:23 Ответить
Питай у *****! Якщо воно піде на відкриту війну, трупів буде десятки, а то й сотні чи навіть тисячі щодня! Кожен день навіть такого "перемир'я" як є тепер - це виграний Україною час і програний ******.
Європа готує новий пакет санкцій. Не забаряться вони і від США. І вони діють. Втрати Росії від санкцій давно перевищили 36 000 000 000 000 рублів. А вони могли бути додатково витрачені на війну з Україною. І треба думати про наслідки, про гори вбитих і покалічених, про перетворені на руїни міста, якби це сталося.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:43 Ответить
"Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - був поранений"

І це тільки на сьогодні. Де той мир, курва?! Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8723
показать весь комментарий
22.02.2021 16:26 Ответить
Ни чего себе мир. Оккупированно столько территорий и десятки тысяч убитых сотни тысяч беженцев. Чего ещё ожидать от такого мира?
показать весь комментарий
22.02.2021 16:27 Ответить
а, так это мир у нас, когда каждый день гибнут воины на передке?
Пусть плохой, но таки мир?
Этим же объясняется и то, что агент ФСБ Козырь все еще возглавляет администрацию Зе?!

Так нужно для мира?!
показать весь комментарий
22.02.2021 16:33 Ответить
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."
показать весь комментарий
22.02.2021 16:36 Ответить
Не згоден з цим Кулєбою. Гібридна війна краще за війну і за "поганий мир". Тож починайте воювати гібридно, придурки. "Коли б ви вчились так як треба то й мудрість би була своя"... Зараз наш сценарій щодо Донбасу можна назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9129
показать весь комментарий
22.02.2021 16:38 Ответить
Та немає в нас миру. Чи не щодня вбивають українських військових.
Досить дурити суспільство.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:41 Ответить
Нагорный-Карабах и Азербайджан ,как и Хорватия говорят об обратном
показать весь комментарий
22.02.2021 16:42 Ответить
ВВП Азербайджану понад 20 тисяч доларів на душу населення. ВВП України вшестеро менший.
показать весь комментарий
22.02.2021 16:45 Ответить
Ваш сценарій?!! У вас, придурків криворогульних, був сценарій тільки у 95-ому кварталі! А зараз ви, недолугі, рефлексуєте тільки на дії путінського терористичного угрупування!
показать весь комментарий
22.02.2021 16:49 Ответить
 
 