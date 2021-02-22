Сейчас наш сценарий по Донбассу можно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Участники закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривали пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса, который заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию. Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, его спросили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса, которые вновь рассматривались на последнем заседании СНБО 19 февраля.
"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно по нему двигаемся. На последнем заседании СНБО мы заслушали определенную информацию, и было принято решение вернуться, еще посмотреть, точнее посмотреть на те пять сценариев и четко проанализировать их на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас", - сказал Кулеба.
При этом глава МИД добавил, что не может сообщить детали всех сценариев, которые рассматриваются на заседаниях СНБО, ссылаясь на закрытость информации.
Пожалуйста, подождите...
Ну, хотя бы плохой?
Європа готує новий пакет санкцій. Не забаряться вони і від США. І вони діють. Втрати Росії від санкцій давно перевищили 36 000 000 000 000 рублів. А вони могли бути додатково витрачені на війну з Україною. І треба думати про наслідки, про гори вбитих і покалічених, про перетворені на руїни міста, якби це сталося.
І це тільки на сьогодні. Де той мир, курва?!
Пусть плохой, но таки мир?
Этим же объясняется и то, что агент ФСБ Козырь все еще возглавляет администрацию Зе?!
Так нужно для мира?!
Досить дурити суспільство.