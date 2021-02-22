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Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке

Сегодня, 22 февраля, Высший антикоррупционный суд в очередной раз принял решение о принудительной доставке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС для избрания в отношении него меры пресечения. Сам судья сегодня вновь не явился в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Судья Вовк вновь не явился на заседание, назначенное на понедельник, в связи с чем принято еще одно решение о применении в отношении него привода. Следующее заседание назначено на 9 марта", - сообщили в ВАКС.

Ранее ВАКС четырежды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Читайте также: ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка: он в очередной раз не явился на заседание

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Насмешка над исполнительной властью. Цирк продолжается.
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22.02.2021 16:31
+14
Это какой-то конфуз...
Что не найдется красной шапочки на этого волчару???
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22.02.2021 16:29
+9
шарий, учись. Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 1070
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22.02.2021 16:30
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Это какой-то конфуз...
Что не найдется красной шапочки на этого волчару???
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22.02.2021 16:29 Ответить
Если бы Серый Волк не заговорил с незнакомой девочкой в темном лесу, он был бы жив...
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22.02.2021 17:11 Ответить
судьи вне законов Украины и ложат с прибором на страну и украинцев-вот этот моральный урод яркое тому подтверждение
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22.02.2021 18:47 Ответить
шарий, учись. Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 1070
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22.02.2021 16:30 Ответить
Насмешка над исполнительной властью. Цирк продолжается.
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22.02.2021 16:31 Ответить
ІМІТАЦІЯ НАШОГО ПРАВОСУДЯ.
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22.02.2021 19:16 Ответить
Та ні, над судовою владою. Чому декілька разів не виконується судове рішення про примусовий привід?
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22.02.2021 20:11 Ответить
Принудительным исполнением решений в Украине занимаются:Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины (ГИС)

Министерство юстиции это исполнительная власть.
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22.02.2021 20:39 Ответить
Погоджуюся, але сумніваюся, що виконавча служба виконує замість правоохоронних органів примусовий привід, хіба що з залученням працівників останніх. В наданій інформації не вказано кому суд адресував виконання рішення про примусовий привід, залишається тільки гадати.
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23.02.2021 07:02 Ответить
Спасибо Великому Вождю и Учителю.
Всех научил.
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22.02.2021 16:31 Ответить
Плевал он на вас всех с вашим портновским законодательством.
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22.02.2021 16:32 Ответить
Ковид с таких же цифр начинался....Ск. раз его будут ловить? Делаем ставки?
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22.02.2021 16:34 Ответить
Він відкрито хер ложить на судових виконавців, а вони втираються і далі... Невже випадково кирпич на голову не може впасти, або нога поламатись шоб на кАляску сів?...
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22.02.2021 16:36 Ответить
-Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится.В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает.Вы умрёте другой смертью.
-Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне?
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22.02.2021 18:40 Ответить
Ну... Классик Булгаков как всегда прав... Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 9664
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22.02.2021 18:54 Ответить
Надо срочно взять зеленскому этот цирк под свой контроль.
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22.02.2021 16:36 Ответить
И так еще 357 раз. Дебилы....
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22.02.2021 16:37 Ответить
Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 6332 Дуже схоже на фотополювання. Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке - Цензор.НЕТ 2426
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22.02.2021 16:41 Ответить
Був би це якийсь наш герой ,чи хто-небудь з опозиції ,вже давно притягнули би до суду і посадили би за грати.А це просто цирк роблять для стада ,імітують роботу і не більше ,бо ЗЕ його кришує так само ,як і Татарова.
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22.02.2021 16:43 Ответить
Арсєн Борісича попросіть хай своїх "орлів" виділить на бусі чи двух.
Що за дешевий цирк... одного шакала з прізвищем вовк не можуть доставити до суду???!
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22.02.2021 16:47 Ответить
Потому что его хотят доставить в суд овцы и козлы. Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 3727
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22.02.2021 17:04 Ответить
Собирайте РНБО по Вовку!
А то никак......не отловят.
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22.02.2021 16:51 Ответить
кто помнит, были такие китайские "серьёзные предупреждения", 21-ое, 38-ое и т.д.
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22.02.2021 16:57 Ответить
а Корбана на БТРах 100 человек приезжали брать! А тут что же, солярка кончилась?
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22.02.2021 17:01 Ответить
Неуловимый Джо.
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22.02.2021 17:04 Ответить
ганьба абсолютна
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22.02.2021 17:13 Ответить
И это законно! Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 324
Это же не проверка налоговой накладной с ОМОНом и маки шоу.
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22.02.2021 17:17 Ответить
Шоу з шапіто триває. Блазня сьогодні в тренді 😁
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22.02.2021 17:24 Ответить
ВАКС,у вас на пол-шестого? Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку - Цензор.НЕТ 9498
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22.02.2021 17:24 Ответить
Шапито веселит публику.
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22.02.2021 17:27 Ответить
Очевидно, сами исполнители принудительной доставки тоже не являются на работу?
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22.02.2021 17:44 Ответить
а щось думає про це мадам - генпрокурор ? їй плюють в обличча , а вона нічого не робить ....- укаїнська "железная леди " т.е. жестянка !!!
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22.02.2021 17:52 Ответить
Позорище!!!
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22.02.2021 18:02 Ответить
смехопанорама..... уже тошнит читать про этого судьишку человечишка ВОВКА, В ПЯТЫЙ РАЗ НИКАК НЕМОГУТ ЭТУ ГНИДУ ПРИТАЩИТЬ В СУД.... ДЫВНО.... та за уши тяните его уже.... кто он такой ...простой человек...назначенец...судья, таких судей как грязи по стране... он же не президент, ни царь. ни инопланетянин .НИ БОГ! пришли...один за одно ухо..другой за другое и потянули...((
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22.02.2021 18:31 Ответить
не читають коментарії. посадити мента з наручниками і їжею на "вовчону"робочому місці, нехай посидить там 3 дні. не зявився -звільнити з "вовчим білетом" без права влаштування на роботу. хіба двірником
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22.02.2021 18:36 Ответить
Вижу рожу Вовка на фото и только одна эмоция - придушить гадину, линчо придушить. Почему то к нему ненависти больше чем к Коломойскому, который на самом деле и заказывает музыку. Вовк это тупо паразит, глист, гнида, которая ни хрена не создала за свою жизнь, кроме проблем гражданам Украины. Краматорское отродье. - Павел Волк, должен сдохнуть в тюрьме.
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22.02.2021 18:45 Ответить
Видно игра у них такая.
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22.02.2021 18:46 Ответить
День сурка,т.е вовка
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22.02.2021 19:03 Ответить
Прикалываетесь?
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22.02.2021 21:42 Ответить
 
 