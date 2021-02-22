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Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 22 февраля, Высший антикоррупционный суд в очередной раз принял решение о принудительной доставке главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС для избрания в отношении него меры пресечения. Сам судья сегодня вновь не явился в суд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.
"Судья Вовк вновь не явился на заседание, назначенное на понедельник, в связи с чем принято еще одно решение о применении в отношении него привода. Следующее заседание назначено на 9 марта", - сообщили в ВАКС.
Ранее ВАКС четырежды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
Топ комментарии
+21 Дик Шелдон
показать весь комментарий22.02.2021 16:31
+14 Андрей Волшник 7692c3a9
показать весь комментарий22.02.2021 16:29
+9 Ёши Ёкомуро
показать весь комментарий22.02.2021 16:30
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Что не найдется красной шапочки на этого волчару???
Министерство юстиции это исполнительная власть.
Всех научил.
-Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне?
Що за дешевий цирк... одного шакала з прізвищем вовк не можуть доставити до суду???!
А то никак......не отловят.
Это же не проверка налоговой накладной с ОМОНом и маки шоу.