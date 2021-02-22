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Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"В Командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья", - сказал Наев.

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В частности, он сообщил, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и ​​участках местности. В это время резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта ", - подчеркнул Наев.

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Как сообщалось, в середине марта на полигоне "Опук" в оккупированном Крыму пройдут командно-штабные учения ВС РФ с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.
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Топ комментарии
+16
Боеготовность №1 наших войск на юго-востоке должна охладить желание рашистских оккупантов сунуть свою харю на украинскую землю.
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22.02.2021 16:32
+13
Рота Псковсих десантников легла только за день,16 августа 2014 года.Кладбище в дяревне Выбуты.Псковская областьУкраина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 7195
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22.02.2021 16:40
+9
Генералы Наев и Забродский прибыли в зону ООС.Шутки закончились Мавзолейные...
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22.02.2021 16:35
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В Харькове почтили память жертв теракта возле Дворца спорта совершенными террористами террорристичесской банды так называемой лднр.... .....

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. Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 344
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22.02.2021 16:30 Ответить
6 лет террористы от московского улуса непокарани.Как только их земля носит?
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22.02.2021 16:35 Ответить
Рота Псковсих десантников легла только за день,16 августа 2014 года.Кладбище в дяревне Выбуты.Псковская областьУкраина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 7195
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22.02.2021 16:40 Ответить
фото только зимой удалось сделать так как фысыбы все кладбища контролило ..есть видео как фысыбы дежурит на таких кладбищах ..мегасупердержава куле
Україна в березні проведе симетрично з РФ навчання десантників поблизу Криму, - Наєв - Цензор.НЕТ 2803
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22.02.2021 21:24 Ответить
Боеготовность №1 наших войск на юго-востоке должна охладить желание рашистских оккупантов сунуть свою харю на украинскую землю.
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22.02.2021 16:32 Ответить
Генералы Наев и Забродский прибыли в зону ООС.Шутки закончились Мавзолейные...
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22.02.2021 16:35 Ответить
Тут надо ещё и союзников привлекать,их разведку,авиацию,Флот.На Флоте у США ставятся на вооружение боевые лазеры.
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22.02.2021 16:38 Ответить
И с братаном,кавалером ордена ***** за отжатие Крыма, можно где-то пересечься
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22.02.2021 16:39 Ответить
натовцев надо приглашать на такие учения...
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22.02.2021 16:40 Ответить
Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 7979 Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 1138Рюссишэ Крыс хоронят с беретом...Псков 2014 год.ОСТАЛЬНОЕ сгорело заживо
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22.02.2021 16:41 Ответить
Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 6165 Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 8492Псков 2014 год.рюссишэ швайны дохлые
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22.02.2021 16:43 Ответить
В Криму буде 7 гв.дшдг ,колишня Каунаська дивізія!!)))
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22.02.2021 16:52 Ответить
Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 2498 Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев - Цензор.НЕТ 5612земля стекловатой рюсским Крысам..Псков 2014 год
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22.02.2021 16:44 Ответить
Чи задаються питанням ці руські криси, що поховали свого родича, за що загинув в Україні їх дурнуватий родич, якщо Україна не нападала на росію?
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22.02.2021 17:07 Ответить
Мені, як диванному експерту, здається, що іноді треба проводити тренування ЗСУ на перехід якогось віроломно встановленого рашкою і ніким не признаного кордону між материковою Україною і Кримом.
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22.02.2021 16:59 Ответить
і мені (такому є єксперту, можливо в званні поменше))) здається що таке навчання треба проводити одночасно і на морі ...щоби у рашки очі розбігалися - кудыбечь ? ))))
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22.02.2021 17:49 Ответить
В Криму провести надо.
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22.02.2021 17:06 Ответить
Не учения десантников, а учения по уничтожению вражеского десанта. И в результате этих учений надо объявить что вражеский десант был полностью уничтожен! Вместе со всей моССковитской швалью во всех эшалонах наступления.
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22.02.2021 17:10 Ответить
Да вот, понимаешь, есть такая наука, психология называется. Так вот, она предназначена, с одной стороны, для тугодумов, с другой - для умеющих анализировать. Объясняю для тугих: если такие учения будут иметь крайне негативный результат для противника, то тот трижды подумает - каким боком ему эта "Дамба" (а все знают о чем идет речь) вылезет.
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22.02.2021 18:23 Ответить
Тобі голову відбити потрібно!
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22.02.2021 19:55 Ответить
Фу блин, показалось совместно ))
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22.02.2021 18:11 Ответить
Утилизируем в лучшем виде кацапскую мразь!
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22.02.2021 19:53 Ответить
навчання поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення здатності своєчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку це зупинить горячі москальськи голови.
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22.02.2021 20:12 Ответить
Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Источник: https://censor.net/ru/n3249370

Маю надію навчання не разом з кацапами будуть проведені.
Знайомий розказував:
- "Весна 2014 го, самий початок АТО, нащі хлопці тільки окопались у Луганській
області і на новенькому КРАЗі поїхали у гості до кацапської десантури випити
"за мір", побухали, побратались; на зворотньому шляху КРАЗ наїхав на

протитанкову міну, вантажівку вщент розбило, ніхто не поранений, тільки контузія
у бійців. Командування каже, ви гарні хлопці, але за знищений КРАЗ повинні
відшкодувати державі, бо це по суті самоволка, а "бійці" дуже здивувались і
обурились, ніхто звісно нічого не виплачував, отакий радянський випадок.
Це було у далекому 2014 му, на початку АТО". Дехто з тих бійців до наших днів
не дожив завдякт їх "братушкам".
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22.02.2021 20:29 Ответить
 
 