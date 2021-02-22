Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"В Командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья", - сказал Наев.

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В частности, он сообщил, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и ​​участках местности. В это время резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта ", - подчеркнул Наев.

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Как сообщалось, в середине марта на полигоне "Опук" в оккупированном Крыму пройдут командно-штабные учения ВС РФ с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.