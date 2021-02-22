Украина в марте проведет симметрично с РФ учения десантников вблизи Крыма, - Наев
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Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.
"В Командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья", - сказал Наев.
В частности, он сообщил, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.
"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта ", - подчеркнул Наев.
Как сообщалось, в середине марта на полигоне "Опук" в оккупированном Крыму пройдут командно-штабные учения ВС РФ с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.
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Маю надію навчання не разом з кацапами будуть проведені.
Знайомий розказував:
- "Весна 2014 го, самий початок АТО, нащі хлопці тільки окопались у Луганській
області і на новенькому КРАЗі поїхали у гості до кацапської десантури випити
"за мір", побухали, побратались; на зворотньому шляху КРАЗ наїхав на
протитанкову міну, вантажівку вщент розбило, ніхто не поранений, тільки контузія
у бійців. Командування каже, ви гарні хлопці, але за знищений КРАЗ повинні
відшкодувати державі, бо це по суті самоволка, а "бійці" дуже здивувались і
обурились, ніхто звісно нічого не виплачував, отакий радянський випадок.
Це було у далекому 2014 му, на початку АТО". Дехто з тих бійців до наших днів
не дожив завдякт їх "братушкам".