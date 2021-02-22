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Направлена нота в ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Авдеевки, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Направлена нота в ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Авдеевки, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 22 февраля около 14.00 в районе Авдеевки в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий.

Еще один воин получил ранение. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

О состоянии раненого не сообщается. Отмечается, что украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего за Украину", - добавили в украинской делегации.

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Автор: Ірина Дашківська
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22.02.2021 16:37 Ответить
И?
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22.02.2021 16:38 Ответить
Украине в таких случаях надо руководствоваться таким принципом: за глаз- два глаза, за зуб- всю челюсть!
Направлена нота в ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Авдеевки, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6408
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22.02.2021 16:38 Ответить
Нотами их нотами...
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22.02.2021 16:40 Ответить
Направлена нота в ОБСЄ через загибель українського воїна в районі Авдіївки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2659
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22.02.2021 17:00 Ответить
Опять СММ-сопли
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22.02.2021 17:12 Ответить
Яку ноту????? До,не, чи мі?😠 Відповідь повинна бути адекватною за 1 нашого 10 кацапособак.
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22.02.2021 17:17 Ответить
Крачук и агентура Кремля

Кравчук, засунь себе в задницу, свои ноты, предатель.
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23.02.2021 03:54 Ответить
 
 