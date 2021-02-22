Направлена нота в ОБСЕ из-за гибели украинского воина в районе Авдеевки, - украинская делегация в ТКГ
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Сегодня, 22 февраля около 14.00 в районе Авдеевки в результате обстрела противником наших позиций погиб один военнослужащий.
Еще один воин получил ранение. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.
О состоянии раненого не сообщается. Отмечается, что украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего за Украину", - добавили в украинской делегации.
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Кравчук, засунь себе в задницу, свои ноты, предатель.