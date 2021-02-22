Погибшим в результате конфликта с водителем на пешеходном переходе оказался сотрудник Киевской таможни Корниенко. ФОТО
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Пешеходом, погибшим 19 февраля в результате нападения со стороны водителя на пешеходном переходе в Киеве, оказался сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Корниенко Владислав Леонидович....Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное...", - написал Макаренко.
Как сообщалось, в Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. Позже стало известно, что Печерский районный суд Киева на заседании 20 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, которого подозревают в избиении пешехода до смерти.
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І ще- може, там і бити ніхто не хотів, померлий сам два рази на кулак налетів?
В бутылке могла быть и кола, и вода.
Він правил не порушував.
Ха-ха-ха - азерский бот изображает украинца.
Нет мозгов - не мучай гугл-транслейтор, урюк.
Оба его быдляческих действия - и наезд на пешеходов и драка - говорят о том, что это закомплексованное чмо привыкло решать вопросы кулаками, и имеет очень низкую самооценку с огромной потребностью постоянно самоутверждаться и поднимать эту гребаную самооценку за счет слабых.
Вот теперь на зоне теперь будет с паханами драться. Хочу на это посмотреть
Подонок, не о чем тут спорить.
Звереныш проведет на зоне лет 5. Жаль что если он уже получил гражданство - его не депортируют..
Ты похоже под наркотиками это сейчас написал. Шикарный аргумент. Я тебя цитировать буду. Ты пропагандируешь легализацию оружия и наркотиков одновременно?
А вот у пана хоплофоба - брак аргументов ... приходится отделываться цеплянием к отдельным словам .
Для вас дятлов пистолетных все кто против немедленной раздачи всему населению оружия - хоплофобы.
Соболезнования родным.
масло масляне.
За всё это им прилетит обратно.