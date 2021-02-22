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Погибшим в результате конфликта с водителем на пешеходном переходе оказался сотрудник Киевской таможни Корниенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Пешеходом, погибшим 19 февраля в результате нападения со стороны водителя на пешеходном переходе в Киеве, оказался сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Корниенко Владислав Леонидович....Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное...", - написал Макаренко.

Читайте также: В Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. ВИДЕО камер наблюдения

Погибшим в результате конфликта с водителем на пешеходном переходе оказался сотрудник Киевской таможни Корниенко 01

Как сообщалось, в Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. Позже стало известно, что Печерский районный суд Киева на заседании 20 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, которого подозревают в избиении пешехода до смерти.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
На відео видно що кавказоукраїнець не пропустив його на пішохідному переході, а після того як Корнієнко зробив йому зауваження виліз з машини і вбив його.
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22.02.2021 18:02
+24
Земля тебе пухом , на записи видно что Человек уже уходил от конфликта cо своим телосложением Дон Кихота который я уверен не создавал по жизни проблем .
Соболезнования родным.
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22.02.2021 17:24
+19
І після того депортують на батьківщину.
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22.02.2021 16:55
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І після того депортують на батьківщину.
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22.02.2021 16:55 Ответить
Суд розбереться.
І ще- може, там і бити ніхто не хотів, померлий сам два рази на кулак налетів?
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22.02.2021 17:12 Ответить
По видео там гололед был, скользко.. А Вы наверное по себе судите.
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22.02.2021 17:08 Ответить
какой гололед. он с бутылкой алкашки шел,еле ногами телепал.
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22.02.2021 18:45 Ответить
Распивать алкоголь открыто запрещено. Работник таможни это хорошо знал.
В бутылке могла быть и кола, и вода.
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22.02.2021 18:52 Ответить
У тебя в голове гололёд. Ты хоть видео убийства видел ?
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22.02.2021 18:45 Ответить
Раз я написал про гололед, значит видел и даже несколько раз. Видел ли ты, вопрос.
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23.02.2021 04:17 Ответить
R. I. P.
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22.02.2021 17:02 Ответить
Честній таможенник, не на машине
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22.02.2021 17:06 Ответить
На відео видно що досить упивший він був...
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22.02.2021 17:41 Ответить
На відео видно що кавказоукраїнець не пропустив його на пішохідному переході, а після того як Корнієнко зробив йому зауваження виліз з машини і вбив його.
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22.02.2021 18:02 Ответить
Я теж це бачив, але якщо б не був на підпитку був би більш сконцентрованим і можливо не загинув від двох ударів, я це мав на увазі, а не на стороні вбивці...
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22.02.2021 18:32 Ответить
А если б выпил ещё больше, то и не шел куда-то, а где-то проспался под забором и тоже остался жив. Так что дело оказывается не в том что нападает преступник, а в том сколько нужно выпить что бы жить.
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22.02.2021 18:40 Ответить
если бы он трезв, то его убили бы точно так же, но в момент смерти он был бы трезв.
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22.02.2021 19:08 Ответить
Так би було коли тебе буде вбивати професіонал, а цей айзер судячи з інфи таким не був...
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22.02.2021 19:16 Ответить
Вид на жительство не делает этого дикаря украинцем.
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22.02.2021 19:40 Ответить
А чего это жывотное разъезжало по улицам без намордника ? Недавно мусора пристрелили пса только за то что он рычал на них и был без хозяина . А эта тварь может убивать украинцев безнаказанно просто так , патамушта кровь у этой абизьяны гарячаая ...Украинцы это терпилы и абизьяны это прекрасно знают , поэтому ведут себя безнаказанно тут как им как дома , а мы в гостях
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22.05.2021 23:40 Ответить
І що з того ?
Він правил не порушував.
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22.02.2021 18:09 Ответить
Не видно абсолютно.
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22.02.2021 18:47 Ответить
Окуляри одінь побачиш...
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22.02.2021 18:52 Ответить
А тобі треба закусювати після 100 грам - зразу різкість наведеться.
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22.02.2021 18:54 Ответить
Проблема з зіром у тебе не перемикайся))) я після першої не закусую тому файно бачу хто втрушений а хто ні Загиблим унаслідок конфлікту з водієм на пішохідному переході виявився співробітник Київської митниці Корнієнко - Цензор.НЕТ 9621
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22.02.2021 18:58 Ответить
"З зіром" ????
Ха-ха-ха - азерский бот изображает украинца.
Нет мозгов - не мучай гугл-транслейтор, урюк.
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22.02.2021 19:40 Ответить
Там не тільки "з зіром", там у допису вище "Окуляри одінь ".
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22.02.2021 20:25 Ответить
Айзерский
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22.02.2021 21:31 Ответить
Ти навіть видавати з себе нічого не біруєш, вилупок москальський)))
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22.02.2021 21:34 Ответить
ну если ты слепой - это твои проблемы. На видео прекрасно видно, что сначала олень поехал буквально между пешеходами, так торопился, а потом буквально на малейшее возмущение и разведение руками (сам так часто делаю) - не пожалел времени, вывалился из машины и нанес два прицельных удара в шею.
Оба его быдляческих действия - и наезд на пешеходов и драка - говорят о том, что это закомплексованное чмо привыкло решать вопросы кулаками, и имеет очень низкую самооценку с огромной потребностью постоянно самоутверждаться и поднимать эту гребаную самооценку за счет слабых.
Вот теперь на зоне теперь будет с паханами драться. Хочу на это посмотреть
Подонок, не о чем тут спорить.
Звереныш проведет на зоне лет 5. Жаль что если он уже получил гражданство - его не депортируют..
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22.02.2021 19:11 Ответить
Нібито писали, що посвідчення про тимчасове проживання тільки має.
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22.02.2021 20:27 Ответить
Оно уже сдрыснуло небось в свой кишлак ....Только суд Линча способен тут разрулить взаимоотношения коренных жителей со зверьем слезшим вчера с деревьев , гор и т.п и приехавшим тут хозяйничать и устанавливать свои порядки
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22.05.2021 23:46 Ответить
Знаю пару реальных историй когда кавказцы откупались (подкупали судей) от судов и украинские суды оправдывали за такие убийства, даже более того, оправдывали убийц за убийства, когда человек сидел на скамейке, и смертельный удар ему был нанесен сверху вниз по голове.
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22.02.2021 17:15 Ответить
такие истории повсеместны , чурок у нас со времен попередныка не судят , максимум депортация за кошт державы ( налогоплательщика ) , за такое циничное и умышленное убийство азов должен на дыбы встать - но они молчат
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22.02.2021 17:41 Ответить
Айзеру десятка, і казнь на зоні..
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22.02.2021 17:50 Ответить
да он как сыр в масле там сидеть будет , причем через месяц будет с позволения чмырить украинцев
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22.02.2021 18:01 Ответить
У вас странные хронологические предпочтения, наверное очень топите за клоуна, например дед убитого таким способом внука (по голове сверху) умер еще при Кучме, сразу после оглашения приговора, впрочем суды не изменились до сих пор.
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22.02.2021 17:58 Ответить
по теме пиши , причем здесь клоун-зеля ? чурки как и воры , и чиновники неприкасаемые
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22.02.2021 18:57 Ответить
андрюша страну перепутал.
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22.02.2021 19:13 Ответить
За деньги у этого айзера вообще самооборона будет. Вот поэтому без восторга отношусь к идее свободного обращения пистолетов.
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22.02.2021 18:13 Ответить
Оружие у бандитов есть и сейчас. А если б одного бандюгана такой вот дрыщь прихлопнул при самообороне то в следующий раз любое быдло будет вести осторожней. Есть статистика по америке и европе по убийствам в странах где есть разрешение на короткоствол, и там в 10 раз меньше преступлений и в столько же раз меньше ментов. Так что сказки эти про то что мы тут все друг друга перестреляем оставьте своей ментуре которая этим прикрывается чтоб сберечь монополию на крышевание (защитой это не назовешь). А ножи кухонные и алкоголь тоже запретить? Поножовщины пьяной в разы больше по пьяни чем стрельбы под наркотой. И руки всем поотрубать- а то будут морду бить кулаками же, да? Логика идиотов.
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22.02.2021 19:44 Ответить
Поножовщины пьяной в разы больше по пьяни чем стрельбы под наркотой.
Загиблим унаслідок конфлікту з водієм на пішохідному переході виявився співробітник Київської митниці Корнієнко - Цензор.НЕТ 8297 Ты похоже под наркотиками это сейчас написал. Шикарный аргумент. Я тебя цитировать буду. Ты пропагандируешь легализацию оружия и наркотиков одновременно?
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22.02.2021 20:03 Ответить
Он всего лишь несколько неуклюже составил предолжение. Возможности редактирования нет.

А вот у пана хоплофоба - брак аргументов ... приходится отделываться цеплянием к отдельным словам .
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23.02.2021 08:35 Ответить
Фига себе неуклюже составленное предложение.
Для вас дятлов пистолетных все кто против немедленной раздачи всему населению оружия - хоплофобы.
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23.02.2021 11:25 Ответить
А вот не надо перевирать и приписывать другим свои влажные фантазии. Вам, хоплофобам, оружия не раздадут - только продавать будут . Та и не надо оно вам - вы будете трепетно ждать полицию, пока вас будут драть во все.
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23.02.2021 23:44 Ответить
Земля тебе пухом , на записи видно что Человек уже уходил от конфликта cо своим телосложением Дон Кихота который я уверен не создавал по жизни проблем .
Соболезнования родным.
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22.02.2021 17:24 Ответить
R.I.P.
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22.02.2021 17:25 Ответить
у него проблема с нижней челюстью нет симметрии .. видимо удар пришелся в нее
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22.02.2021 17:29 Ответить
а фото зроблено після смерті.
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22.02.2021 17:42 Ответить
а що саме стало причиною смерті: удар кулаком чи падіння на бруківку?
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22.02.2021 17:43 Ответить
чи падіння від удару кулаком ?
масло масляне.
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22.02.2021 18:10 Ответить
ума в тебе палата! добре, для недальоких переформулюю: від упав на бруківку вже мертвий від удару гібона чи вмер від удару головою о бруківку від падіння?
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22.02.2021 18:45 Ответить
Сколько грязи вылили на него "знатоки человеческой натуры" - и алкаш он у них, и забулдыга.
За всё это им прилетит обратно.
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22.02.2021 18:50 Ответить
Украина стала отстойником для зверей, перед прыжком в Европу. Гнать по домам, прекратить населять нашу территорию мусорным населением. Этот скот не должен откупиться, законопатить тварину по полной
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22.02.2021 19:11 Ответить
Ні. Все набагато примітивніше. Це чмо в Азербайджані просте гівно яке на має грошей щоб навіть познайомитися і підійти до дівчини з гідної родини. А тут можна на халяву трахати дурних тьолок і одружитися з "голою сракою" не заплативши калим батькам нареченої. У таких відразу "дах зриває" коли не треба всім кланятись, а вже потім нахабніють бо навіть не отримують "в табло" за те, за що в Азербайджані просто забили б до смерті всю родину...
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22.02.2021 20:27 Ответить
+ в коране записано - все неверные должны быть уничтожены или платить дань.
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23.02.2021 08:37 Ответить
З "Біблії" теж можна людиноненависницьких цитат насмикати, що і роблять радикальні фанатики-сектанти. Це не аргумент. Християнство багаторазово реформувалося поступово позбавляючись радикалізму. Іслам на 600 років молодше і, сподіваюсь, також пройде через "гуманістичну реформацію". Або втратить вплив під тиском здорового глузду.
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23.02.2021 15:21 Ответить
ну канешна "ниаргумент", а как они себя ведут с иноверцами, когда их больше одного - это лучше и не замечать .. а то они еще раз побьют, лучше потерпеть молча, ага.
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23.02.2021 23:47 Ответить
Ещё на видео видно,что пешеход- нормальный человек.
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22.02.2021 19:17 Ответить
Нахабних кавказців та азерів потрібно просто вбивати. Саме такий досвід я виніс з 90-х. Інакше ніяк. Слів вони не розуміють, совісті не мають, честь і порядність для них взагалі потойбічні поняття, поваги до жінок, до людей похилого віку та до будь кого хто фізично слабший за них або коли їх пятеро на одного, не мають. Ці дикуни поважають тільки грубу силу і фізичну наругу над собою. Ладні на будь яке приниження і холуйство аби зменшити біль і врятуватися. А потім прагнуть помсти навіть якщо були 100% не праві. Тому таких підлих та жорстоких виродків-інородців "з дозволом на проживання" вбивати і не мучатись докорами сумління. На місці родичів я б "викачав" з них максимум грошей і за ці гроші винищив би весь рід. Без жалю. Бо є виродки, а справжніх виродків потрібно знищувати щоб не плодились як кацапи. Око за око зуб за зуб - єдина мораль психічно здорової людини.
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22.02.2021 19:27 Ответить
а легше просто гнати їх геть, як при Кучмі, УСІХ!
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22.02.2021 20:25 Ответить
Щось я не пригадую щоб при кучмі їх шугали...
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22.02.2021 20:38 Ответить
поступать с ними (с этими грязными свиньями , презирающими народ страны где они живут) таким образом , в той стране где у власти урюки -тяжело
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22.02.2021 20:32 Ответить
Вибухівці пофіг де. Головне хто поряд.
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22.02.2021 20:36 Ответить
Надо чтобы это дерьмо, никогда не вышло на свободу. Ни з СИЗО, ни из тюрьмы.
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22.02.2021 20:02 Ответить
Потрібно щоб авто зупинялись перед облаштованим пішохідним переходом, навіть якщо там нікого не має, для чого ці політичні отблудки зробили для автотомобілів більші переваги ніж для пішоходів?
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22.02.2021 20:22 Ответить
В той же день цей таксист в'їхав у зад автомобіля мого знайомого. Також почав бикувати, проте йому пояснили, що не варто. А так як пошкоджень на авто знайомого не було, то роз'їхались за домовленістю.
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22.02.2021 20:35 Ответить
На жаль, нема надії, що виродка-вбивцю засудять.
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22.02.2021 21:27 Ответить
Є відео. Чоловік з таможні, тобто, держслужбовець. Азер таксував а не власник нафтової вежі. Шанси є.
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22.02.2021 21:36 Ответить
Хотілося б.
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23.02.2021 06:14 Ответить
Відео зроблено вже після смерті.
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22.02.2021 22:04 Ответить
никак мне не понять..- ПОЧЕМУ друг (или знакомый) таможни не прибил этого азера ванючего, а мыкался возле упавшего..- задерживай, лови зверька, прибей его на месте, а не дай уехать..(((
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22.02.2021 23:12 Ответить
низя, можно срок получить за нанесение тяжких или не тяжких ,можно стать преступником
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23.02.2021 09:59 Ответить
ПОХОДУ У НЕГО УЖЕ БЫЛА ТРАВМА ЧЕРЕПА !!!
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23.02.2021 10:15 Ответить
 
 