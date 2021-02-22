Погибшим в результате конфликта с водителем на пешеходном переходе оказался сотрудник Киевской таможни Корниенко. ФОТО

Пешеходом, погибшим 19 февраля в результате нападения со стороны водителя на пешеходном переходе в Киеве, оказался сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Корниенко Владислав Леонидович....Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное...", - написал Макаренко.

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Как сообщалось, в Киеве водитель убил пешехода во время конфликта на дороге. Позже стало известно, что Печерский районный суд Киева на заседании 20 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, которого подозревают в избиении пешехода до смерти.