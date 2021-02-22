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Новости За рубежом
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Кадыров (769) Уруский Олег (116)

Кадыров о фото с Уруским: До вчера я понятия не имел, кто он такой. Знал бы - не подпустил

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кадыров о фото с Уруским: До вчера я понятия не имел, кто он такой. Знал бы - не подпустил

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров прокомментировал фото, на котором он стоит рядом с вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кадыров повторил пропагандистские тезисы о войне на Донбассе.

"Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - подытожил Кадыров.

Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал срочных объяснений.

Позже Уруский заявил: "Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке".

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.

Читайте: Появилась запись того, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
всё! Теперь шмаркле ещё раз извиняться Кадыров о фото с Уруским: До вчера я понятия не имел, кто он такой. Знал бы - не подпустил - Цензор.НЕТ 7252
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22.02.2021 16:54
+36
Честью оказаться рядом с тобой?? Овец объелся? Глупый ****** возомнил себя не пойми кем
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22.02.2021 16:56
+30
т.е. не идти рядом запрещает протокол ? )))
поверю шо кадырка не знал шо это за чел...но уруцкий жеж точно узнал морду-лица вождя молодых баранов...
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22.02.2021 16:57
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Какой то голубизной отдает.
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22.02.2021 23:37 Ответить
Шакал немитий.
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23.02.2021 06:47 Ответить
Вопрос,почему это животное шляется еще по заграницам? Не пора ли ввести хутинскому пехотинцу полезных санкций?
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23.02.2021 08:04 Ответить
Кадиров про фото з Уруським: До вчора я поняття не мав, хто він такий. Знав би - не підпустив - Цензор.НЕТ 1665
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23.02.2021 08:34 Ответить
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