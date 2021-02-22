Кадыров о фото с Уруским: До вчера я понятия не имел, кто он такой. Знал бы - не подпустил

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров прокомментировал фото, на котором он стоит рядом с вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кадыров повторил пропагандистские тезисы о войне на Донбассе.

"Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - подытожил Кадыров.

Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Уруский замечен на оружейной выставке в ОАЭ рядом с Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал срочных объяснений.

Позже Уруский заявил: "Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке".

"В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - добавил Уруский.

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