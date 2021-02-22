Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь" в порядке ст. 208 УПК Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Экс-управленец пытался покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям правоохранителей, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Бывший чиновник обоснованно подозревается в растрате средств "ПриватБанка" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - подчеркивается в сообщении.
Также уточняется, что процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура, досудебное расследование - детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Фамилия задержанного экс-чиновника не сообщается. По данным источников ряда СМИ, речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.
Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу НАБУ, экс-заму председателя ПриватБанка вручали подозрение в аэропорту "Борисполь". Позже генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение в отношении бывшего топ-менеджера банка.
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