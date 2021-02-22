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Новости Политика Украины
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Днепр_город (3756) задержание (6587) Приватбанк (823) Венедиктова (727) Яценко Владимир (22)

Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в

Экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь" в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Экс-управленец пытался покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям правоохранителей, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.  Бывший чиновник обоснованно подозревается в растрате средств "ПриватБанка" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - подчеркивается в сообщении.

Также уточняется, что процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура, досудебное расследование - детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Фамилия задержанного экс-чиновника не сообщается. По данным источников ряда СМИ, речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу НАБУ, экс-заму председателя ПриватБанка вручали подозрение в аэропорту "Борисполь". Позже генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение в отношении бывшего топ-менеджера банка.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Бене прищемили правое яйцо. Не останавливаемся:
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6156
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22.02.2021 17:25
+9
Прокурорские информацию слили, но теперь браво рапортуют.
Не вылетел этот упырь не благодаря, а, скорее, вопреки прокурорам.
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22.02.2021 17:15
+9
этож какой коктейль молотова вставил мвф в аналы власти
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22.02.2021 17:16
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Прокурорские информацию слили, но теперь браво рапортуют.
Не вылетел этот упырь не благодаря, а, скорее, вопреки прокурорам.
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22.02.2021 17:15 Ответить
Каломойский-Боголюбов - братья во Христе а Яценко(тоже конечно редиска) можно пожертвовать.
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22.02.2021 17:59 Ответить
Вряд ли это жертва.
Портновский "самый гуманный в мире суд" отпустит под залог, дорогие адвокаты помогут снять браслет.
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22.02.2021 18:06 Ответить
этож какой коктейль молотова вставил мвф в аналы власти
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22.02.2021 17:16 Ответить
Така непересічна новина про Приват Банк часів Бені- і повна тиша в коментарях.
Оніміли від щастя чи від несподіванки?
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22.02.2021 17:17 Ответить
Чекають методички. Причому що порохоботи, що юлеботи, що зеботи.
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22.02.2021 17:47 Ответить
Це да- власної точки зору вони не мають.
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22.02.2021 17:49 Ответить
Яка новина ? Суд відбувся, рішення винесено ??
Тут на Цензорі це вже 4-а закладка по темі. Альо ...
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22.02.2021 19:21 Ответить
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9765
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22.02.2021 17:22 Ответить
Шо там пейсатий Беняфіціар , очкує вже ?
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22.02.2021 17:24 Ответить
Бене прищемили правое яйцо. Не останавливаемся:
Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6156
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22.02.2021 17:25 Ответить
монобанк напрягся ?
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22.02.2021 17:28 Ответить
Хммм, а как там Беня? А как там Дубилеты? Как Зеля, через которого выводились бабки? Когда в планах их задержать?
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22.02.2021 17:34 Ответить
Ловят мелких исполнителей через 5 лет после того как все было украдено и вывезено.
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22.02.2021 17:37 Ответить
Це друга людина в керівництві банку- який в біса дрібний виконавець?
Аби ляпнути...
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22.02.2021 17:48 Ответить
Це ніхєра не мєлкій ісполнітєль. Це ниточка що може привести до Бєні
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22.02.2021 17:49 Ответить
І цю ниточку вони вирішили притримати в Україні, щоб загниваючий захід її не розкрутив на свідчення.
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23.02.2021 09:21 Ответить
Ждем компромата от Коломойского против ЗЕ...
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22.02.2021 17:38 Ответить
покатался чувак на самолете.... кадры пересечения "австрийской" границы покажут?
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22.02.2021 17:40 Ответить
😆😂😎
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22.02.2021 17:50 Ответить
Прямой эфир (по классике):
Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обгрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2545
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22.02.2021 23:30 Ответить
Невже нарешті взялись за Бєню. Аж невіриться!!!
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22.02.2021 17:44 Ответить
результат работы Байдена, всего ДВА месяца
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22.02.2021 22:06 Ответить
що таке несподівано здохло у прокуратурі ?
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22.02.2021 17:53 Ответить







tZE inform

Между подписью документа о предъявлении обвинения ближайшему соратнику Коломойского Владимиру Яценко и его попыткой вылететь с Украины прошло не более получаса. Информацию слили мгновенно.
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22.02.2021 18:27 Ответить
Так було вже ! Скільки можна одну новину подавати ?
Ну не дали вилетіти у "теплі місця" - добре .
Народу більше цікаво - чи повернете гроші і наскільки сяде навіть не він - а організатор Ексзаступника голови ПриватБанку Яценка затримали в "Борисполі". Він обгрунтовано підозрюється в розтраті коштів установи в особливо великих розмірах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9325
Чекаємо ...
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22.02.2021 19:38 Ответить
Одне питання - а чому не Бєня? Навіщу такі чудні ігри?! Якщо вже бити - так прямо по Бєні, поки ще не зрозумів що відбувається! А Яценко із його 0,4% - так собі - проти Бєні ні про що!
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22.02.2021 19:52 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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22.02.2021 20:51 Ответить
Молодцы Порошенко и Гонтарева . что вовремя национализировал приват. Да ,зелебобики ?
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22.02.2021 22:19 Ответить
Сипатому недоноску штаты защимили колокольчики. Чмырю не играется на рояле.
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22.02.2021 22:20 Ответить
Что же он так, хотел улететь необилеченным?
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23.02.2021 07:35 Ответить
Бабушка Бєня перетелефонує у офіс презЕдента і все буде пучком.
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23.02.2021 09:19 Ответить
 
 