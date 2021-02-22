Телеканал "НАШ" подал иск против Нацсовета по ТРВ: требуют отменить внеплановую проверку
Новости Цензор.НЕТ Общество
Окружным административным судом города Киев зарегистрирован иск ООО "НАШ 365" к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" (логотип "НАШ"). По мнению истца, оспариваемое решение принято в нарушение норм законодательства Украины, без должных правовых оснований и допустимых доказательств.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Напомним, ранее Нацсовет по ТРВ по обращению СБУ назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ" из-за интервью с экс-"регионалкой" Бондаренко
Пожалуйста, подождите...
Проверки они испугались...
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння: - новошахтинський завод нафтопродуктів - роузвуд шиппінг А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані.
А чи знаєте ви, що Оксані Марченко належить 97 компаній.
Зареєстровані вони в Україні, Росії, Кіпрі, Віргінських островах, Маршаллових острова, Великобританії, Мальті та ін.
Вона також володіє 11-ма земельними ділянками і трьома будинками.
А ще у неї 11 машин.
Veara@K_vedma 4 ч
мене тішить лише одне: все, що не розпочинає Медведчук - все найобується на відмінно... він лузер по життю
пусть валит в ******** мураев, вместе со свитой
Конечно есть ещё региональные ватные каналы, на это тоже надо обратить внимание.
Уявіть собі варіанти:
Їду в машині , зупиняє ДАІ (зараз ППУшнік) - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
На границі- відкрийте багажник - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
В аеропорті - відкрийте сумку - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
До підприємця приходить ДФСшнік - а я йому нагло - не маєш права - у суд подам
І т.д. Для кожного рядового українця - наслідки таких дій - відомі
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????