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Новости За рубежом
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Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права

Глава немецкой дипломатии Хайко Маас высказался за введение новых санкций против России после двух обвинительных приговоров российских судов в отношении лидера оппозиции Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с разрушением международного права, и ввели санкции", - сказал немецкий министр на встрече с коллегами в Брюсселе.

Маас заявил, что выступает за выработку ограничений против отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.

Читайте также: Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
И все хотят диалога со страной-помойкой. Неужели не понимают, шо конструктивный разговор с русским может произойти в одном-единдтвенном случае - если русскому перед этим хорошенько набить рыло? Лучше - сапогом.
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22.02.2021 17:42
+6
Політика Німеччини по відношенню до рашки повністю імпотентна, якще не партнерська взагалі.
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22.02.2021 17:40
+5
Немцы ,хватит эту порнуху крутить , Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597персональные санкции ваши это до одного места ,давайте суки закрывайте Северный Поток и первый и второй а то ведь первый Украинский может повторить ,да и Второй тоже .... Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597
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22.02.2021 17:40
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А мириться с сп2 то никаких проблем...
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22.02.2021 17:37 Ответить
Х.йло думает так же !
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22.02.2021 18:04 Ответить
Маас заявил, что выступает за выработку ограничений против отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

У Абдуллы очень много людей... (с) Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5880
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22.02.2021 17:37 Ответить
от проститутки: санкции но в диалогом режиме. не хотят ссориться польностью.
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22.02.2021 17:39 Ответить
Немцы ,хватит эту порнуху крутить , Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597персональные санкции ваши это до одного места ,давайте суки закрывайте Северный Поток и первый и второй а то ведь первый Украинский может повторить ,да и Второй тоже .... Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права - Цензор.НЕТ 5597
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22.02.2021 17:40 Ответить
Поэтому тихонечко сядем на ёжика и будем с ********* диалог искать
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22.02.2021 17:40 Ответить
Політика Німеччини по відношенню до рашки повністю імпотентна, якще не партнерська взагалі.
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22.02.2021 17:40 Ответить
И все хотят диалога со страной-помойкой. Неужели не понимают, шо конструктивный разговор с русским может произойти в одном-единдтвенном случае - если русскому перед этим хорошенько набить рыло? Лучше - сапогом.
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22.02.2021 17:42 Ответить
Х.йло ему ответило что нельзя
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22.02.2021 18:06 Ответить
Можно. Против ментовской и прокурорской верхушки. Все равно они на запад не ездят и счетов у них там нет.
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22.02.2021 18:17 Ответить
добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.Источник: https://censor.net/ru/n3249391
Забыл только добавить, что именно цапостан эти конфликты и создает
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22.02.2021 18:23 Ответить
Ой как страшно им стало от ваших санкций... Силовикам РФ с 14-го года запрещено выезжать за границу. И активы запрещено там иметь. Напугали ежа голой опой. Видимость борьбы. Наверное, согласовали санкции с Пупкиным.
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22.02.2021 20:14 Ответить
 
 